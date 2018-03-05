Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında ve terörle mücadele edilen bölgelerden yaptığı değerlendirmelerle, bir çok televizyon ekranında yer bulan Ağar, TRT haber kanalı ile ‘telif’ ücreti konusunda tartışması yaşadı.
Sözcü'nün haberine göre Ağar, gece gündüz demeden neredeyse tüm zamanını bu işe ayırdığını belirterek, TRT’nin kendisini telif hakkı teklif edip mutlu ettiğini ancak daha sonra bir takım şartlar getirmeye çalışarak kısıtladığını belirtti. Daha sonra kanal ile yollarını ayıran Ağar tepkisini sosyal medya üzerinden aşağıdaki masajı yayınlayarak paylaştı.
İşte o mesaj;
“Şu ana kadar hiçbir ekonomik çıkar gözetmeksizin ulusal medyada “gerçek bilgi ve bilinç odaklı” üretmeye çalıştığım yorum ve analizler, TRT HABER'in telif teklif etmesiyle, tam da; “En nihayet birileri emek, gayret, bilgi ve muhakemenin karşılığını takdir etti” diyecekken, ilgili yetkilinin diğer televizyon kanallarına çıkmama müdahale etmesiyle ve verilecek üç kuruş parayla beni gütmeye kalkmasıyla, başlamadan son bulmuştur.
Bu nedenle TRT HABER ile sadece gelecekte olacak hukukumuz değil, geçmişten gelen hukukumuz da bozulmuştur.
Beni asıl yaralayan ise ABD, Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerinin resmi devlet kanalları dahi bilgi görüş ve yorumlarıma başvururken, benim devletimin kanalında, hangi amaca hizmet ettiğini bilmediğim ‘genç' bir yetkilinin, bu denli CANININ ÇEKTİĞİ GİBİ BAŞINA BUYRUK DAVRANABİLMESİDİR.
TRT HABER için günlerce sabahın ayazından gecenin soğuğuna Hatay'dan, Cilvegözü'nden, Hassa'dan yayınlara katılmış, ısrarlarını kırmayıp sadece bir program için ta Kayseri'den sınıra, yüzlerce kilometre tepip sayısız kereler evden Ankara'ya İstanbul'a gitmiş ve şu ana kadar harcadığı zamanın, emeğin ve fedakarlığın karşılığında kör bir kuruş dahi almamış biri olarak, BU YAPILANI HAK ETMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Ümit ederim görülür, ümit ederim sorulur.
Abdullah Ağar
5 Mart 2018”
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