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Abdullah Gül, çalışma ofisinden ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

11.

Abdullah Gül, çalışma ofisinden ayrıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştüğü ofisinden ayrıldı.
Abdullah Gül ile Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında, Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisinde 2 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı.
Karamollaoğlu görüşmenin ardından saat 16.15'te ofisten ayrılırken, çalışmalarını sürdüren Abdullah Gül ise, saat 19.15'te ofisten ayrılarak evine geçti.

(FOTOĞRAF)

Abdullah Gül, çalışma ofisinden ayrıldıAbdullah Gül, çalışma ofisinden ayrıldı

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