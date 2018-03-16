HABER

Abdullah Gül'e büyük şok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 07:38 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi’nin Atatürk Mahallesi’nde inşa ettiği ve bugüne kadar da 36 milyon lira harcandığı belirtilen Abdullah Gül Parkı’nın bulunduğu alan İBB tarafından Beylikdüzü ve Esenyurt üzerinden gelen metro hatlarının buluşacağı Triyaj alanı olduğu ortaya çıktı.

Abdullah Gül'e büyük şok!

CHP Esenyurt İlçe örgütünün açıkladığına göre, olayın ortaya çıkmasının ardından Abdullah Gül Parkı’nın yapımı durdurulurken iki belediye söz konusu park alanının içinde kalan arazinin satışı için anlaştı.

METREKARESİNE 796 TL DEĞER BİÇİLDİ

Odatv'nin haberine göre; Esenyurt Belediyesi, bu anlaşmanın üzerine 2017’nin Ekim ayında belediye meclisine, alanın 99 dönümlük bölümünü metrekaresi 796 TL’den Büyükşehir Belediyesi’ne satışını öngören bir teklif getirdi. Bu teklif, belirlenen metrekare fiyatının düşük olduğu gerekçesiyle CHP tarafından eleştirildi. CHP’li Meclis Üyesi Deniz Aslan, mecliste yaptığı konuşmada, emsal değerdeki arsaların birim fiyatının bu rakamın çok üstünde olduğunu belirtmiş ve “Hepimiz Esenyurt’ta yaşıyoruz Esenyurt’un herhangi bir yerinde geçerli olmayan bir fiyat bu. Esenyurt Belediyesi’nden arsa almak isteyen vatandaşlar 3-5 metreyi 2500 TL’den alıyorlar imarsız yerlerin en az 2000 TL fiyatı varken burası 796 TL’den Büyükşehir’e devrediliyor. Biz CHP Grubu olarak bu fiyatın yanlış olduğunu biliyoruz, bunun düzeltilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen meclis toplantısının ardından Atatürk Mahallesi’ne giderek söz konusu alanı gezen CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Deniz Aslan ve İlçe Yöneticisi Canip Korkmaz Esenyurt halkının ve kamunun zarara uğratıldığını belirterekAEsenyurt ve Büyükşehir Belediyelerini plansız ve öngörüsüz olmakla suçladı.

OPARK

CHP İlçe Başkanı Ali Gökmen, “Neresinden bakarsanız elinizde kalan bir AKP belediyeciliği örneğiyle karşı karşıyayız. Ortada iki AKP’li belediye var ve ikisinin de birbirinden haberi yok! Metro projesi gibi önemli bir projenin bölgedeki ana merkezi olacak yere belediyemiz park yapıyor! Az buz değil, söylediklerine göre de 36 milyon lira para harcıyor! Yedikleri bu nane yetmiyor arkasından Esenyurtlunun arazisini bedelinin çok altında bir rakamla elden çıkartıyorlar. O da yetmiyor, parka harcadıkları 36 milyon lirayı önce Büyükşehir’den almak istiyorlar sonra hiçbir şey olmamış gibi vazgeçiyorlar Esenyurt halkının cebinden çıkan paradan! Esenyurt’a telafi edilemeyecek düzeyde zararlar veren AKP belediyeciliğinin 14 yılının özetidir bu son olay. Plansız, öngörüsüz ve beceriksizler!” ifadelerini kullandı.

Parkta incelemelerde bulunan İlçe Başkanı Gökmen, Esenyurt Belediyesi’nin 36 milyon lira harcandığını belirtmesine karşın alanda 36 milyon liralık bir imalat göremediğini belirtti. Gökmen, “36 milyon lira harcandığı iddiası tam bir muamma! Burada bahsedildiği gibi bir harcamayı ben göremiyorum, nereye harcamışlar bu parayı? Anlaşılır şey değil” dedi.

“BİRİM FİYATLARI NEDEN DEĞİŞTİ?”

Esenyurt Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Deniz Aslan ise, arazinin metrekare birim fiyatları üzerinde yapılan değişikliklere dikkat çekerek, “Ekim’de m2 fiyatı 796 TL iken aynı yerin m2 fiyatı Ocak’ta neden 624 TL’ye düşürülmüştür? 36 milyon TL harcandığı belirtiliyor, bu imalat fiyatın içine yansıyınca maliyeti kimin cebinden çıkmıştır? Bu parkta gerçekten 36 milyon TL’lik bir imalat var mıdır? Şimdi orada 36 milyonluk imalat var ise biz niye istemiyoruz? Yok ise bu imalatın parasını kime verdik?” diye sordu.

“BU TABLO HEPİMİZİ ÜZMELİ”

“Esenyurt Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin planlamadan ne kadar uzak olduğunu gördük” diyen Meclis Üyesi Aslan, “Bugün Paris’te, Londra’da, Avrupa’nın büyük şehirlerinde 100-150 yıl önce yapılan planlamalara sadık kalınırken İstanbul’da en son planlama en son Büyükşehir Belediye meclisinin olduğu gün oluyor. Bu da bu işi yapan kişilerin yaptıkları işe ne derece vakıf olmadıklarını, işin ne derece günlük götürüldüğünü gösteriyor. 30 milyon kişinin açlık sınırının altında yaşadığı bir ülkede paralarımızın bu derece boşa harcanıyor olması hepimizi üzmeli” şeklinde konuştu.

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydiHain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi
İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktıİran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendiVe Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Esenyurt Belediyesi CHP

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları herkesi şoke etti!

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları herkesi şoke etti!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

İlginizi Çekebilir

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalışma evlerindeki hakim ve savcı adaylarına operasyon!

Çalışma evlerindeki hakim ve savcı adaylarına operasyon!

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!

Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!

Taksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit etti

Taksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit etti

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'a olan benzerliği başına bela oldu

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'a olan benzerliği başına bela oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.