Abdullah Gül adaylığa yeşil ışık yaktı!

Kulislere düşen iddialara göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığında direnerek bu formülün önünü tıkaması durumunda bile Gül’ün adaylıkta niyetinin olduğu yönünde olduğunu aktaran Çevikcan, Karamollaoğlu-Akşener görüşmesinde 'tekrar görüşeceğiz' mesajının çıkmasını, ikna sürecinin son ana kadar devam edeceği şeklinde yorumladı.

CHP'NİN B PLANI MASADA



CHP'nin ise Gül formülü üzerinde durduğunu belirten Çevikcan, 24 Haziran seçimleri CHP'nin B planının da güçlü olarak masada olduğunu yazdı. Çevikcan, CHP'nin B planını "CHP’nin kendi içinden, tanınır, toplumsal algısı pozitif ve farklı kesimlerden oy alabilecek bir ismi aday göstermesi üzerine kurulu" şeklinde açıkladı.

GÜL, DEKLAROSYANLA KAMPANYASINA BAŞLAYABİLİR



Önceki gün eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşen Gül'ün muhalefetin ortak adayı olması halinde, güçlendirilmiş parlamenter sistemi esas alan bir deklarasyonla kampanyasına başlayacağı bilgisini veren Çevikcan, bu süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin gündeminde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütünüyle yürürlüğe gireceği yeni dönemde yapılacak reformların olduğunu aktardı.