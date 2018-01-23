Abdullah Ağar'dan Afrin açıklaması: Rusya bizimle bir oyun oynuyor

Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Terör Uzmanı Abdullah Ağar konuşmasında Fırat Kalkanı operasyonunu hatırlattı.

Ağar, "Harekat kendi içerisinden ve dışarıdan manipüle edilebilecek bir harekat. Riskli ve karmaşık bir harekattan bahsediyoruz. Rusya ve Amerika provoke edebilir. Fırat Kalkanı'nda ne oldu biliyor musunuz? Bir demarkasyon hattı vardı. M4 karayolu diye ifade edilen bir demarkasyon hattı vardı. Şimdi bu demarkasyon hattını Bab'ı kuşatmak için, bizi Mehmetçiğimiz sadece taktik harekatın gereği olarak yolun karşısına geçtiği an, bizim başımıza gelmeyen kalmadı Ruslar üzerinde. Ruslarla yapmış olduğumuz bir anlaşma var. Bakın Ruslar hiç rizikoya girmiyorlar. Rusya bizimle bir oyun oynuyor" değerlendirmesinde bulundu.