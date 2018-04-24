Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimi için kritik son 48 saat!

Kritik son 48 saate girildiğini yazan Selvi, bugün Temel Karamollaoğlu'nun Meral Akşener ile görüşeceğini, yarın ise Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül ile bir araya geleceğini yazdı. Abdullah Gül'ün CHP'nin tavrını çok önemsediğini belirten Selvi, eğer CHP evet derse Abdullah Gül açısından önemli bir avantaj sağlanacağını aktardı. Gül'ün parti adayı değil de 'muhalefetin ortak adayı' oalrak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkabileceğini ifade eden Selvi, ittifak olmazsa Abdullah Gül'ün aday olmayacağını belirterek "Ortak aday olmadığı takdirde CHP, kendi adayını çıkaracak. Zaten 48 saat içinde ortak aday konusunda bir sonuç alınamazsa, her partinin kendi adayını çıkardığı, çok adaylı bir seçime gidilecek" dedi.
HDP'de ise Selahattin Demirtaş ve Abdullah Gül isimlerinin ön plana çıktığını belirten Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı adaylığına dönük ciddi bir trafik yaşanıyor. Çarşamba akşamı fotoğraf büyük ölçüde netleşecek, hafta sonuna kadar düğüm çözülecek. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki arayış sadece liderler ve partiler üzerinden yürümüyor. Erdoğan’ı tasfiye etmek isteyen lobiler, etkin bir şekilde devrede."
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