Abdullah Ağar paylaştı: Afrin'de büyük tuzağa dikkat!

Abdullah Ağar sosyal medya hesabı üzerinden Afrin harekatı ile ilgili çok çapıcı bir yazı yayınladı. Ağar Afrin'de öldürülen bazı teröristlerin fotoğraflarını yayınlayarak "Afrin’de YPG/PKK içinde Mehmetçik’e kurşun sıkarken imha edilen PJAK’ın (yani İRAN PKK’sının) silahlı kanadı YRK’lı teröristler." açıklamasında bulundu.

İşte Ağar'ın Afrin'de kurulan "büyük tuzak" diyerek paylaştığı o yazı:



YPG/PKK’nın “Ya Zehra(!)”, “Lebbeyk ya Huseyn” nidaları üzerinden bu topraklara kurduğu TUZAK!

Fotoğraflardakiler Afrin’de YPG/PKK içinde Mehmetçik’e kurşun sıkarken imha edilen PJAK’ın (yani İRAN PKK’sının) silahlı kanadı YRK’lı teröristler.

Toplu görsel YPG/PKK’ya ait. T/Ö’ü yayınlamış. Kimlikleri gösteren foto ise ÖSO’ya ait. Sahada imha edilen teröristlerin üzerinden çıkmış.

Burada çok net bir ispat var. İran’ın ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve üniter yapısını hedef almış teröristler, bir araya gelmiş, bize kurşun sıkıyorlar.

Hal böyle iken ve gerçek bütün çıplaklığıyla ortadayken; İran’ın, Suriye’nin, Irak’ın ve Türkiye’nin toprak bütünlüklerini ve üniter yapılarını hedef alan KCK/PKK/PJAK/PYD’nin YRK/HPG/YPG gibi silahlı terörist ayakları 4 ülkede eş zamanlı terör üretip, sürekli geçiş yapıp, alan değiştirirken, her bir tarafta kurşun sokarken, ‘cesetleri dahil’ iz ve ispat bırakırken, PKK ve yancılarının servis ettiği veriler üzerinden, mezhebi ve meşrebi tuzağa düşmek de nereden çıktı?