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Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez sinyal verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 08:26 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Antalya İl Siyasi İşler Başkanı Avukat Ali Aktaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le Ayazağa Kasrı’nda sürpriz bir görüşme yaptı. Görüşmede sürpriz bir diyalog yaşandı.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez sinyal verdi

Mor beyin tuzağını da ortaya çıkaran Avukat Aktaş, buluşmayla ilgili Sözcü'ye konuştu. Aktaş, “Sayın Gül ile FETÖ yargılamaları, zedelenen adalet duygusu, ve 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuştuk. Kendisine ‘Toplumda Cumhurbaşkanı adayı olmanız konusunda beklenti var?' dedim. Gül ise ‘Gerçekten beklenti var mı?' diye sordu. Ben de ciddi bir beklenti olduğunu söyledim” dedi. Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda toplumun nabzını yoklaması “Adaylığı düşünebilir” yorumlarına neden oldu.

"KİŞİLER AYIKLANMALI" VURGUSU

Aktaş, Gül'den bu süreçteki doğru ve yanlış uygulamaları daha yüksek sesle dile getirmesini istediğini de ifade ederek şöyle dedi:

“Türkiye'nin ihtiyacı olan bilgeliği dillendirmesini önerdim. ‘haklısınız' demekle yetindi. Gül, FETÖ'nün hurafeci din geleneğinin ürettiği ‘marazlı' bir din anlayışının ürünü olduğunu belirtti. FETÖ yargılamalarında kriminal vakaya bulaşmamış kişilerin ayıklanmasını önerdi. Adalet duygusunun zedelenmesinden duyduğu endişeyi de aktardı.”

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Abdullah Gül Saadet Partisi 2019 seçimi 2019 seçimleri ak parti

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
olursa oyumu veririm olmazsa akşenere oyum
Sayın Gül tekrar aday olmaz..Çünkü zaten bir aday var.Hayırlısı olsun
ABİ BEN SAADET DESTEKLİYORUM AMA BU KİŞİYE GÜVEN MUYİRUZ ERDOGANIN GİZLİ BİR OYUNU İÇİN KENARDA MUHALİF ORTADA BEKLETILDI PUSU DA MUHALEFETİ OYUNA GETİRİP AKP ERDOĞAN KAXANAMAYACAGİNİ ANLADI BU AKP OYUNU DUR BENCE MERAL AKSENER BİR BAYAN ARTIK BAŞA GELMELİ BU AKP EKİBİ ÇOK KAN AKITTI HEM TÜRKİYE DE HEM ORTA DOĞU DA MÜSLÜMAN TOPRAKLARININ KANINI CANINI SATARAK İSRAİL ABD BOP PROJESINI GERÇEKLEŞTİRDİ BİR İMAM HATİPLİ OLARAK AKP'NİN DEN DAHA ACIMASIZ BİR SİYASET SAHNESİ DAHA BU İLLERE KUMPAS VE DARBE VURDURAMAXDI VURAMAXDA 3 COCUGUM VAR KORKUYORUM BUNLARDAN YAHUDİ DEN BUNLAR KADAR KO
Bu adam Tayyibin karşısına çıkacak kadar cesur değil maalesef. Bu anti demokratik uygulamalarda 7 yıl cumhurbaşkanlığı yapmış biri olarak payı var, Kardeşim dediğiniz adamlar ülkeyi ne hale getirdi. Vallahi kurucusu olduğum herhangi bir şey olsa ve benim fikrimi yansıytmayan uygulamalar hayata geçirilse, yapılan yanlışlara seyirci kalmam, hatta karşı tarafa geçerim; çünkü ölüm var, bir gün hesap vereceğiz, dünyada olmazsa öbür dünyada
ADAY OLURMU BİLMEM AMA SAADETLE OLMAZ
Berberde takside kahvede parkta ne Zaman Abdullah Gül aday olur deniliyorsa halkın %70 şi oyumuzu güle veririz diyorlar
Sakin konuşması babacan tavırları adil ve hakyemeyen bir insan portresi bence aday olmalı,gül olmazsa akşener olur.
Koca ülkeyi RTE ile Abdullah Gül dönüşümlü mü yönetecekler. Onlardan sonra da oğulları mı dönüşümlü yönetecek. Sayın Gülü aday yapma çalışmaları bir oyundur. Gül aday olursa Sayın Recep Tayyip Erdoğan fark atar. Onlarda bunu istiyor. Sayın Temel Karamollaoğlu kendisi aday olsun daha çok oy alır. Sayın Meral Akşener ortak aday olmalı, tekrar parlamenter sisteme geri dönülmelidir. Hayatında hiçbir risk almamış, sayın Erdoğanın höt demesiyle ne yapacağını şaşıran birisi aday olamaz, aday olsa bile seçime bir gün kala adaylıktan çekilir. Akp ile birşekilde ilişkisi olmuş hiçbir adaya oy vermezler.
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