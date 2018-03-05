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Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Türkiye'nin düzenlediği sınır ötesi operasyonlarda kritik yorumları ve paylaşımları ile dikkat çeken güvenlik uzmanı eski asker Abdullah Ağar TRT'ye ateş püskürdü.

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında ve terörle mücadele edilen bölgelerden yaptığı değerlendirmelerle, bir çok televizyon ekranında yer bulan Ağar, TRT haber kanalı ile ‘telif’ ücreti konusunda tartışması yaşadı.

Sözcü'nün haberine göre Ağar, gece gündüz demeden neredeyse tüm zamanını bu işe ayırdığını belirterek, TRT’nin kendisini telif hakkı teklif edip mutlu ettiğini ancak daha sonra bir takım şartlar getirmeye çalışarak kısıtladığını belirtti. Daha sonra kanal ile yollarını ayıran Ağar tepkisini sosyal medya üzerinden aşağıdaki masajı yayınlayarak paylaştı.

İşte o mesaj;

“Şu ana kadar hiçbir ekonomik çıkar gözetmeksizin ulusal medyada “gerçek bilgi ve bilinç odaklı” üretmeye çalıştığım yorum ve analizler, TRT HABER'in telif teklif etmesiyle, tam da; “En nihayet birileri emek, gayret, bilgi ve muhakemenin karşılığını takdir etti” diyecekken, ilgili yetkilinin diğer televizyon kanallarına çıkmama müdahale etmesiyle ve verilecek üç kuruş parayla beni gütmeye kalkmasıyla, başlamadan son bulmuştur.

Bu nedenle TRT HABER ile sadece gelecekte olacak hukukumuz değil, geçmişten gelen hukukumuz da bozulmuştur.

Beni asıl yaralayan ise ABD, Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerinin resmi devlet kanalları dahi bilgi görüş ve yorumlarıma başvururken, benim devletimin kanalında, hangi amaca hizmet ettiğini bilmediğim ‘genç' bir yetkilinin, bu denli CANININ ÇEKTİĞİ GİBİ BAŞINA BUYRUK DAVRANABİLMESİDİR.

TRT HABER için günlerce sabahın ayazından gecenin soğuğuna Hatay'dan, Cilvegözü'nden, Hassa'dan yayınlara katılmış, ısrarlarını kırmayıp sadece bir program için ta Kayseri'den sınıra, yüzlerce kilometre tepip sayısız kereler evden Ankara'ya İstanbul'a gitmiş ve şu ana kadar harcadığı zamanın, emeğin ve fedakarlığın karşılığında kör bir kuruş dahi almamış biri olarak, BU YAPILANI HAK ETMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ümit ederim görülür, ümit ederim sorulur.

Abdullah Ağar
5 Mart 2018”

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Anahtar Kelimeler:
abdullah ağar TRT Fırat Kalkanı Load Factor

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
iste bu kadar vatanseversiniz...ülkenin fakir fukarasi can verirken siz bundan nemalanmanin derdindesiniz...ülkenin cogunun hali bu....hain dediklerinizin cocuklari Afrinde sehit düsüyo bilmem haberiniz varmi saray soytarilari....
Alkolik bir Babanın oğlu imam hafız oluyorsa,Katil ve kumarbaz bir adamın oğlu hayırsever insanlarla dost oluyorsa vatan haininin oğluda şehit olabilir kaldıki vatan hainliği kararı verilen bir şehit babasıda yok ama ihraç olmuş var yada anlayacağın tarzda nasıl Kılıçdaroğlu maksist solcu ise inşaat bekçisi kardeşide Chp ye Resti çekip sağduyulu olup Akpartiye üye olabiliyor değilmi.
ülke savaşta siz bilgi veriyorum fikirler serdediyorum diye para pul mu düşünüyorsunuz. Şehitlerimizle ve aileleriyle helalleşin önce
sen pardon ama mal mısın? ülke kimle savaşta gerizekalı hadi savaşta diyelim seni işsiz adsız bırakıyorlar hor görüyorlar diye şikayetini belirtemiyecekmisin sen bu ülkede.
bu nasıl bir aymazliktır adam ne diyor sen ne uyduruyorsun okumadan mı bilgi sahibi oluyorsunuz nasıl kafanız var yahu
verme lan bilgi falan ayrıca ihtiyacimizda yok senin enigin bilgilerine fırsatçı
Bu memleketin "adamları" yiyip arta kalanları adam diye yutturduğunu unutmamalıydın sevgili Ağır.
yani yanlızca bizim istediklerimizi duyuracaksın mantığı takınmaya kalkışmış sözde devlet kanalı ama hesaba katmadıkları adam diğerlerinde kadrolu çalışmasa dahi her bir programa katıldığı için belli bir ücret zaten alıyor 5 tane kanala katılınca zaten sizin verdiğinizi alacağına ve sizin istediğinizi yayınlatacağına kendi görüşünü dile getirmeyi tercih etmiş
Ne yani hem TRT'den para alacaksın hem de diğer kanallara aynı bilğiyi satıp para alacaksın yok öyle birsey TRT ye yaptıgın yorumları TRT pazarlar.Beyefendi seni TRT meşhur etmedi mi
sen kimsin, her kanalda bunun gibi 2-3 kişi konuşup duruyor, memleket bunlara kaldı...
Napolyon ne demiş para para para
Yorumlarımı yayınla eyyy mynet..Zülfiyare dokunsa da yayınlaa
demek fetocular tamamen temizlenmemiş her yerden...
Eeee bu durum öyledir..sözleşme imzaladıysan başka kanala hizmet veremezsin.
Herkesi koyun mantığında guducez zanneden troller var trt zorunlu kestiginiZ elektrikten vergi adı altında paramı helal etmiyorum trt bu şekilde birini bugüne kadar yetistirmismidir
YA GÖRDÜNÜZ.PARAYI KİM VERİRSE DÜDÜĞÜ O ÖTTÜRÜYOR.
ABDULLAH BEY T.C. DEVLETİNİN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GEREKLİ AÇIKLAMALARI GEREKTİĞİ ZAMAN DEVLET ETİĞİ MİLLETE SAYGI ÇERÇEVESİNDE YAPIYOR SAĞOLSUNLAR SİZ NE İŞ YAPARSINIZ ANLAYAMADIM SAVAŞ ASKER TERÖR BUNU NESİNİ AÇIKLIYORSUNUZ NEYİN YORMUNU YAPIYORSUNUZ BU FUTBOL MAÇIMI POZİSYONLARI TEKRAR TEKRAR İZLEYİP YORUM YAPILSIN MADEM ESKİ EMEKLİ ASKERSİNİZ MESLEĞİNİZE BİRAZ SAYGILI VE SEVİYELİ OLMALIYIZ DEĞİL Mİ HEPİMİZ
Demek beleş olduğu için bütün kanallar her gün çıkarıyomuş bunu
ne eski ne yeni yorumlarımı göremiyorum...
@algnl ben görüyorum,sen devam et:)
Helal sana
hayatın para pul ağar
milletin çocuğu şehit olsun kimi oy, kimi köşe, kimi telif para kovalasın... Bu ülke birgün bu yüzden helak olursa şaşırmam...
Devletin sahipsiz oldugunu yenimi ögrendin
Haklı konuşmuşsun
Peki sen kimsin nereden çıktın söylediklerin ne işe yaradı?savaş ve ölümler üstünden ha sen ha TRT veya bu dönem başta kim varsa.yoksullar ölüyor siz çakal olup çıkmışsınız ortaya
sıkıyor bu da.para almadan kim bu işi yapar.ayrıca erdoğan ve mit tarafından görevlendirildiğini biliyoruz ne yalan söylüyorsun.sürekli yalan haber yapmakla görevlendirildiğini mi gizleyeceksin
TRT akp nin uşağı olmuş toplumdan alınan TRT payı haram zehir zıkkım olsun bizlerden parayı alıp akp nin finoluğunu yapıyorlar Birtane doğru haber verdikleri yok padişahım çok YAŞa diyip duruyorlar haramzadeler
Zaten vatan millet kimsenin umrunda değil Akp para verip konuşturuyor ozaman hersey kötüde olsa iyi gibi gösteriyorsunuz sonra para kesiince atmaya baslyorsunuz ama kimse sizi dinlemiyor..
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