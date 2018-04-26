Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri" törenle önceki gün sahiplerine verildi. Beşiktaş'ta düzenlenen ödül törenine 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Törenin ardından Temel Karamollaoğlu ve Abdullah Gül, dün de İstanbul'da bir araya geldi.
24 Haziran seçimlerinin konuşulduğu görüşmede, Abdullah Gül'ün adaylığının konuşulduğu öğrenildi. Akşener'den gelen 'adayım' açıklamalarının ardından, Gül'ün 24 Haziran seçimleri için aday olmasında ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi. Önceki gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya gelmiş, 24 Haziran seçimleri öncesi kritik görüşmede Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül’ün 'Çatı' adayı olmasını ve Akşener’in de adaylıktan çekilmesini önerdiği, ancak İYİ Parti lideri Akşener’in bu öneriyi kabul etmediği belirtilmişti.
KILIÇDAROĞLU, AKŞENER'E SÖYLEDİ: ADAYIMIZ 'GÜL' DEĞİL
'En doğru anı' bekleyen Abdullah Gül'ün, 24 Haziran seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olması durumunda sahneye çıkma şartı sunduğu öğrenilmişti. Ortak aday konusunda CHP ve Saadet Partisi'nin Gül konusunda uzlaştığı, İYİ Parti'nin ise bu uzlaşmaya sıcak bakmadığı ifade edilmişti. Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü görüşmesinde Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin adayını 'Abdullah Gül' uyarısı yapan Meral Akşener’e söylediği, bu ismin Gül olmadığı öğrenildi.
AKŞENER: GÜL İÇİN ÇEKİLMEM
Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştı. Akşener, açıklamasında "Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 milletvekili ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım. Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak" ifadesini kullanmıştı.
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