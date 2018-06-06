Abdullah Ağar: Terör örgütünün yeni adı IŞİT

Güvenlik uzmanı ve MHP Ankara Milletvekili adayı Abdullah Ağar, IŞİD sonrası PKK’nın yeni adının 'IŞİT', yani "Irak-Şam-İran-Türkiye Terör Örgütü" olduğunu belirterek, "Artık bölgenin yeni IŞİT’i, yani yeni PKK çok daha büyük bir etki ve farklı misyonlar üstlenmek üzere hazırlanıyor ve sağı solu yokluyor" dedi. Olası Kandil harekatı ve Menbiç'teki son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Abdullah Ağar, "TSK'nın 12 km genişlikli, 20-25 km derinlikli’ Kuzey Irak'a girmesi, Hakurk bölgesindeki bilinen terörist varlığının üçte ikisini imha etmesi, Kandil’den önceki son direnç noktası sayılan Hakurk’taki kritik arazi arızalarını ele geçirmesiyle Kandil olası bir harekât alanına dönüştü" dedi. "SIZMALARA KARŞI SET OLUŞTURULDU"



TSK'nın sessiz sedasız yürüttüğü Kuzey Irak operasyonuyla PKK’nın bu bölgeden Türkiye’ye sızarak Afrin’in intikamını alacağına dair ürettiği propagandayı koca bir hüsrana dönüştürdüğünü belirten Abdullah Ağar, yaklaşık 250 kilometrelik ciddi bir alanın temizlenerek buradan Türkiye’ye sızmalara karşı çok önemli bir set oluşturduğunu söyledi.

"PKK'NIN ADI DEĞİŞTİ"



PKK’nın bundan sonraki süreçlerde sadece şu an etki ürettiği alanlarda değil çok daha farklı bölgelerde de etki üretebileceğine değinen Abdullah Ağar, "Hatta artık cümleyi şu şekilde kurmamız, ‘sözde’ seküler gen yüklenen ve Arap hamisi rolüyle ayrılıkçı kurnaz ihtirasları gizlenen ve pekiştirilen etno-etnik ayrılıkçı radikal terör örgütü PKK’yı bundan sonra bölgenin 'yeni IŞİT'i olarak tanımlamak gerekecek. Yani IŞİD’ten bir tek harf farklıyla ortaya çıkan bu yeni kısaltma; Irak-Şam-İran-Türkiye Terör Örgütü tanımlamasının baş harflerinden oluşuyor ve açıkçası ‘cuk’ oturuyor" ifadesini kullandı. "PKK LEHİNE SÜREÇ ENGELLENMEZ İSE..."



"Artık bölgenin yeni IŞİT’i, yani yeni PKK çok daha büyük bir etki ve farklı misyonlar üstlenmek üzere hazırlanıyor ve sağı solu yokluyor" diyen Ağar "Bu misyonun nihai hedefinde ise bilindiği üzere Irak-Suriye-İran ve Türkiye’yi parçalanması var. İş böyle giderse Irak’ın kuzeyindeki oluşumlar başta pek çok Kürt yapı da yok olmak, avucunu yalamak ya da PKK’ya biat etmek zorunda kalacak. PKK lehine gelişen bu süreç, engellenmediği ya da engellenemediği takdirde nihai ve kabul edilebilir bir gerçeğe dönüşecek" dedi. İşte Abdullah Ağar'ın muhtemel Kandil operasyonu ve bölgedeki dengelerle ilgili açıklamasından satır başları...

"PKK YILANI GÜN BE GÜN EJDERHAYA DÖNÜŞTÜKÇE"



Bu sürecin PKK lehine sonuçlanması için terör örgütünün korunup kollanması kadar, onu yok etme kabiliyeti olanların da uyutulup oyalanması büyük önem taşıyor. Bu şartlarda artık geç kalınmış bir yer ve zamanın yıkıcı birer düşmana dönüşmesi söz konusu. Sorum şudur; ülkelerini parçalamak üzere dizayn edilmiş PKK yılanı gün be gün bir ejderhaya dönüştükçe ‘başta Türkiye olmak üzere’ bölge ülkeleri ne yapacaklar? "KANDİL HAREKATI GİR ÇIKTAN İBARET OLMAMALI"



Bu temel risk fotoğrafında Hakurk’la gelişen olası Kandil harekâtı yapıldığı takdirde gir-çıktan ibaret olmaması ya da sadece propagandaya hizmet etmemesi gerekiyor. Şu bir gerçek; Türkiye aradığı ve imha etmeye kararlı olduğu terörist popülasyonunu Kandil’de bulamayacağını biliyor. Ama orada Türkiye için göz ardı edilemeyecek bir başka hedef var. O hedef karasal alandır. Ve Irak’ın meşru bir gücüne devredilinceye kadar kalınacak bu karasal alan, PKK’nın Irak sınır hattında etkisizleştirilmesi adına büyük değere sahiptir. Ama doğal olarak bu denli kapsamlı bir harekât; yığınağın bağlandığı, gücün, enerjinin, zamanın ve moralin harcandığı, girdi mi çıkmanın zorlaştığı riskleri de beraberinde getirir.

Öte yanıyla oyalanmayla, pohpohlanmayla, göz boyamayla, uyutulma ve kandırılmayla örtüşen bir aldanma alan özelliği de vardır. Burada lütfen Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki dağlık alanda PKK ile yaptığı mücadelede karşılaştığı baskı ile Suriye’nin kuzeyindeki PKK ile yaptığı mücadelede karşı karşıya kaldığı baskıyı karşılaştırınız. Açıkçası Fırat’ın doğusu, Sincar ve Irak’taki tartışmalı bölgeler gözler önündeyken, Kandil’de it kovalamak çok harcıalem olmaz mı? KANDİL-SURİYE VE SİNCAR'DA AYNI ANDA OPERASYON OLUR MU?



Sonuçta Suriye’de ortaya çıkan tehdidin yakınlığı ve yakıcılığı, imha edilmesi gereken virüsün asıl buraya yuvalandığını ortaya koyuyor. Bu noktada Türkiye’nin jeopolitik gücüne dair yıldırıcılığı ile konjonktürel riskler çarpışırken, yığınak, kuvvet çarpanları ve kuvvet bileşenlerine dair ince hesaplar eş zamanlı harekat fikrinin önemini, değerini ve anlamını ortaya koyuyor. Türkiye Kandil ve Suriye’de, hatta Sincar’da eş zamanlı bir harekât icra eder mi? Ya da buna gücü yeter mi? Neden olmasın? Darbe girişimi sonrası en zor zamanında Güneydoğu’da ve Fırat Kalkanı'nda eş zamanlı iki çok zor ve çok riskli harekatın altına imza atan Türkiye, bundan sonra ulusal güvenliği adına her şeyi yapabilecek bir potansiyeli ve kararlılığı içinde barındırıyor. Türkiye’nin içinde kabaran bu kararlılık küresel ölçekte bir caydırıcılığa ve sahadaki piyonlar üzerinde bir yıldırıcılığa denk geliyor. Zaten oyun da burada başlıyor. Ya onurlu bir iş birliği yada onurlu bir işbirliği maskesi altında aldatılma ve oyalanma.

KANDİL ÇEVRESİNDEKİ 600 KÖY NE OLACAK?



Olası harekatın arzu edilen amaca ulaşması adına TSK’nın Kandil ve Kandil etrafında PKK etkisi altındaki 600 civarındaki köy ve coğrafi alanın, Irak’ın meşru güçlerine devrine kadar süren bir kalıcılık üretmesi gerekecek. Bu noktada Irak’ta kurulacak merkezi hükümetin kimyası ve karakteri, seçimden birinci sırada çıkan Muktada es Sadr başta Irak’ın üniter yapısından yana tavır koyan liderlerle ilişkiler, Sünni Arapların kurulacak hükümete dahil edilmesi, Irak’ın kuzeyindeki Kürt siyasi oluşumların tavırları ve üzerlerindeki Türkiye etkisi, Irak Türkmenlerin haklarının korunması-bütünlükleri ve aralarındaki mezhep ihtilafının etkisizleştirilmesi ve Irak’ta ortaya çıkacak Türkmen etkisi büyük önem taşıyor. "IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİ PKK İLE ORTAK OPERASYON YAPIYOR"



Türkiye’nin yakın geçmişte Habur’da yapılan tatbikatlarla kendini gösteren Irak merkezi hükümetiyle geliştirmeye başladığı ortak güvenlik ve terörle mücadele konsepti de artık çok değerli. Zira, Irak merkezi hükümeti indinde PKK’yı meşrulaştırmak ve Irak’ı PKK’yla iş birliğine sürüklenmek adına sayısız manipülasyon gelişmiş durumda. Örneğin şimdilerde 'DEAŞ’ı gerekçe göstererek Irak-Suriye sınırında Irak ordusu PKK ile ortak operasyona sokuluyor. PKK, Fırat’ın doğusundaki alanda karasal hakimiyeti olan meşru bir güce dönüştürülmeye çalışılırken, üretilen ‘sözde’ iş birlikleri ile bu meşruiyet derinleştirilmeye, bir genel kabule, Türkiye’nin ağzına çalınan bir parmak bal ile de olası çözüm-kabul ya da oldu-bitti’lerin devreye sokulabileceği ıskalanmamalıdır.

"MENBİÇ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"



Belki de sırf bu yüzden Menbiç hayati değer taşıyor. Menbiç’te yenilecek bir gol, Fırat’ın doğusunda PKK’nın kalıcılığına ve dayatılan bir yeni çözüm sürecine dair kaçınılmaz bir son üretir ki, bu da nihai tahlilde sadece Suriye’yi değil Türkiye’yi de parçalamaya dair büyük bir risk üretir. Bir diğer tarafıyla Suriye’nin kuzeyinde ‘sözde’ PKK tasfiyesi adı altında İran PKK’sına ait operasyonları da iyi okumak gerek. Burada küresellere ayak bağı PKK’lılar ayıklanıyor, Türkiye’ye değil. Bir de ittir ittir, nereye kadar? İşte Kandil varoşlarında bir kısmı yine karşımızdalar. Mesele artık PKK’nın Menbiç’ten Haseke’ye, Ayn el Arap’a ya da Irak’a ittirilmesi, sadece İran ayağının değil bütün etki-ideoloji ve kadroları ile etkisizleştirilmesi, PKK’nın etki altına aldığı Suriye ve Irak’taki katmanların PKK’dan kurtarılması meselesidir. "ABD İÇİN PKK FIRSAT BU FIRSATTIR"



PKK’ya gerekçe üreten IŞİD artık çöle gömülmüşken, PKK gibi bir terör örgütüyle iş tutmak zorunda kalan müttefikimiz ABD için fırsat bu fırsattır” diyen Ağar, "Masal gibi bir cümle değil mi? Irak ve Suriye’deki Kürtler PKK’nın içinde eriyip gitmek, Irak, İran, Suriye ve Türkiye bölünmek istemiyorlarsa PKK ve PKK türevleri başta bütün yıkıcı-bölücü-ayrılıkçı- tefkirci hareketlerle (yasa dışı silahlı sol ile dini ve dindarı istismar eden yapılarla) ve mezhep fitnesiyle mücadele etmek zorundadırlar. Bunun en önemli bir diğer boyutu da yıkıcı-bölücü-ayrılıkçı-tekfirci ve Ilımcı İslamcı terörün siyasi türevleriyle mücadele etmektir.