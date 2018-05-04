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Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

11'inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kararı Ankara'da gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki'nin düğününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile nikah şahitliği yapacağı açıklanan Abdullah Gül, düğüne katılamayacağını açıkladı.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katılacağı düğüne gitmeyecek!

24 Haziran 2018’de erken seçimlere gidileceğinin açıklanmasının ardından adı cumhurbaşkanlığı adaylığında geçen Abdullah Gül tarafından sıcak bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt’un yarın gerçekleşecek düğününde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nikah şahidi olacağı duyurulmuştu.

Fakat bugün Gül’ün mazeret bildirerek düğüne katılamayacağı açıklandı. Erken seçimlerde CHP-SP-DP-İYİ Parti’nin çatı adayı olarak adı gündeme gelen Abdullah Gül hakkında bir mutabakat sağlanamamıştı. Gül’ün adının gündeme gelmesinin ardından geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı aracı olarak eski cumhurbaşkanına gönderdiği iddia edilmişti. Erdoğan’ın Akar ve Kalın’dan Gül'ü seçimlerde aday olmaması yönünde ikna etmelerini istediği öne sürülmüştü.

Özhaseki’nin kızının düğünü Gül ile Erdoğan’ın bu gelişmenin ardından ilk kez bir araya gelmesine sahne olacaktı.


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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Mehmet Özhaseki

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KULAĞI AĞRIMIŞTIR.
@haydar.sanaga13 "Çiğ -insanoğlu-süt- nankör' kelimeleri kafamda dolaşıyor nedense
" çiğ fırsat insan nankör kedi" kelimeleri anlıma geldi neden seee
ÇOKTA TIN
Yahu bu abdullah gül adını hükümet pompalıyor devamlı.bu adam başbakanlık cumhurbaşkanlığı yptıda memleket ne hayrını gördüki tekrar aday olacak.
ARA SOĞUK, BUZ GİBİ SPRAYYYYT
birakin bu isleri doları euroyu haber yapın aloooo
KOLTUK HIRSI SARMIŞSA BEDENİ. ABDULLAH UNUTMAZ BU MİLLET DAVAYA İHANET EDENİ..
Eyy gül. Biraz yiğit ol da bildiklerini açıkla. Hep kaçak güreşmeyi bırak.
VAH Kİ NE VAH BU DÜĞÜN OLMAZ ARTIK
dolar fırlamıiş4,27 evro çıkmış 5,10 siz hala ortalığı bulandırıyonuz cumartesı gunu kayseride mitıng var ona katılmamak için gelmez progız
Haberleriniz artık demode artık yeni yüzler lazım bu millete
BU ÇATLAK BÜYÜYECEKTİR. 24 HAZİRAN'I BİLMEM DE 8 TEMMUZ SARAYDA SON TANGO OLABİLİR.
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