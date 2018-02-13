Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin paylaşımı! İşte terör ittifakını gözler önüne seren fotoğraf...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör ittifakına dikkat çekti.
Abdullah Ağar'ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"'Hala YPG-PKK-DSG AYRIDIR, FARKLIDIR' diyenlere inat, Afrin karasalında TSK’nın ele geçirdiği köylerde karşılaşılan dökümanlardan:
Mehmetçik’in elindeki afişte; ‘Sözde’ “Önder Apo’nun tutsaklığı tüm insanlığın tutsaklığıdır” yazıyor.
Diğeri ise Irak’ın kuzeyinde “Arapça(!)” basılan PKK’ya angaje Ronahi gazetesi. Adı geçen gazete, her nasılsa kuş uçumu taa 700 km ötede Afrin’de ortaya çıkmış, diyor ki manşette Başyılan Karayılan; “Türk saldırısına karşı koyacağız, Cerablus-Azez arasını kurtaracağız.”
Ve hala birileri, inatla, ısrarla ve kendi aklıyla alay edercesine ve “kendi kanunları karşısında suç işleyerek” PKK-YPG-DSG FARKLIDIR demeye devam ediyor."
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