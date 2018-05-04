Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!

24 Haziran 2018’de erken seçimlere gidileceğinin açıklanmasının ardından adı cumhurbaşkanlığı adaylığında geçen Abdullah Gül tarafından sıcak bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt’un yarın gerçekleşecek düğününde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nikah şahidi olacağı duyurulmuştu.
Fakat bugün Gül’ün mazeret bildirerek düğüne katılamayacağı açıklandı. Erken seçimlerde CHP-SP-DP-İYİ Parti’nin çatı adayı olarak adı gündeme gelen Abdullah Gül hakkında bir mutabakat sağlanamamıştı. Gül’ün adının gündeme gelmesinin ardından geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı aracı olarak eski cumhurbaşkanına gönderdiği iddia edilmişti. Erdoğan’ın Akar ve Kalın’dan Gül'ü seçimlerde aday olmaması yönünde ikna etmelerini istediği öne sürülmüştü.
Özhaseki’nin kızının düğünü Gül ile Erdoğan’ın bu gelişmenin ardından ilk kez bir araya gelmesine sahne olacaktı.
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