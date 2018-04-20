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Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:34 | Son Güncelleme

Siirt'te devam eden terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 7 teörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, operasyonda ele geçirilen silaha dikkat çekerek bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti.

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Terör örügütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Siirt'te ele geçirilen silah, güvenlik güçlerini şaşırttı. Ele geçirilenlerin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD-Kanada yapımı silahın Irak Özel Kuvvetlerine ve Peşmergeye verildiğinin altını çizdi. Ağar, silahın Siirt'te ele geçirilmesinin önemine dikkat çekerek bunun bir ilk olduğunu belirtti.

İşte Ağar'ın o paylaşımı;

abdullah agar

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Anahtar Kelimeler:
abdullah ağar PKK silah Siirt

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne gerizekal bir adam bu ağar yahu, hepi topu bir piyade tüfeği sanki Balistik füze bulunmuş..
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