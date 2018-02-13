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Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin paylaşımı! İşte terör ittifakını gözler önüne seren fotoğraf...

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 11:11 | Son Güncelleme

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında ele geçirilen bir köyde bulunan poster ve Irak'ın kuzeyinde yayınlanan bir gazetede yer alan terör örgütü PKK'nın yöneticilerine ait fotoğraflara dikkat çekerek, "Halâ birileri, inatla, ısrarla ve kendi aklıyla alay edercesine ve 'kendi kanunları karşısında suç işleyerek' PKK-YPG-DSG farklıdır demeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin paylaşımı! İşte terör ittifakını gözler önüne seren fotoğraf...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör ittifakına dikkat çekti.

Abdullah Ağar'ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"'Hala YPG-PKK-DSG AYRIDIR, FARKLIDIR' diyenlere inat, Afrin karasalında TSK’nın ele geçirdiği köylerde karşılaşılan dökümanlardan:

Mehmetçik’in elindeki afişte; ‘Sözde’ “Önder Apo’nun tutsaklığı tüm insanlığın tutsaklığıdır” yazıyor.

Diğeri ise Irak’ın kuzeyinde “Arapça(!)” basılan PKK’ya angaje Ronahi gazetesi. Adı geçen gazete, her nasılsa kuş uçumu taa 700 km ötede Afrin’de ortaya çıkmış, diyor ki manşette Başyılan Karayılan; “Türk saldırısına karşı koyacağız, Cerablus-Azez arasını kurtaracağız.”

Ve hala birileri, inatla, ısrarla ve kendi aklıyla alay edercesine ve “kendi kanunları karşısında suç işleyerek” PKK-YPG-DSG FARKLIDIR demeye devam ediyor."

abdullahagar

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Afrin Afrin operasyonu abdullah ağar Zeytin Dalı Harekatı PKK YPG DSG TSK

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