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Abdullah Ağar paylaştı: Afrin'deki Mehmetçik'in postalları...

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 11:56 | Son Güncelleme

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Afrin'deki Mehmetçik'in postalının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ağar fotoğrafı, "Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış, ve her şeyi, her zaman en güzel postal anlatır" notuyla paylaştı.

Abdullah Ağar paylaştı: Afrin'deki Mehmetçik'in postalları...

Zeytin Dalı harekatı Afrin kırsalında devam ederken güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın bugün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf oldukça dikkat çekti. Afrin'de operasyonda olan bir askerin postallarının hali görenleri duygulandırırıken, Ağar paylaştığı fotoğraf için şu mesajı paylaştı: Afrin dağlarındaki Mehmetçik’ten. Mücadelede yaşam, ölüm, neşe, gırgır, keder, onur kısaca budur. POSTAL’dadır her şey. Serdengeçti bir bedbinlik, kavruk bir savrukluk, sessiz bir haykırış. Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış. Ve herşeyi, her zaman en güzel POSTAL anlatır.

abdullah-agar-twitter-postal

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Afrin Zeytin Dalı Harekatı abdullah ağar Twitter fotoğraf paylaşım

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ne var o postallarda kurban olurum ben o postalları giyen ayaklara...ALLAH yar ve yardımcıları olsun...her zaman her şartta arkalarında veyanlarındayız,madi ve manevi olarak...her zaman yanlarında görev almaya da hazırız,atalarımızın giydiği yemeniler,mehmetciğimizin giydiği postalla bizim için mübarektir........ayakları taşa değmesin Mehmetlerimizin.....yüzleri ak ve pak yiğitler en iyisine layık devletimiz tüm imkanlarını seferber etsin,her zaman destekçileriyiz,son nefesimize kadar da yanlarında olacağım.......
eeee ne olmuş yağmurda çamur olur takım elbiseli fotograf mı bekliyordunuz
Birileri KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor bakan cocuklari PAPA dostlarının çocukları gemicikler yuzduruyor keyifleri yerinde ateş düştüğü yeri yakıyor
bu postal türk askerinin değil,birinci dünya veya ikinci dünya postalı gibi lojistik desteğin her an olduğu bir Türk askerin de böyle postal olamaz
Bilmiyorsaniz sacmalamayin, evet Türk askerine yakışmayacak posta veriliyor ama fotoğraftaki postal personelin kendisi tarafından alınmış yüksek kaliteli bir Bot. ..
HANİ? ASKELERİMİZ İÇİN TÜM HAVA ŞARTLARINA GÖRE ENTEGRE EDİLMİŞ BOTLAR ÜRETİLMİŞTİ. YAZ AYINDA AYAĞI TERLETMEYEN, SOĞUH HAVALARDA AYAĞI ÜŞÜTMEYEN SU VE KAR SUYU GEÇMEYEN DAYANIKLI TERMAL BOTLAR NEREDE?
@apartmanyikan bıt çürük demek istemiyor. çamurlu arazide zor koşullardadırlar anlamında yayınlamış. ha sen ve bu beğenenler Erdoğan çamura girince kirlenmeyen bot neden yapmadı diyorsunuz. evet evet bu konuda çok haklısınız
devleti dolandıranların ucuz milliyetçilik peşinde koşmaları ne kadar acı
Sözün bittiği yer Allah yardımcınız olsun yiğitlerim:(
yüce rabbim tüm güvenlik güçlerimizi korusun az zaiyatla şu operasyonu bitirelim inşallah
bunun vebali çooook ağır
ne güzel işte ülkesi için savaşıyor senün amacın ne ülekeyi karıştırmak mı
Ben,O Askerin botlarını istiyorum.Duysun Sesimi Sayın yetkililer.Evimin baş köşesine koyacam onları,O şekilde istiyorum.temizlenmeden toprağı çamuruyla istiyorum.Türk Askerinin kullandığı herşey değerlidir,müzeye koyulacak eserden çok daha değerlidir.manevi değerleri hiç bir şeyle ölçülemez.Birileri yaşasın diye Onlar Can veriyor Can,bu neyle ölçülebilir ki,Allah onların yar ve yardımcısı olsun,Allah onları Korusun.Rabbim Sen görüyor biliyorsun.bu hainlerin düşündüklerini yapmak istediklerini kendi başlarına çevir,Allah ım,Türk Milletine Müslümanlara doğrultukları silahları kendilerine döndür
Bunu başka yere çekip te,yorum yapmayın.Askerlerimiz her şeyin en iyisini giyiyor,orada dağ taş yerde yürüdükleri mücadele ettikleri ortada,mutlaka değişim yapıcaktır,yaptığında da botunu kıyafetini de değiştiriyolar,Askerimizi sanki yoksunmuş gibi gösterip durumu böyleymiş gibi yansıtmayın,bu görüntünün anlamı bu değil malesef,bu görüntü Türk Askerinin her şatta mücadelesini sürdürdüğünün gururlu kanıtıtır.Tarihte Askerlerimiz botlarını çıkarırken ayakları içinde kalıyormuş.oradaki şartla evinizdeki şartı karıştırmayın,sıcacık yerinizden yazması kolay,Gurur duyuyorum kurban olurum o botlara
Bunu başka yere çekip te,yorum yapmayın.Askerlerimiz her şeyin en iyisini giyiyor,orada dağ taş yerde yürüdükleri mücadele ettikleri ortada,mutlaka değişim yapıcaktır,yaptığında da botunu kıyafetini de değiştiriyolar,Askerimizi sanki yoksunmuş gibi gösterip durumu böyleymiş gibi yansıtmayın,bu görüntünün anlamı bu değil malesef,bu görüntü Türk Askerinin her şatta mücadelesini sürdürdüğünün gururlu kanıtıtır.Tarihte Askerlerimiz botlarını çıkarırken ayakları içinde kalıyormuş.oradaki şartla evinizdeki şartı karıştırmayın,sıcacık yerinizden yazması kolay,Gurur duyuyorum kurban olurum o botlara
Koskoca devletin askerinin ayağında parçalanmış postalın ne işi var! Haydi o anda parçalandı da değişmeden hemen önce çekildi, o foto, diyelim. Öyle bile olsa neden servis ediyorsunuz. Amacınız askerimizin ne kadar fedakarca savaştığını anlatmaksa, adam canını veriyor ne postalı!
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