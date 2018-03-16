Abdullah Gül'e büyük şok!

Odatv'nin haberine göre; Esenyurt Belediyesi, bu anlaşmanın üzerine 2017’nin Ekim ayında belediye meclisine, alanın 99 dönümlük bölümünü metrekaresi 796 TL’den Büyükşehir Belediyesi’ne satışını öngören bir teklif getirdi. Bu teklif, belirlenen metrekare fiyatının düşük olduğu gerekçesiyle CHP tarafından eleştirildi. CHP’li Meclis Üyesi Deniz Aslan, mecliste yaptığı konuşmada, emsal değerdeki arsaların birim fiyatının bu rakamın çok üstünde olduğunu belirtmiş ve “Hepimiz Esenyurt’ta yaşıyoruz Esenyurt’un herhangi bir yerinde geçerli olmayan bir fiyat bu. Esenyurt Belediyesi’nden arsa almak isteyen vatandaşlar 3-5 metreyi 2500 TL’den alıyorlar imarsız yerlerin en az 2000 TL fiyatı varken burası 796 TL’den Büyükşehir’e devrediliyor. Biz CHP Grubu olarak bu fiyatın yanlış olduğunu biliyoruz, bunun düzeltilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuşmuştu.

CHP İlçe Başkanı Ali Gökmen, “Neresinden bakarsanız elinizde kalan bir AKP belediyeciliği örneğiyle karşı karşıyayız. Ortada iki AKP’li belediye var ve ikisinin de birbirinden haberi yok! Metro projesi gibi önemli bir projenin bölgedeki ana merkezi olacak yere belediyemiz park yapıyor! Az buz değil, söylediklerine göre de 36 milyon lira para harcıyor! Yedikleri bu nane yetmiyor arkasından Esenyurtlunun arazisini bedelinin çok altında bir rakamla elden çıkartıyorlar. O da yetmiyor, parka harcadıkları 36 milyon lirayı önce Büyükşehir’den almak istiyorlar sonra hiçbir şey olmamış gibi vazgeçiyorlar Esenyurt halkının cebinden çıkan paradan! Esenyurt’a telafi edilemeyecek düzeyde zararlar veren AKP belediyeciliğinin 14 yılının özetidir bu son olay. Plansız, öngörüsüz ve beceriksizler!” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen meclis toplantısının ardından Atatürk Mahallesi’ne giderek söz konusu alanı gezen CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Deniz Aslan ve İlçe Yöneticisi Canip Korkmaz Esenyurt halkının ve kamunun zarara uğratıldığını belirterekAEsenyurt ve Büyükşehir Belediyelerini plansız ve öngörüsüz olmakla suçladı.

Parkta incelemelerde bulunan İlçe Başkanı Gökmen, Esenyurt Belediyesi’nin 36 milyon lira harcandığını belirtmesine karşın alanda 36 milyon liralık bir imalat göremediğini belirtti. Gökmen, “36 milyon lira harcandığı iddiası tam bir muamma! Burada bahsedildiği gibi bir harcamayı ben göremiyorum, nereye harcamışlar bu parayı? Anlaşılır şey değil” dedi.

“BİRİM FİYATLARI NEDEN DEĞİŞTİ?”

Esenyurt Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Deniz Aslan ise, arazinin metrekare birim fiyatları üzerinde yapılan değişikliklere dikkat çekerek, “Ekim’de m2 fiyatı 796 TL iken aynı yerin m2 fiyatı Ocak’ta neden 624 TL’ye düşürülmüştür? 36 milyon TL harcandığı belirtiliyor, bu imalat fiyatın içine yansıyınca maliyeti kimin cebinden çıkmıştır? Bu parkta gerçekten 36 milyon TL’lik bir imalat var mıdır? Şimdi orada 36 milyonluk imalat var ise biz niye istemiyoruz? Yok ise bu imalatın parasını kime verdik?” diye sordu.

“BU TABLO HEPİMİZİ ÜZMELİ”

“Esenyurt Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin planlamadan ne kadar uzak olduğunu gördük” diyen Meclis Üyesi Aslan, “Bugün Paris’te, Londra’da, Avrupa’nın büyük şehirlerinde 100-150 yıl önce yapılan planlamalara sadık kalınırken İstanbul’da en son planlama en son Büyükşehir Belediye meclisinin olduğu gün oluyor. Bu da bu işi yapan kişilerin yaptıkları işe ne derece vakıf olmadıklarını, işin ne derece günlük götürüldüğünü gösteriyor. 30 milyon kişinin açlık sınırının altında yaşadığı bir ülkede paralarımızın bu derece boşa harcanıyor olması hepimizi üzmeli” şeklinde konuştu.