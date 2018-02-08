Abdullah Ağar paylaştı: Afrin'deki Mehmetçik'in postalları...

Zeytin Dalı harekatı Afrin kırsalında devam ederken güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın bugün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf oldukça dikkat çekti. Afrin'de operasyonda olan bir askerin postallarının hali görenleri duygulandırırıken, Ağar paylaştığı fotoğraf için şu mesajı paylaştı: Afrin dağlarındaki Mehmetçik’ten. Mücadelede yaşam, ölüm, neşe, gırgır, keder, onur kısaca budur. POSTAL’dadır her şey. Serdengeçti bir bedbinlik, kavruk bir savrukluk, sessiz bir haykırış. Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış. Ve herşeyi, her zaman en güzel POSTAL anlatır.
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