Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez sinyal verdi

Mor beyin tuzağını da ortaya çıkaran Avukat Aktaş, buluşmayla ilgili Sözcü'ye konuştu. Aktaş, “Sayın Gül ile FETÖ yargılamaları, zedelenen adalet duygusu, ve 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuştuk. Kendisine ‘Toplumda Cumhurbaşkanı adayı olmanız konusunda beklenti var?' dedim. Gül ise ‘Gerçekten beklenti var mı?' diye sordu. Ben de ciddi bir beklenti olduğunu söyledim” dedi. Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda toplumun nabzını yoklaması “Adaylığı düşünebilir” yorumlarına neden oldu.

"KİŞİLER AYIKLANMALI" VURGUSU



Aktaş, Gül'den bu süreçteki doğru ve yanlış uygulamaları daha yüksek sesle dile getirmesini istediğini de ifade ederek şöyle dedi:

“Türkiye'nin ihtiyacı olan bilgeliği dillendirmesini önerdim. ‘haklısınız' demekle yetindi. Gül, FETÖ'nün hurafeci din geleneğinin ürettiği ‘marazlı' bir din anlayışının ürünü olduğunu belirtti. FETÖ yargılamalarında kriminal vakaya bulaşmamış kişilerin ayıklanmasını önerdi. Adalet duygusunun zedelenmesinden duyduğu endişeyi de aktardı.”