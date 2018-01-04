HABER

Abdullah Gül, Erdoğan'a rakip olur mu?

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 08:09 | Son Güncelleme 5 saat önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2019'da yapılması planlanan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olur mu? Erdoğan-Gül arasında KHK ile başlayan gerilimin ardından herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Bu soruya Ankara kulislerini yakından takip eden gazeteci Murat Yetkin, bugün köşesinden yanıt verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Murat Yetkin, "Peki, Gül bu topa girer mi? Erdoğan’a rakip olur mu?" sorusuna köşesinden yanıt verdi. "Bence şu aşamada olmaz. Hayır, çekindiğinden, kimi siyaset ve iş çevrelerinin sitemle öne sürdüğü gibi korktuğundan değil" diyen Murat Yetkin, şöyle devam etti:

"Gül, kendisini ortaya koymaktan, risk almaktan çekinmediğini geçmişte göstermiş bir siyasetçi. Türkiye’de İslamcı siyasetin Necmettin Erbakan gibi efsanevi isminin iradesine rağmen 2000 yılında Fazilet Partisi kongresinde Recai Kutan’a meydan okuması bunun en açık örneği. Gül o seçimi kaybetti ama AK Parti’nin 2001’de kurulup, 2002’de hükümete gelmesine yol açan “Yenilikçiler” hareketinin miladı da o yenilgi oldu. Evet, son açıklamalarından artık AK Parti’yi ilk başbakanlığını, ilk cumhurbaşkanlığını yaptığı parti değil, daha çok Erdoğan’ın kontrolünde bir oluşum olarak gördüğü anlaşılabiliyor. Yine de Gül, yıllarca beraber siyaset yaptığı Erdoğan’a doğrudan cephe almamakta özenli davranıyor."

Yazının tamamını okumak için tıklayın

ANAP'tan flaş Abdullah Gül açıklaması
CHP'li Akaydın: Benim tanıdığım Abdullah Gül, Erdoğan'la Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır
Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Gü

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

Son anket sonucunda tarihi rekor

Son anket sonucunda tarihi rekor

Okuyucu Yorumları 5 yorum
CUMHURİYETİ,ANAYASAYI BERABER YIKTILAR.ADALETİ BERABER YOK ETTİLER.17 ARALIKTA HIRSIZLARI YAKALAYAN POLİSLERİ BERABER HAPSETTİLER.ÜLKEYE ZULMÜ BERABER GETİRDİLER.O YÜZDEN GÜL DEN HİÇ Bİ HALT OLMAZ.
Erdoğan, GÜL için askeri darbe olma ihtimalini bile göze aldı. Hatırlayınız GÜL'Ün Cumhurbaşkanı seçimlerini ve 27 Nisan e-muhtırasını ! Erdoğan'ı en çok Brütüsleri yaktı. Eğer GÜL, RTE'ye rakip olursa kat'iyen tarih sahnesinden silinir, GÜL' e selam veren bile bulunmaz. TIpki A. Şener'de olduğu gibi.
ABDULLAH GÜL TAYYİP TEN KORKMASAYDI ŞİMDİYE ÇOKTAN ÖNE ÇIKAR ADAY OLURDU HATIRLARSANIZ ADLİ YIL AÇILIŞINDA GÜL CUMHURBAŞKANI TAYYİP BAŞBAKAN FEVZİOĞLU KONUŞTU TAYYİP KÜPLERE BİNDİ VE BİR CUMHURBAŞKANI OLAN GÜL Ü AZARLADI VE TAYYİBİN PEŞİNDEN KALKIP GİTTİ BUGÜN GÜNDEMDE GÜL TAYYİBE KARŞI GÖSTERİLMESİ BİR SENARYODUR VE GÜL YİNE EMİR ERİ GİBİ ONUN PEŞİNE TAKILACAKTIR
AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE.
reisimiz Allaha emanet.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi

Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi

Son dakika! Ataşehir'de toprak kayması

Son dakika! Ataşehir'de toprak kayması

Diyanet'in büyük tartışma yaratan sözlüğü artık yok!

Diyanet'in büyük tartışma yaratan sözlüğü artık yok!

Yavuz Yılmaz’ın nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım

Yavuz Yılmaz’ın nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.