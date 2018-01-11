'Abdullah Gül, bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor'

Son Güncelleme 7 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 07:45 |7 saat önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ne yapacak, aday olacak mı? Türkiye, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olup olmayacağını merak ediyor. Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Gül'in en yakınındaki isimlerden Fehmi Koru'nun tehdit yazısı kaleme aldığını öne sürdü. İşte Hüseyin Gülerce'nin tehdit diye nitelediği satırlar...

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce'nin 'Gül, bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor' başlıklı bugünkü yazısı şöyle: ERDOĞAN’IN KARŞISINA ÇIKMAYA VE HESAPLAŞMAYA HAZIRLANIYOR 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya’dan ayrıldıktan sonra hep Erdoğan’a karşı tavırlı ve beklenti içerisinde oldu. Özellikle Atlantik Cephesinin, Avrupa Birliği’nin, Erdoğan’dan kurtulma yolundaki telkinleri, havaları/tavırları, herhalde kendilerini yalnız hissetmelerini önlemiş, umutlarının taze kalmasına destek olmuştur. Sayın Gül, açıktan Erdoğan’ın karşısına geçmedi. Erdoğan’la bir meselesi olduğunu fırsat buldukça ima etmekten kaçınmadı ama sesini yükseltmedi, hodri meydan demedi. Bu defa farklı. Bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkmaya ve hesaplaşmaya hazırlanıyor. Bu konudaki kanaatimi pekiştiren iki gerekçem var. Birincisi, Gül’ün ruh ikizi diyebileceğimiz ve en yakın gazeteci arkadaşı olarak bilinen Fehmi Koru’nun çıkışları... İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gül ve ekibine yönelik net ve kararlı ağır eleştirileri, bugün neden yaptığının cevabı...

İlkini izah edeyim. Fehmi Koru, önce zemini hazırlama sadedinde şunu yazdı: “Atılan her adımın ülkeye ne getirip ülkeden ne götürebileceğini hesap edebilecek deneyimde insanımızın sayısı bir-ikiyi geçmez herhalde. Abdullah Gül o nadirattan insanlardan biri. İç ve dış politikada en çetrefil dönemlerde sorumluluklar taşımış siyaset adamları dünyada da fazla değildir. O az sayıda insan âkil adam muamelesine muhatap edilirler. Abdullah Gül de uluslararası camiada o muameleyi görüyor.” (5 Ocak 2018) Koru, dün Gül’ün, bu defa hem de “daha yerli ve milli” bir kadro ile ortaya çıkacağının işaretini verdi: “AK Parti genel başkanı sıfatını da taşıyan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'Gül’ü hedef alıyor' diye yorumlanan çıkışları ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıkça aynı hedefe yönelik sözlerinin amacı; Gül aday olmasın ve bunu daha sonraya bırakmadan, derhal, hemen, şimdi açıklasın… “Evdeki hesap çoğu kez çarşıya uymuyor siyasette. AK Parti ile MHP’ye farklı gerekçelerle katılmış olan kişiler ve onların içinde yer aldığı kitleler, bu ‘kutlu yürüyüşü’ o yürüyüşü başlatanlar kadar benimsemeye hazır değillerse ne olacak? Daha da önemlisi, bu birliktelik görüntüsüyle etkilenmesi ve -verdiği bir karar varsa- onu değiştirmesi beklenen rakip/ler 'Yola devam' derlerse? Ya ‘yerli ve milli duruşa’ daha uygun birliktelikler oluşursa?” (10 Ocak 2018)