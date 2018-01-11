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'Abdullah Gül, bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor'

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 07:45 | Son Güncelleme 7 saat önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ne yapacak, aday olacak mı? Türkiye, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olup olmayacağını merak ediyor. Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Gül'in en yakınındaki isimlerden Fehmi Koru'nun tehdit yazısı kaleme aldığını öne sürdü. İşte Hüseyin Gülerce'nin tehdit diye nitelediği satırlar...

'Abdullah Gül, bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor'

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce'nin 'Gül, bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor' başlıklı bugünkü yazısı şöyle:

ERDOĞAN’IN KARŞISINA ÇIKMAYA VE HESAPLAŞMAYA HAZIRLANIYOR

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya’dan ayrıldıktan sonra hep Erdoğan’a karşı tavırlı ve beklenti içerisinde oldu. Özellikle Atlantik Cephesinin, Avrupa Birliği’nin, Erdoğan’dan kurtulma yolundaki telkinleri, havaları/tavırları, herhalde kendilerini yalnız hissetmelerini önlemiş, umutlarının taze kalmasına destek olmuştur.

Sayın Gül, açıktan Erdoğan’ın karşısına geçmedi. Erdoğan’la bir meselesi olduğunu fırsat buldukça ima etmekten kaçınmadı ama sesini yükseltmedi, hodri meydan demedi. Bu defa farklı. Bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkmaya ve hesaplaşmaya hazırlanıyor.

Bu konudaki kanaatimi pekiştiren iki gerekçem var. Birincisi, Gül’ün ruh ikizi diyebileceğimiz ve en yakın gazeteci arkadaşı olarak bilinen Fehmi Koru’nun çıkışları... İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gül ve ekibine yönelik net ve kararlı ağır eleştirileri, bugün neden yaptığının cevabı...

İlkini izah edeyim. Fehmi Koru, önce zemini hazırlama sadedinde şunu yazdı: “Atılan her adımın ülkeye ne getirip ülkeden ne götürebileceğini hesap edebilecek deneyimde insanımızın sayısı bir-ikiyi geçmez herhalde. Abdullah Gül o nadirattan insanlardan biri. İç ve dış politikada en çetrefil dönemlerde sorumluluklar taşımış siyaset adamları dünyada da fazla değildir. O az sayıda insan âkil adam muamelesine muhatap edilirler. Abdullah Gül de uluslararası camiada o muameleyi görüyor.” (5 Ocak 2018)

Koru, dün Gül’ün, bu defa hem de “daha yerli ve milli” bir kadro ile ortaya çıkacağının işaretini verdi: “AK Parti genel başkanı sıfatını da taşıyan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'Gül’ü hedef alıyor' diye yorumlanan çıkışları ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıkça aynı hedefe yönelik sözlerinin amacı; Gül aday olmasın ve bunu daha sonraya bırakmadan, derhal, hemen, şimdi açıklasın…

“Evdeki hesap çoğu kez çarşıya uymuyor siyasette. AK Parti ile MHP’ye farklı gerekçelerle katılmış olan kişiler ve onların içinde yer aldığı kitleler, bu ‘kutlu yürüyüşü’ o yürüyüşü başlatanlar kadar benimsemeye hazır değillerse ne olacak? Daha da önemlisi, bu birliktelik görüntüsüyle etkilenmesi ve -verdiği bir karar varsa- onu değiştirmesi beklenen rakip/ler 'Yola devam' derlerse? Ya ‘yerli ve milli duruşa’ daha uygun birliktelikler oluşursa?” (10 Ocak 2018)

Ne anlıyoruz bu üstü örtülü tehdit satırlarından: 1. Erdoğan ve Bahçeli, Gül’ün adaylığını önlemeye çalışıyor. 2. AK Parti ve MHP tabanı, Erdoğan ve Bahçeli’nin el ele tutuşmasını benimsemeyecekler. 3. Gül, “yerli ve milli duruşa daha uygun” ittifaklar ile yola çıkacak… (F. Koru sahi Yenikapı ruhuna katılmadığı halde daha yerli ve milli olan kadroları nasıl biliyor?)

Gül’ün bu defa hesaplaşmaya hazırlandığını Sayın Erdoğan’ın, Gül ve ekibine açıktan meydan okumasından da anlıyorum. Gezi kalkışmasından beri o kadar yanlışa sesini çıkarmayan, içine atan Erdoğan bu defa cepheden eleştiriyor:

“Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Kem alat ile kemalat olmaz. Bunlar AK Parti olarak milletimizle birlikte son 3-4 yıldır verdiğimiz hayati mücadelede en küçük bir desteklerini görmediğimiz, hatta çoğu defa karşı saflarda siluetleri beliren kişilerdir. Bu ülkede bir ‘evet-hayır’ referandumu yapılıyor ve partimiz burada ‘evet’ başlığını böyle atıyor, ama bakıyorsunuz birileri de hayır için kampanya yürütüyor kulislerde, şurada-burada ve şimdi de kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Kusura bakmasınlar, bu birlikteliği, bu beraberliği, bu dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar, düştükleri yerde kalırlar. Kendilerine biçilen tek misyonun, AK Parti’ye ve şahsımıza zarar vermek olduğunu göremeyecek kadar hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor...”

ERDOĞAN NEDEN ŞİMDİ GÜL’Ü BÖYLESİNE AÇIKTAN HEDEFE KOYUYOR?

Erdoğan neden şimdi Gül’ü böylesine açıktan hedefe koyuyor? Türkiye’nin nabzını tutan bir lider, Gül ve ekibinin yaptığı toplantılardan, yola çıkma kararlarından habersiz olabilir mi? Haberi olup da sessiz kalabilir mi? Onların hazırlıklarını boşa çıkarmak için hamlesini yapmayabilir mi?

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan Hüseyin Gülerce

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
Şişirin bakalım gül Meral 2019 Da Reis Başkan istediniz kadar uğraşın Sadece Türkiye nin başkanı olmayacak bunuda böyle bilesiniz
Amerikan başkanı damı olacak......
@polathan76 Ne Gül , Ne Meral Ne CHP nede HDP bunların hiçbirinden Liderlik vasfı yok buyara kadar doğru... Sn. Erdoğan'da bu vasıf fazlasıyla var. Ama ne yazıkki bu tek başına yeterli değil. Neden mi? FETO niye bize 15 Temmuzu yaşattı.? Sn. Erdoğan ve ekip arkadaşlarının görevini iyi yapamadığı ve/veya yapmak istemedikleri için Neden Eğitimin içine edildi ? Eğitimi bilmedikleri için ve Özellikle cahil halkı tercih ettikleri için Neden Ekonomi balon ? Ekonomiyide bilmedikleri için Yani sözün özü Asrın Liderimiz , Asrın Lideri değildir. Asrın liderleri Fatih S. Mehmet Kanuni ve Atatürktür.
@ferit_kurtuldu_1974 Şunu şöyle bil lider vasfı olan kimse kolay kolay kandırılmaz. Şehide kelle demez. Köylünün çiftçini yanında olur ananıda al git demez. Terörle masaya oturmaz direk kellelerini alır. Terörist başını yıllardır hapiste beslemez özel doktorlarıyla. Din tarikatlarıyla devlet içinde yapılanmaya izin vermez. Devletin namusu olan kozmik odaya girdirmez. Asrın liderleri olarak saydığın Atatürke ayyaş demez yaptığı güzel işlere klup bulmaz. Sen hala neden bahsediyorsunuz siz hangi Türkiye'den bahsediyorsunuz ben anlamıyorum sizin kafayı hala.
@polathan76 yüce rabbime havale ediyorum senin zihniyetini beyin göçünü yaşamışsın ama beyin geri dönmemiş
@polathan76 Aynen kardeşim sana katılıyorum. daha iyisi yok çünkü. kim olacak alternatif yokkkk....
@ferdagoksel .......yok,feshedilmiş kooperatiflerinde başkanı olacak
@ecozer_1994 evet doğru zamanında neleri feda ettiniz şimdi doğru yapılanlar size yanlış yapılmış gibi geliyor neden mi çünkü bu zamana kadar doğruları size göstermemişler sen hala kozmik oda devletin namusu yok kandırılmaz bak yıllardır seni nasıl kandırmışlarki şimdiki doğrular sana yanlış gibi görünüyor hangi türkiyeden bahsediyorsun diyorsun ama tek türkiye tek bayrak bunu biliyorsun değilmi.......
Verin gazı verin adam sahneye çıksın kim destekleyecek yoksa Hesaplara AKP nin oyunu bölme. adına mı? Adamı Cb iken noter memuru diyenler inşallah Cb adayımız sayın Abdullah Gül deme gafletine düşmezler...
demokratik bir ülke burası hakkı var tabi ki fakat yenik lider değilde eski cumhurbaşkanı olarak kalmasında fayda var toplumda bir karşılığı olduğunu sanmıyorum en azından tek başına seçilecek kadar.
işiniz gücünüz ortalığı karıştırmak ve insanları birbiriyle kötü etmek. hiç iyi bir davranış değil.
boş verin bu palavrayı gül istesede aday olamaz macit gülün AKP belediyelerine mal ve hizmet satışı var yapılan yolsuzlugu tayip de biliyor gülde
hainlere karşı ses çıkarmayan tek adamdır gül. aday olacak olmayacak diye ortamı ısıtmanın bir anlamı yok. elbette hainlerin ekmeğine yağ sürecektir çünkü oda dolaylı yoldan bir haindir. ama REİS in arkasında halk var, bu hainin arkasında yine kendi gibi hainler topluluğu var. bakalım zaman ne gösterecek. REİS SEN YÜRÜ BİZ ARKANDAYIZ. BUNUN GİBİ HAİNLERE SENİ YEM ETMEYİZ, ETMEYECEĞİZDE...
Kimse kusura bakmasın Sn. Gül hesaplaşmaz hesaplaşamaz. Çünkü tatlıya tuzluya karışmamak gibi bir huyu var. Ve bu huyundan vazgeçmeyecektir.
MİLLET HESABINI ÇABUK GÖRÜR. MERAK ETMESİN ...
bir tabakta karnıyarık diğer tabakta musakka
gül ün erdoğan karşısında hiçbir şansı yok IYI nin içine de istemeyiz o bitti artık gücü varken kullanacaktı iş işten geçti bundan sonra huzurlu bi ölüm bekleyecek
nifak tohumları ekmekten başka bi haltınız yok
Fetocu hüseyin gülerce fetocu damatlar fetoya her istediğini verdiğini itiraf EDENLER dışarda birde krallar gibi yaşıyor bizim mahhalledki çaycı icerde
Ajan olduğu bu kadar açık bir gazeteteci hangi üşkede başka var aceba:)
abdullah gül zamanını doldurmuş bir siyasetçi. cumhurbaşkanı iken akape nin getirdiği her yasaya gözü kapalı onayladı. şimdi alsın maaşını çekilsin kenara. bu hırs niye. cumhurbaşkanı oldun sana verilen görevi yaptın ve görevin bitti. eskiye dönüş hiçbir zaman iyi değildir. yenilik iyidir.
Syn Abdullah gül ufak bir eleştiri yaptı Akp milletvekilleri ayağa kalktı hiç mi yanlışlar konuşulmasın bu ülkede eleştiri yapılmasın Dava arkadaşı hain çıktı diye söyleyen başta mehmet metinere sesleniyorum yarın birgun toz olup gideceksin papağanlik yapma
STATÜ AYNEN DEVAM EDER HİÇ BİR ŞEKİLDE ŞİMDİKİ CUMHURBAŞKANININ ÖNÜNE ASLA HİÇ KİMSE VE GRUP TAŞ KOYAMAZ,ENGEL OLAMAZ
ABD patentli, oyun içinde oyun.! Aman bize ne canım.! Akıllı, olgun ve dürüst, millet ve vatansever büyüklerimiz var. Moda ikonları kimi eleyecek.? Fatih Terim, Emre Mor'u ikna etmiş. Arda Başakşehir'de ne yapar acaba.? Survivor 2018'de şubatta başlayacak. Biz onlara bakalım. Gruplar silah eğitimi alıyormuş, elektriğe zam varmış, barajlarda su seviyesi kritik seviyedeymiş, Melih Gökçek tatildeymiş, vs vs Pehhh
bu cehanın vefa dediği şey itaat boyun eğme aslında ......kültür bu ..demokrasi adalet falan hepsi laf ı güzar
sayın Erdoğan bu güne gelebilmek icin biri hariç elindeki bütün kartları oynadı.surekli korku ve düşman yaratarak bir süre kitleleri etki altına alabilirsiniz ama bu siyaset artık halkı ve memleketi ciddi şekilde yormaya başladı.insanlar paranoyalar yaşamaktan sıkıldı artik.daha ılımlı barışçıl birleştirici bir siyasete ihtiyaç var. Abdullah Gül beyfendiligi ve ılımlı kişiliğiyle şuan ihtiyaç duyulan profile uygun gibi. ama bence bu demokratik yollarin hepsi çoktan tikandi..
BOP 'u şansa bırakmak istemiyolar, biri olmazsa diğeri...Gül'ün diğer adaydan farkı ne, aynı kaptan su içmişler yıllarca...
Bu ülke 17 /25 aralık sürecinden beri karıştırılmak isteniyor 15 temmuzda ölüm kalım mücadelesi verdi saflar netleşti cepheler ayrıldı muğlak kaypaklar alenen belirdi bu saatten sonra kimin ne olduğu kimin milli kimin kimin kuyruğunda oldugu net görüldü gül dende gülen dende hayır gelmez bu memlekete dik duran yiğitler lazım şükürler olsunki onlarıda 15 temmuz da gördük
Vay benim memleketim,kimlere kaldı meydan,yokmu bahtı kara maderni,lan bu ortalıkta dolaşan Gül,Erdoğan ,Fetö İtinin Cemaati,bunlara yalakalık yapan Fehmi vs.kim bunlar, malı götürdükçe götürdüler,devleti soydular soğana çevirdiler, ülkenin 100 yıllık birikimi malı mülkü emlaki bitti tükendi, millet yine fakir yollar yine çukur,elde avuçta bir bok kalmadı,hala bunlar başarılıymış gibi gündemden inmezler yazıklar olsun bu millete.Rusya Suriyede 2,5 milyar dolar harcadı onuda bizden S400 ile tahsil etti, biz şimdilik 25-30 milyar dolar,4 milyon kaçkın ile ortada kaldık,vay bu ülkenin haline.
Başkan olurmu bilmem, lakin bu gazla uzaya gider astronot falan olur belkide peygamberliğini ilan eder :)
Ekrem Dumanlı nasıl fetöcüyse Hüseyin gülercede fetöcüdür. Fitne fesat bozgunculuk her türlü pislik bunların genlerinde var. Yara kaşımaktan hoşlanıyorlar sa onların da yarasını kaşıyan bulunur.
SON CÜMLESİ özeti; Türkiyenin nabzını tutan bir lider,Gül ve ekibinin yaptıklarından habersiz olabilirmi..!!! yani her şeyden haberi var..!! ama aynı lider iş darbeye gelince, fetöya gelince habersiz di, çıktı kusura bakmayın dedi. öylemi? her şeyden haberi olan Ülke nabzını tutan biri işine gelmeyince demek haberimi olmadı, yada siz kraldan çok kralcımısınız..yalaka güruhu..
baktınız milket darbe ve fetöden bıktı şimdi de gülü pişirip millet gözünde kötülemeye başladınız. sizin gibi medyanın yatacak yeri yok
yürü sayın Gül arkandayiz emperyalistlerin devirli kripto abd cileri devirelim
sizi kim gaza getiriyor abdullah bey. ya çıkın kendi iradenizle daha önce eski dostlugunuzla yapın bu işi. yada gaza gelmeyin
15 milyon tl si varsa aday herkes olabilir diyen demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Seçme seçilme hakkın baki bu ülkede mühürsüz oylar bile boşa gitmiyor, okadar demokratiğiz. Gül olmuş Lale olmuş ne değişecek. Atı alan üsküdarı geçmiş, ama zıcıkda kandırılımış demokratik bir iktidarımız da var. Ne diyelim. Bu kadar demokrasi çok. Gül'ü de Laleyid gördü bu millet hepsi aynı bokun morciverti
TEK ÇARE GÜLÜN ERDOĞAN'A KARŞI DURMASI KALDI. TEK DALINIZ TEK UMUDUNUZ BU OLDU.ÇÜNKÜ HER ŞEYİ DENEDİNİZ.ASLINDA 9-0 MAĞLUP GENEL BAŞKANINIZI DEĞİŞTİRSENİZ ASLINDA...
aklı olan r.t.erdoğana kafa tutmaz bu akılda gülde var zannedersem
Bunların hepsinden kurtulmak gerekiyor bu ülkede bunlardan başka adam mı yok ya bu yüzler artık eskidi deforme oldu millet bu aynı yüzleri görmek istemiyor. Hep yeni oluşumdan yana olun hiç seçilmemiş birilerini getirin ki bunlara ders olsun yeni gelende ilk görevinde vatandaşına hizmet etsin, bunlar gibi ceplerine ve çevrelerinin ceplerine hizmet etmesin.
SÜPER ÜÇLÜ ÖNCE DARILIP SONRA YÜCELMEKTİR AMAÇ BUNLAR HİÇ BOZUŞMAZLAR ÖYLE OLSAYDI FEHMİ KORU VE DİGERLERİ BİRİNCİ DERECEDEN FETOCU İLAN EDİLİRLERDİ DIŞARDA DEGİL İÇERDE OLURLARDI SANIRIM İŞTE BİZLER BUNLARIN BİRİNE İNANMIYORUZ KENDİ İÇLERİNDE NE YAPAR EDERLERSE TÜRK MİLLETİNİN DIŞINDA SEYREDİYOR BUNLAR BİRDE BU FEHMİ KORU HANGİ MİLLETTEN NE MUTLU TÜRKÜM DİYENLERDEN OLMADIGI KESİN BUNUDA ANLASAYDIK BARİ GİTMEDEN
huseyin gulerce yillardir insanlarin temiz duygulariyla hocan ile birlikte oynarken aklin neredeydi. insanlari uyusturdunuz. simdi vatanperver mi oldun. er yada gec adalete sende hesap vereceksin.
Bunlar hep kötü senaryoların planlaması SN: gülün olabilecek en iyi kariyerle siyasetin en güzel uç yerinde bırakmış tadında bırakmış siyaseti Yakışanda bu zaten bence siyasete dönüşü başarıdan ziyade büyük hüsran olabilir.AK parti ve Erdoğan gerçeği var malessef.Basında olanlara şişirmelere dikkattt.EEEE bu bir sınaülkeyi ve Milleti ne kadar düşündüğü ort çıkacak bu süreçte hadi hayırlısı.
YILLARCA BERABER YÜRÜDÜKLERİ YOLDA BİRBİRLERİNE RAKİP OLMAZLAR. KAFA KARIŞTIRMA, HEDEF ŞAŞIRTMA, DİĞER ADAYLARA GÖZDAĞI VERME ÇABASI.
sayın gül terörist dediği hdp. ve yıllarca seçimlerde rakibi olan ve aleyhine onca söylemi olan chp. lideri kemal beyin desteğiyle hiç bir seçime girmez. girmeye kalkarsa geçmişte söylediklerini inkar etmiş olur. gülün bunları düşünemeyecek kadar aptal olduğunu zannetmiyorum.
güle gülerek geçin, o kadar
Eveeet, Tarihin çöplüğüne bir hain daha gönüllü olarak yazılacak...Fetö ve ABD nin yerli piyonları.Bilmezler mi ki aslında gaz verenler bu hainleri sadece fitne ve fesat için kullanıyorlar.Hırs ve nefislerine mağlup olanlar vatan hainidirler.......
yerliyim milliyim oy umuda veriyorum ayrıştırıyorlar bunlar.
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