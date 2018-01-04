Abdullah Gül, Erdoğan'a rakip olur mu?

Hürriyet gazetesi yazarı Murat Yetkin, "Peki, Gül bu topa girer mi? Erdoğan’a rakip olur mu?" sorusuna köşesinden yanıt verdi. "Bence şu aşamada olmaz. Hayır, çekindiğinden, kimi siyaset ve iş çevrelerinin sitemle öne sürdüğü gibi korktuğundan değil" diyen Murat Yetkin, şöyle devam etti:

"Gül, kendisini ortaya koymaktan, risk almaktan çekinmediğini geçmişte göstermiş bir siyasetçi. Türkiye’de İslamcı siyasetin Necmettin Erbakan gibi efsanevi isminin iradesine rağmen 2000 yılında Fazilet Partisi kongresinde Recai Kutan’a meydan okuması bunun en açık örneği. Gül o seçimi kaybetti ama AK Parti’nin 2001’de kurulup, 2002’de hükümete gelmesine yol açan “Yenilikçiler” hareketinin miladı da o yenilgi oldu. Evet, son açıklamalarından artık AK Parti’yi ilk başbakanlığını, ilk cumhurbaşkanlığını yaptığı parti değil, daha çok Erdoğan’ın kontrolünde bir oluşum olarak gördüğü anlaşılabiliyor. Yine de Gül, yıllarca beraber siyaset yaptığı Erdoğan’a doğrudan cephe almamakta özenli davranıyor."

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