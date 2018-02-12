Abdullah Ağar paylaştı: Afrin'de büyük tuzağa dikkat!

Abdullah Ağar sosyal medya hesabı üzerinden Afrin harekatı ile ilgili çok çapıcı bir yazı yayınladı. Ağar Afrin'de öldürülen bazı teröristlerin fotoğraflarını yayınlayarak "Afrin’de YPG/PKK içinde Mehmetçik’e kurşun sıkarken imha edilen PJAK’ın (yani İRAN PKK’sının) silahlı kanadı YRK’lı teröristler." açıklamasında bulundu.
İşte Ağar'ın Afrin'de kurulan "büyük tuzak" diyerek paylaştığı o yazı:
YPG/PKK’nın “Ya Zehra(!)”, “Lebbeyk ya Huseyn” nidaları üzerinden bu topraklara kurduğu TUZAK!
Fotoğraflardakiler Afrin’de YPG/PKK içinde Mehmetçik’e kurşun sıkarken imha edilen PJAK’ın (yani İRAN PKK’sının) silahlı kanadı YRK’lı teröristler.
Toplu görsel YPG/PKK’ya ait. T/Ö’ü yayınlamış. Kimlikleri gösteren foto ise ÖSO’ya ait. Sahada imha edilen teröristlerin üzerinden çıkmış.
Burada çok net bir ispat var. İran’ın ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve üniter yapısını hedef almış teröristler, bir araya gelmiş, bize kurşun sıkıyorlar.
Hal böyle iken ve gerçek bütün çıplaklığıyla ortadayken; İran’ın, Suriye’nin, Irak’ın ve Türkiye’nin toprak bütünlüklerini ve üniter yapılarını hedef alan KCK/PKK/PJAK/PYD’nin YRK/HPG/YPG gibi silahlı terörist ayakları 4 ülkede eş zamanlı terör üretip, sürekli geçiş yapıp, alan değiştirirken, her bir tarafta kurşun sokarken, ‘cesetleri dahil’ iz ve ispat bırakırken, PKK ve yancılarının servis ettiği veriler üzerinden, mezhebi ve meşrebi tuzağa düşmek de nereden çıktı?
“Sözde” Afrin’de YPG/PKK içindeki Şİİ/Nusayri unsurlar “Ya Zehra(!)”, “Lebbeyk ya Huseyn(!)” gibi nidalarla Mehmetçik’e kurşun sıkıyor, ateş açıyormuş, Mehmetçik’lerimizi şehit ediyormuş. Hizbullah gibi Şii orijinli unsurlar PKK’ya savaşçı gönderiyormuş!
Bu tür kurgulanmış, uyarlanmış ve işleme konmuş haber-görüntü ve eylemler, Türkiye, İran, Suriye ve Irak başta bu coğrafyada yaşayan halklara kurulmuş büyük bir tuzaktır.
Nasıl YPG/PKK, Suriye’deki Sünni Arapla/Nusayri Arap arasındaki iç savaşı kullanarak bu günkü pozisyonuna gelmişse, bugün de mezhebi ve meşrebi fitneyi-düşmanlıkları ve çatışmaları kullanarak, Türkiye’yi, Suriye’yi, İran’ı ve Irak’ı birbirine düşürmenin, aradan sıyrılmanın ve bir devlet kurmanın peşine düşmüştür.
KCK/YPG/PKK sadece etnik düşmanlığı ve fitneyi değil, mezhebi ve meşrebi fitne-düşmanlık ve çatışmaları kullanan ve buradan coğrafyadaki ülkeleri parçalamaya çalışan aynı IŞİD gibi vekalet bir terör örgütüdür.
Not: “YRK”, İran PKK’sı PJAK’ın silahlı kanadıdır. Orijinal kısaltmadır. Harflerde bir tevil, bir hiciv yada amiyane bir gönderme yoktur.
Saygı ile
Abdullah Ağar
12 Şubat 2018"
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