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ABDULLAH GÜL BAYRAM NAMAZINI TEKKE CAMİİ'NDE KILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 07:05 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL- ABDULLAH GÜL BAYRAM NAMAZINI TEKKE CAMİİ'NDE KILDI  Haber-Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA  11.

DHA İSTANBUL- ABDULLAH GÜL BAYRAM NAMAZINI TEKKE CAMİİ'NDE KILDI

Haber-Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA

  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bayran namazını Kavacık'taki Tekke Camii'nde kıldı. Namaz sonrası açıklama yapmayan Gül, aracına binerek camiden ayrıldı.

Görüntü dökümü:
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-Gül'ün çıkışı
-Aracına binmesi
-Vatandaşlarla bayramlaşması
-Genel ve detaylar

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