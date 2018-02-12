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Abdullah Ağar paylaştı: Afrin'de büyük tuzağa dikkat!

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 14:56 | Son Güncelleme

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabı üzerinden Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtında, İran PKK'sının mensubu olan teröristlerin fotoğraflarını yayınlayarak bölgede oynanan 'büyük tuzağa' dikkat çekti.

Abdullah Ağar paylaştı: Afrin'de büyük tuzağa dikkat!

Abdullah Ağar sosyal medya hesabı üzerinden Afrin harekatı ile ilgili çok çapıcı bir yazı yayınladı. Ağar Afrin'de öldürülen bazı teröristlerin fotoğraflarını yayınlayarak "Afrin’de YPG/PKK içinde Mehmetçik’e kurşun sıkarken imha edilen PJAK’ın (yani İRAN PKK’sının) silahlı kanadı YRK’lı teröristler." açıklamasında bulundu.

İşte Ağar'ın Afrin'de kurulan "büyük tuzak" diyerek paylaştığı o yazı:

YPG/PKK’nın “Ya Zehra(!)”, “Lebbeyk ya Huseyn” nidaları üzerinden bu topraklara kurduğu TUZAK!

Fotoğraflardakiler Afrin’de YPG/PKK içinde Mehmetçik’e kurşun sıkarken imha edilen PJAK’ın (yani İRAN PKK’sının) silahlı kanadı YRK’lı teröristler.

Toplu görsel YPG/PKK’ya ait. T/Ö’ü yayınlamış. Kimlikleri gösteren foto ise ÖSO’ya ait. Sahada imha edilen teröristlerin üzerinden çıkmış.

Burada çok net bir ispat var. İran’ın ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve üniter yapısını hedef almış teröristler, bir araya gelmiş, bize kurşun sıkıyorlar.

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Hal böyle iken ve gerçek bütün çıplaklığıyla ortadayken; İran’ın, Suriye’nin, Irak’ın ve Türkiye’nin toprak bütünlüklerini ve üniter yapılarını hedef alan KCK/PKK/PJAK/PYD’nin YRK/HPG/YPG gibi silahlı terörist ayakları 4 ülkede eş zamanlı terör üretip, sürekli geçiş yapıp, alan değiştirirken, her bir tarafta kurşun sokarken, ‘cesetleri dahil’ iz ve ispat bırakırken, PKK ve yancılarının servis ettiği veriler üzerinden, mezhebi ve meşrebi tuzağa düşmek de nereden çıktı?

“Sözde” Afrin’de YPG/PKK içindeki Şİİ/Nusayri unsurlar “Ya Zehra(!)”, “Lebbeyk ya Huseyn(!)” gibi nidalarla Mehmetçik’e kurşun sıkıyor, ateş açıyormuş, Mehmetçik’lerimizi şehit ediyormuş. Hizbullah gibi Şii orijinli unsurlar PKK’ya savaşçı gönderiyormuş!

Bu tür kurgulanmış, uyarlanmış ve işleme konmuş haber-görüntü ve eylemler, Türkiye, İran, Suriye ve Irak başta bu coğrafyada yaşayan halklara kurulmuş büyük bir tuzaktır.

Nasıl YPG/PKK, Suriye’deki Sünni Arapla/Nusayri Arap arasındaki iç savaşı kullanarak bu günkü pozisyonuna gelmişse, bugün de mezhebi ve meşrebi fitneyi-düşmanlıkları ve çatışmaları kullanarak, Türkiye’yi, Suriye’yi, İran’ı ve Irak’ı birbirine düşürmenin, aradan sıyrılmanın ve bir devlet kurmanın peşine düşmüştür.

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KCK/YPG/PKK sadece etnik düşmanlığı ve fitneyi değil, mezhebi ve meşrebi fitne-düşmanlık ve çatışmaları kullanan ve buradan coğrafyadaki ülkeleri parçalamaya çalışan aynı IŞİD gibi vekalet bir terör örgütüdür.

Not: “YRK”, İran PKK’sı PJAK’ın silahlı kanadıdır. Orijinal kısaltmadır. Harflerde bir tevil, bir hiciv yada amiyane bir gönderme yoktur.

Saygı ile

Abdullah Ağar

12 Şubat 2018"

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abdullah ağar İRAN Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı YPG PYD

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
bütün kahbeler toplanmış haçlılarla birlikte bize top yekun savaş açmış durumda bu yüzden sağcı solcu parti gözetmeden birlik zamanı
@efe3460_2013 haklısın birde AKLI BAŞINDA LİDER LAZIM
akp düşen oylarını toparlamak için güya afrinde savaşıyor diğer yandan da gizli saklı pkk ypg pyd apo vs ile görüşüyordur bence yazık oluyor vatan sevdasına oralara giden masum askere akp için ne vatan ne millet hiç bir önem arz etmez mevcut koltuğun ve tirilyon doların muhafazası önemli
@erkan_1975_bazzz ne erdoğan ne ailesi fakir insanlar değiller dünyanın en cok üzerine oyun oynanan ülkesi olan Türkiyenin başında sadece koltuk sevdası ve para için mi duruyorlar yani bu ne ahmak ve basit bir yaklaşım. Erdoğan baştan gitsinde vatan elden gitse de olur diyenler kafilesi olarak çok zavallısınız.
@erkan_1975_bazzz akp kimle ne amaçla görüşürse görüşsün önemli olan kararlı Türk ordusu ne yapmakta orosbu çocuklarının leşlerini dağlarda kokuşmaya bırakıyorlarya biz bu topraklara kanla sahip olduk milletimizi korumak güvenliğini sağlamak adına şimdi farklı bir durum yok mutlaka bu kalleş köpeklerin imha edilmesi bundan sonrada kullanılmaya musait itler akıllarını başlarına alır kimseye kendini kullandırmaz bana kalırsa sende akp üzerinden vatan hainliği yapmayı bırak hiç birsiyasi oterite bizim için önemli değil bizim için önemli olan milletimizin şerefi ülkemizin şani sınır güvenligimiz
Bu A.AĞAR madem herşeyi çok iyi biliyor da neden hiç kan dökülmeden bunları yakalamak ve deşifre etmek yapılmıyor.ALGI YAĞMA ABDULLAH SEN BİR KULSUN SENDEN DE BÜYÜK ALLAH VAR,
ne yapalım yani bölgeyi o hainleremi bırakalım tuzak kuralların en hayırlısı Allah. Allah bize yeter
Eminim harekata karar verenler ve yönetenler tüm bu sinsi tuzakları biliyor ve hesaba katmışlardır. Sadece Cumhurbaşkanı çıkıp konuşsa da...bu konuların uzman kadroları atılacak adımları çok geniş çaplı her yönüyle hesaplamışlardır. Aynı safta olsak da bilmeliyiz ki Putin falan dahil hiç bir lider dve hiçbir ülke DOST değildir. Yani ortaya çıkan hiçbir gelişme Türkiye için sürpriz OLMAMALIDIR.
bu bölgede Herkesin kendince bir hesabı var Ve nerdeyse Hepsinin birde "ORTAK" Hesapları var Sadece Türkiye nin hesabı diğerlerinden farklı Birçok yerde" atışıp çekişiyor" sandıklarımız bir şekilde anlaşıp işlerini yoluna koyarlar Kararlı ve çok dikkatli hareket etmemiz gerek
sirf komplo teorisi, sunu anlamakta zorlaniyorlar, barzani disinda ki buitun kurttler birlik icindeler.herkes topyekun savasa hazirlaniyor.bunu iranda isin icinde vs komplo teorileriyle aciklayamazsiniz.kurttler eski kurtler degil, bunu kafaniza sokarsaniz o zzaman herseyi komplo teorisiz anlayabilirsiniz.o fotolarin hepsi ypg presste ve kurt basininda var, gizli kapakli is olsa zaten paylasmazlar, herrkes uyduruyor.
Bu ypg-pkk ve diğer pislikler inşallah en kısa zamanda imha edilir.
Ypgnin kullandığı İran yapımı cipleri araçları iran yapımı havan toplarını manpadleri uçak savarları füzeleri helikopterleri tankları vurdukları iran yapımı roketleride mi bu YRKliler veriyormuş...İdlibde Türk askerine saldırıp 1 Türk askerinide mi YRkliler öldürmüş...
@kermit1654 ne akil varr sizde ortadoguda karaborsada istedigin savas malzemesini alabilirsin, bunlari gelistirmektte senin kabiliyetine bagli, pkk bir suru roket atara ekstra aparatlar yerlestirerel celige bile zarar verecek hale getitiriyor.sizzde burada iran yapimi amerika yapimi diye kendinizi kandirin.isidin elindeki silahlarin yuzde 60i belcika yapimi nerden mi geldi, arap baharinda verilen hibe edilen silahlar, sonra ne oldu bu silahlarinn cogu karaborsaya dustu yada birilerinin eliyle o bolgelere tasindi.ozellikle ortadoguda istedigin kadar paran varsa askeri malzeme bulabilirsin.
BUDA KEDİNİ GÜVENLİK UZMANI SANIYOR, BİR ŞEY SÖYLERKEN SADECE AKP SEÇMENİNE HİTAP ETMEDİĞİNİ KARŞIDA OKUYAN, ARAŞTIRAN, SORGULAYAN, AYNI İŞİ YAPAN VATAN SEVGİSİYLE VE TÜRKLÜĞÜYLE ÖVÜNEN KİŞİLERİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMESİ LAZIM, İRAN PKK SI TÜRK PKK SI SURİYE PKK SI BİRLEŞTİ BU IRKTAN OLUPTA PKK LI OMAYAN VARMI..!!SADECE GİZLENMİŞTİR, MENFAATİ GEREĞİ SES ETMEZLER, KAN VE GEN YAPISI AYNI OLDUĞUNDAN BUNLARIN ALAYI KÜRT MİLLİYETÇİSİ VE IRKÇIDIR.
bunlarIn kuş beyni bu kadar çalışırda yapaçakta başka şansları kalmadı amerika vuramıyor sözde dost ülke müttefik iran rusya suriye ırakla ara bozuculuk yapmak gibi şanslarını deniyorlar amerika kim müdahalede bulunursa bulunsun anında karşılık veriyor esat diktatör kaddafide öyleydi rusya diktatöre yardım ediyor iran nüklüerci yani bunlar kıpırdasa timsah dişlerini gösteriyor Türkiye şimdilik müttefif savaş bir satranç sanatıdır esatla anlaşıp birlikte vurmaya başladığımızda direk amerikayla savaşa hazır olmamız gerekir aslında eninde sonunda kacınılmaz abd ile savaş olacak bu gün olmasa 10 y
ulan ne suriyeymiş yok yok ne kadar ülke ne kadar örgüt varsa burda vatansız köpekler topunuz bir türk ün tırnağı etmezsiniz allahım askerimize devletimize milletimize zeval verme
Allah planini yapti tuzagini kurdu ve intikamini alacak. Anlasilanda o ki bu gorevi Turk milletine verdi cunku su an Dunyada teslim olmamis tek ulkeyiz.
bu terörist bataklığını inşallah az acıyla atlatırız
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