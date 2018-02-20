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Abdullah Ağar: Tuzak kokan fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 19:56 | Son Güncelleme

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Esad rejimini destekleyen İran yanlısı milislerin Afrin'e girdiği iddialarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ağar, bilgilerin teyide muhtaç olmasına karşılık bunların tuzak kokan fotoğraflar olduğunu söyledi. Ağar'ın açıklamaları şöyle:

Abdullah Ağar: Tuzak kokan fotoğraflar

"Özellikle bugün 11 meskûn mahallin ele geçirilmesiyle birlikte harekâtta aslında yeni bir evrenin başlamış olduğunu görüyoruz.

Silahlı kuvvetlerimiz hakim arazi kesimlerinde ortaya koymuş olduğu etki belli bir seviyeye ulaştıktan sonra bu etkinin meskûn mahallerin temizlenmesi konusunda da çok önemli bir ispat ortaya çıktı bugün.

Tabi bu ortaya çıkan fotoğraf bölücü örgütü çok fazlasıyla farklı projeksiyonlara yöneltti. Bunlar içerisinde de aslında 3-4 gündür konuşulan bir konu, ilk önce dedikodularla başladı, sonra bir takım resmi fotoğraflar.

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TÜRKİYE'Yİ TAHRİK ETMEYE ÇALIŞAN BİR KONVOY

İlk önce rejim dendi, sonra İran'ın yetiştirdiği ulusal muhafızlar dendi, hayır hizbullah dendi. En sonunda Halep'in daha önce düşmesiyle birlikte YPG'li PKK'lı teröristlere verilen bölgelerden çıkan ve sözde mezhebi meşrebi semboller taşıyan ve doğrudan Türkiye'yi tahrik etmeye çalışan bir konvoy.

O konvoyun hareketlenmesinden sonra bir bilgi geldi ki, bizim unsurlarımız; karasal ve havadaki vurucu unsurlarımız, bu konvoya karşı bir etki ürettiği ve bu konvoyun dağıldığı, bir kısmının imha olduğu ve bir kısmının kaçtığı yönünde bilgiler. Bunlar sahadan gelen, teyide muhtaç ama bunlar ağzına kadar tuzak kokan fotoğraflar."

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Anahtar Kelimeler:
abdullah ağar Esad

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
O bölgede Herkesin bir hesabı var..Ve ayrıca herkesin birde "ORTAK" hesapları var..Herbiri bir diğeriyle ittifak kurabilecek durumda.. Sadece Türkiyenin Hesabı diğerlerinden farklı.. Türkiye Tek Başına , kurulan tuzaklara ve Oynanan oyunlara karşı Mücadele ediyor "Muhalefet olacam" diye KAHPELİĞİN KİTABINI Yazan Alçaklara rağmen KAZANACAĞIZ!
Ya hakikaten bilmiyorum. Bu apdullah ağar ne uzmanıymış ne tecrübedi varmış her yerde bu adam çıkıyo karşımıza
Teyidimi kaldı adamlar girdi işte Afrine bizde anca Putinden medet umuyoruz girmesinler diye!!!!!!
Buda kahin kesildi başımıza kaç kere gittin o bölgelere???????
3. Dünya savaşı yakındır orta doğunun suyu kaynamaya başladı Türkiye de bu şeklin ve kalıbın içine sokuldu planlar bir bir işliyor
@maslan_1980_giphi kafamızı kuma mı gömelim
@maslan_1980_giphi napıcaktık 600 himayemizde olan topraklarda amerikanın petrol çıkarları için türkiyeyi saf dışı bırakıp akdenize kadar uzanan kukla bir devlet kurmasına izin vericektik..? bütün bunların sebebi amerikanın petrol yolları konusundan sorun olan türkiyeyi lokasyondan çıkarmak istemesinin sebebidir..
EY AĞAR BU ÜLKENİN SURİYEDE CİRİT ATAN BİR SÜRÜ MİT ÇALIŞANI VAR. HER HALDE TUZAK OLUP OLMADIĞI BİLİNİR.
bu ülkede milliyetçilik ve din kadar prim yapan ve propaganda aracı olan baska bir sey yok
kim bu nerden çıktı zambodanmı yoksa golden ciklettenmi çıktı aga bizde bazı şeyleri universte 1den tersoluktan terk ederek hasbel kader takip ediyoruzda bu (Mehmet ağar'ı biliyoruz )kim aga
abdullah ağar emekli gazi eski bordo bereli kitapları vardır anılarıyla ilgili ama bu ara çok yağ çekiyor bi yerlere
Mehmet Ağar kim diyenlere ;1967’de Ankara’da doğdu. Ankara’da okudu. 1989 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olduğunda, bölücü terörün ve diğer bölücülüklerin ne anlama geldiği pek çokları tarafından anlaşılamamıştı. Birinci tercihten “Piyade”, özel kura çekerek “Komando”, sonra da Özel Kuvvetler’de Tim Komutanı oldu. İlk kıt’ası Bolu Komando Tugayına ayak basar basmaz Güneydoğu’ya; Güneydoğu’ya vardığı ilk gece de ilk operasyonuna çıktı… Çatışmalarda kurşun yarası almış bir gazidir .Sizin gibi klavye başından sıkanlardan değil..
göktürk uydusu boş durmuyor her hareket izleniyor. kıbrıstan irana ermenistana kadar geniş bir coğrafyada . elon musk da yeni casus uyduyu fırlatınca hareketler daha canlı resmedilecek.
binbaşıyken ordudan emekliye ayrılmış birisi....daha en az 15 yıl çalışması kazımken kaçmışşşşşşşşşş..sallıyo geçmiş topun ağzına
@pasa.selo Aklını kullanıp oyuna gelmeyeceksin olay bu
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