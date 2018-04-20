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Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:12 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olup olmayacağına ilişkin kararını cumartesi günü vereceği iddia edildi.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bir dönem strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylıkla ilgili kararını cumartesi günü vereceğini öne sürdü. Bayar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu kararı beklediğini iddia etti.

abdullagül

AK PARTİ'DEN ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis kapanmadan TBMM İçtüzüğü değişikliğinin görüşülmesinin uygun olacağını söyledi. Elitaş, 24 Haziran seçimiyle ilgili sorulan Abdullah Gül sorusu üzerine "Adayımız sayın Erdoğan, o bizim dışımızda bir iştir" ifadelerini kullandı.

SAADET'TEN ADAY OLACAK İDDİASI

Saadet Partisi Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediğini daha önce açıklamıştı. Abdullah Gül’ün ise hakkındaki iddiaları henüz kesin biçimde yalanladığı bir açıklaması bulunmuyor. Gül, en son Saadet Partisi Antalya İl Siyasi İşler Başkanı Avukat Ali Aktaş ile görüşmüş, Aktaş Gül’ün koşullar uygun olursa aday olabileceğine dair bir izlenim edindiğini ifade etmişti.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
oyum sana sorgusuz sualsiz abdullah gul
Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Sanki Abdullah Gül çok iyi, çok farklı da...
çok merak ediyorum..pkk lılara " arkadaş " diyen... hdp ile adeta kanka olmuş bir chp ye saadet mi, iyi parti mi yanaşacak. ?
aday olmayacak aday olması için mangal gibi yürek lazım o da gül efendide yok.cumartesi günü erdoğana desteğini açıklayacak tıpkı hesap sormazsam diye konuşmalar yapıp dediklerini unutan bahçeli gibi destici gibi.
Keh keh keh
sayin cumhurbaskanim bu ulke tekrar sizi o koltukta gormek istiyor. evet de güldür yüzümüzu
Bu adam aday olsun be yav.Hem ingilizcesi var hem konuşurken siyasetçilere yaraşır şekilde konuşuyor olayları alevlendiren değil çözüm odaklı düşünen biri ne bileyim böyle sokak ağzıyla konuşan biri de değil.Vatandaşa ananı al git demez mesela.İsrail dölü bunlar demez veya ermeni dölü de demez.Ateistler deistler sapık demez mesela cahil biri değil üniversite mezunu ve bilgili biri ister chpden ister iyi parti ister saaadet halk sever kendisini despot değil:)
Aday olda vatani millete bi huzur gelsinnnnnnn
inşallah açıklar, yoksa bu açıkgözler atı üsküdara yine geçirecekler
Aday olda vatana millete bi huzur gelsin REİS nasıl olurmuş herkez görsün
CHP neden Gül'ü bekiyomuş; kendi aralarında adam yokuymuş...
mukemmel yapmişti ya geçmişte. başka bir ermeni asilli bulsalarya bu sefer....
abdullah gül de anlaşılır gibi degil hoş kim kim degil onuda bilmiyorum
Bunu da gördük, her alandaki taşeron örgütlere bir yenisi eklendi. Seçim kararı alma da taşerona verildi. Neyse biz işin özüne bakalım. Acaba niçin erken seçim kararı almak zorunda kalındı. Zira yapılacak bir seçim, normal zamana kadar geçecek süreyi ÇÖPE ATMAK anlamına gelmekteydi. Evet, bu hakikaten oynanan kumarla özdeş. 18 ay bas, 5 yıl kazan. Ama bu bir kumar, kazanamamak da var! ama asıl sorun 18 ay sonrasına 5 benzemezle girilecek olduğunun görünmüş olması. MİLLETİME SESLENİYORUM: SAKIN SANDIĞA GİTMEMEZLİK YAPMA. KULLANACAĞIN OY DEMOKRASİYİ GETİRECEKTİR, KİME OY VERİRSEN VER!
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