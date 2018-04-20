Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Terör örügütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Siirt'te ele geçirilen silah, güvenlik güçlerini şaşırttı. Ele geçirilenlerin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD-Kanada yapımı silahın Irak Özel Kuvvetlerine ve Peşmergeye verildiğinin altını çizdi. Ağar, silahın Siirt'te ele geçirilmesinin önemine dikkat çekerek bunun bir ilk olduğunu belirtti.

İşte Ağar'ın o paylaşımı;

