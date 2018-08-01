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Abdullah Gül'den PKK'ya çok sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 22:04 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği asker eşi ve 11 aylık bebeğinin şehit olduğu saldırıyla ilgili "PKK'ya sempatiyle bakanların gözü açılır." dedi.

Abdullah Gül'den PKK'ya çok sert tepki

Hakkari Yüksekova'da görevli Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret eden eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık yavrusu Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'nın bombalı saldırısı sonucunda şehit oldu. Saldırıyla ilgili birçok isim tepki gösterdi, sert ifadeler kullandı. Onlardan biri de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.

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"PKK SEMPATİZANLARININ GÖZÜ AÇILIR"

Gül, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda; "Hakkari Yüksekova'da terör saldırısı sonucu şehit edilen kahraman subayımızın eşi Nurcan Karakaya ve minik yavrusuna Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Umarım bu cinayet içeride ve dışarıda PKK'ya hala sempatiyle bakanların gözünü açar." ifadelerini kullandı.

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Abdullah Gül PKK 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sayın Abdullah bey, Cumhurbaşkanlığında Leyla Zana yeni hapisten çıktığında onuruna yemek veriyordun.Sayın Ahmet Necdet Sezer vermemişti. Ne oldu yenimi bunların terörist olduklarını hatırladın.Bu ülekeye yazık oluyor size birşey demiyorum.
@azak232 Böyle bir yemek daveti olmamışken nerenizden uydurdunuz? Eski iki cumhurbaşkanını karşılaştırıyorsun güya. Sayın Abdullah Gül bugün PKK denilen bebek katillerini ve onlara destek olanları eleştiren güzel ve etkili bir beyanat vermiş. Bu beyanat zoruna mı gitti ki söyleyeni karalama yoluna gittiniz? Sayın Ahmet Necdet Sezer hapishanedeki bir çok tutuklunun hasta(!) oldukları gerekçesiyle af yetkisini kullanarak dışarı çıkmalarını sağladı. Bunların hemen hepsi de PKK'lı terör suçlulardı.
@kmlenes birşey biliyorsan konuş bilmiyorsan sus. Leyla Zana hapisten çıktıktan sonra çankaya köşkünde onuruna verilen yemek davetine katılmadımı.Verdiği beyanattaki çelişkiyi anlatmaya çalıştım ben.Doğudan kendini ziyarete gelen heyete, "GÜZEL ŞEYLER OLACAK " diyerek onlara cesaret vermiştir.beyanat neden zoruma gitsin onlar zaten terörist.
HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK DİYEREK PKK LILARA ASKERMİZ SELAM DURUKEN SEN NE YAPIYORDUN AYIP BE AYIP
sende zamanında fetöye sempati duyuyordun.O gebelikleriniz yüzünden hep sessiz kalıdınız tayyip erdoğana karşı.Hepinizle fare gibi oynuyor o ilişkileriniz yüzünden.O darbe gecesinde kaç kişi ölmüştü noter gül bey!!o gece terör değilmiydi.Senelerce o terörü hazırlayanlara hizmet etmedinizmi?Kardeşinizin fabrikasi fetönün para aklama merkezlerinden birine dönmemişmiydi?
PKK açılımını NORSİNDE güzel şeyler oluyor dediğin günleri gün gibi hatırlıyorum
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