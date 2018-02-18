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Abdullah Ağar'dan olay paylaşım: Saat 23.15, ancak fırsatları olmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 14:48 | Son Güncelleme

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’ın paylaştığı ve Afrin operasyonuna katılan bir askerin yemek molasını gösteren fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Abdullah Ağar'dan olay paylaşım: Saat 23.15, ancak fırsatları olmuş

TSK ve ÖSO’nun Afrin’deki harekâtı devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yürütülen Zeytin Dalı harekâtı kapsamında terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.

Harekâtın 30’uncu gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1614’e yükseldiği açıklandı.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ise kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Zeytin Dalı harekâtına katılan bir askerin yemek molasında çektiği fotoğrafı paylaşan Ağar mesajında, “Gerçek zamanlı. Şimdi. Saat 23.15, ancak fırsatları olmuş. Soğuk ve karanlık gecede Afrin dağlarında bir yerlerde” ifadelerini kullandı.

abdullah agare

Ağar’ın mesajı kısa sürede çok sayıda paylaşım alırken kullanıcılar yaptıkları yorumlarda Mehmetçik’e destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin abdullah ağar asker yemek

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yazık yazık. bu ülkenin ordusuna yazık. sırf siyasi emelleri için orduyu bataklığa gönderen iradeye yazık. madem savaşıyoruz ABD ile niye anlaştık diyorsunuz?? kandırıla kandırıla maymuna döndünüz bari mehmetçikten ne istitorsunuz
mehmetçiğimize sonsuz destek.pkk ya cehennemi zümara.
Bütün gelişmiş ülkelerin askerleri günlük proteini kalorisi vitamini hesaplanmış hazır paketlenmiş ısıtıcısı felan içinde olan yemekler yerken bizimkiler neden konserve ve tenekeden yiyorlar bunu sormak lazım. o ihaleleri yapanlar neden askere kaliteli yemek vermiyor
SURİYE SAVAŞI; ABD VE KATAR RECEBE GELEREK ESADI DEVİRELİM DER.ABD NİN AMACI KÜRT DEVLETİ KURMAKTIR.RECEBİN AMACI İSE ŞAM VE HALEBİ ALARAK YENİ OSMANLI DEVLETİNİ KURMAKTIR.RECEP OSMANLI DEVLETİNİ KURUP PADİŞAH VE HALİFE OLACAKTIR.TÜRKİYE ÜZERİNDEN SÜNNİ CİHATÇI TERÖRİSTLER VE SİLAHLARI GÖNDERİLİR.ESAD TAM YIKILACAKKEN ORTAYA RUSYA VE İRAN ÇIKAR.RECEBİN SÜNNİ CİHATÇI TERÖRİSTLERİ YENİLİR.ÖNCE HALEBE SONRA İDLİBE GERİ ÇEKİLİRLER.HALEP VE ŞAMI ALAMAYN RECEP AFRİN VE EL BAB TOPRAKLARINA KATIP MUZAFFER GAZİ BAŞKOMUTAN OLMAK İSTER.YENİ ATATÜK OLACAKTIR.
Vatana can katan adamlar... Allah, eksikliğinizi vermesin, sizleri korusun...
allah yar ve yardımcıları olsun.. her daim dualarımız onlarla
Allah yar ve yardımcıları olsun dualarımız ve yüreğimizle her daim onlarlayız .
doggru ÇOK DOĞRU söylemiş. söylenmesi gerekenleri bu kadar güzel ifade eden bu kişiye HELAL OLSUN. Aynı fikirdeyiz..
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