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Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 11:32 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Abdullah Gül'ün iki ay önce Bahçeşehir Üniversitesi'nde hükümeti ve Erdoğan'ı tehdit ettiği iddia edilen konuşmasını gündeme getirip kendi adına bir özeleştiri yaptı.

AK Parti- Abdullah Gül gerilimi tüm hızıyla sürerken, tartışmalara katılan Hüseyin Gülerce itiraf niteliğinde bir yazı kaleme aldı. Gül'ün 3 Kasım 2017 günü Bahçeşehir Üniversitesi’nde Kılıçdaroğlu'nu geride bırakan konuşmasını Gülerce, "Gül hamlesi: Süvari değiştirilmek isteniyor" başlıklı köşesine taşıdı.

Gül'ün o konuşmadaki "Hepimiz evimizin içini düzene koymamız gerekir. Bunu koymadığımız süre içerisinde, gün gelir ya insanlar ayaklanır veya dış müdahale kaçınılmaz hale gelir." açıklamasına yer veren Gülerce, yazısında itiraf niteliğinde şu ifadeleri kullandı:

"DERİN ÇATLAĞI SÖYLEYEN BİZ OLMAYALIM DİYE YUTKUNDUK"

"İki ay önce Gül’ün, demokrasi dışı müdahalelere meşruiyet kılıfı getiren cuntacıları hatırlatan bu tehdidini, maalesef ya görmezden geldik, geçiştirdik, ya da Erdoğan ile Gül arasındaki derin çatlağı söyleyen biz olmayalım diye yutkunduk..."

Gül"ün asıl çıkışının KHK düzenlemesine itirazı değil Bahçeşehir'deki bu konuşma olduğunu savunan yazar, Gül ve ekibinin üç ortak özelliğini sıraladı:

"ERDOĞAN'DAN KURTULMAK İSTİYORLAR"

Bir; hepsi Erdoğan’a karşı öfkeli... Hepsi AK Parti iktidarının ilk günlerinden itibaren Erdoğan’la birlikte çalıştılar. Erdoğan’ın onlara altın tepside sunduğu makamları da bir kadirşinaslık olarak değil, hakları olarak görüyorlar. Hepsinin yolları Erdoğan ile ayrıldı. Bu ayrılmanın bütün kabahatlisi olarak Erdoğan’ı biliyorlar. Ekiptekiler, Erdoğan’ı vefasızlıkla suçluyor. Ancak –burada teker teker sıralamak istemiyorum- hemen hepsinin Erdoğan’a açıktan ya da örtülü vefasızlıkları var. Hem de ne vefasızlıklar. Erdoğan’ı affedemiyorlar ve köprüleri atmanın gerilimi ile yaşıyorlar.

İki; Gül ve ekibindekilerin hepsi, Türkiye’nin kendilerine ihtiyacı olduğuna, bu zor dönemde kendilerine görev düştüğüne inanıyorlar. Kendilerini kenara itilmiş, pasifize edilmiş, işe yaramaz hale gelmiş görüyorlar. Öyle ki, kendilerinden istifade edilmemesinin, Türkiye’ye yapılmış haksızlık olduğuna inanıyorlar. Büyük beklenti içerisindeler. Görev bekliyorlar ama Erdoğan oralı bile olmuyor. Onun için artık harekete geçme zamanının geldiğine karar veriyorlar.

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Üç; Gül’ün Türkiye’nin yönetimine gelmesi halinde problemlerin çözüleceğine AK Parti tabanını ikna etmeye çalışıyorlar. “Mesele AK Parti meselesi değil, Erdoğan’dan kurtulma meselesidir” diyorlar.

Kısacası, “Türkiye, atı değil, süvariyi değiştirerek yoluna devam etmelidir” diyorlar.

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erdoğan Abdullah Gül

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Gül önce feto culardan kurtulsun, arınc gibi etrafında pervane olan pervaneciklerden kurtulsun. 15 temmuz boyunca sessiz kalan birinin şimdi ses vermesi kanalı arızalı radyo ya benzer.
YOK ASLA KİMSE ABDUL GÜL OY VERMEZ BEN GİDER CHP MERAL AKŞNER VERİR YİNE GÜL ÇOK TEHLİKELİ RTE İKİNCİ SIYANURU BU OYUN DUR RTE KAYBEDECEK İNİ ANLADI KARŞISINDA %60 HAYIR OYU VAR O KESİMİN BASİNA GEÇMEK İÇİN OYUN SENARYO BİR İMAM HATİPLİ OLARAK BU İKİSİDE DIŞ GÜÇLERİN ARKASİNDA TÜRKİYEYİ PARCLMK İÇİN TUTULUYIR
@candeniz6791 kardeş senin durumun çok fena acil bir psikoloğa görün...
ABDULLAH GÜL, 2019 DA ERDOĞANA RAKİP OLACAK EN GÜÇLÜ SEÇENEK. ZİRA ERDOĞANI İSTEMEYEN HERKES GÜL' E OY VERECEKTİR. GÜL HERKESLE ANLAŞABİLECEK KABİLİYET VE HOŞGÖRÜSÜ OLAN BİRİ.
@serdar_akdeniz_1983 gül başkanken sövenler bir anda hayranı oldular. ilginc.
@serdar_akdeniz_1983 ben akepenin suyundan için hiç kimseye oy vermem.önce ülkedeki tarafsızlığı sağlasınlar.
Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olması anayasal olarak yasak aynı yasak ahmet Necdet Sezer için de geçerli ikisi de cumhurbaşkanı adayı olamaz
GÜL ve Türkiyede ki birçok siyasetçi ERDOĞAN'ın 2000 yılındaki seviyesinde.. İşlerin nereden gelip nereye gittiğini görebilecek bir vizyona sahip değiller.. ERDOĞAN'da AKP'yi ilk kurduğu yıllarda bunlar gibiydi.. Ama geçen yıllar boyunca işlerin hiçte dışarıdan göründüğü gibi olmadığını anladı ve evrildi.. Üstün cesaret madalyası aldıklarına o nedenle "one minute" diye çıkıştı.. Ve o tarihten sonra süratle evrildi.. Tıpkı MENDERES gibi.. GÜL sıcak büro elemanı ve teori ile gerçek arasındaki farkı anlayabilecek bir kapasiteye sahip değil.. ABD ye şirin görünmeye çalışanlar; saha çok farklı..
KOMEDİ..İBİŞLE-MEMİŞ..MAHKEMEYE GİTMİŞ...MAHKEMELEŞMİŞMİ...MAHKEMELEŞMEMİŞMİ...O HİKAYE..?!!...
Sayın Gül'ün Cumhuriyetçi,Demokrat bir kişilik olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum...
@tayfunaka çok saf ve balık hafızalısın
Danışıklı Döğüş sakın sazan olmayın
ateş olsan sayın gül cürümün kadar yer yakarsın cürümünde malum belli kendini yakarsın
Bunları biliyordun da cumhurbaşkanlığı makamında iken neden özgürlükleri kısıtlayan faşist yasaları noter gibi onayladın? Özgürlüklerden ve baskılardan bahseden Barolar Birliği Başkanının konuşmasını usullere,adaba aykırı bir şekilde kesen o zamanki başbakanın peşine düşerek toplantıyı neden terkettin. Ona tepki olarak barolar birliği başkanının Adli Yargı açılışındaki konuşmasını yasaklayan kanunu neden onayladın vs. vs.vs. Yani biriken sıkıntılarda muhakkak payın var.Bilesin ve ona göre tavır alasın...
ŞUNU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYIN PARTİLER LİDERLERİNLE VARDIR VAR OLUR ÖRNEKLERİNİ GÖRDÜK VE GÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ SAYGILAR....
Hüseyin gülerce fetonun Türkiye temsilcisi olacak kadar yakınıken soruşturma yok onun gösterdiği hedef dikkate alınıyor aynı fehmi koru gibi
Bunun ne yaptığı ne dediği belli değil..net değil..
hepsi fetö bunların ..fetö içi cekişme
Eğer chp bir hata eder de kraliyet ailesinin adamı olan birini Erdoğanın karşısına çıkarırsa başkanlığı altın tepside Erdoğana sunmuş olur. Erdoğan kimin adamı bilmem ne yazacaklar varsa hiç yazmasın aklı olan düşünsün bana ne !
bu kadar muhterem adamdı da, fetö-pkk-işid-barzani-zarraf kandırırken niye uyarmadı.
adı akepe ile anılmış hiç kimseyi istemiyoruz gül denen kişi cumhurbaşkanı iken yapsaydı yapacaklarını, tayyonun katibi gibi her gelene geç dedi. hiç bir şey demeden. akepeli siyasetçi istemiyoryum ben hepsi defolup cehennemin dibine gitsinler. eskiside yeniside.
syn myn yöneticileri meral balonu fos fıktı şimdi gül balonunu şişirin bakalım ama işiniz çok zor bugül balonuda yakında patlar demedi deme ibrahim
ya senin kraliçenin sadık kulu olduğunu bilmeyen varmı sayın gül şimdimi ülke ve millet aklına gelgi tayyip in yükselişini çekemiyorsun bu belli ama senin suçun yok çünkü sende aynı feto gibi sana verilen oynu oynuyorsun kusura bakma millet sizin kimlere hizmetkar olduğunuzu biliyor cesaretin varsa hodri meydan parti kur ve boyunun ölçüsünü al
Abdullah Gül'e karşı başlatılan yıpratma kampanyasının amacı belli, Cumhurbaşkanlığına aday olmasını önlemek, eğer Abdullah Gül, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimine girerlerse Erdoğan oy kaybeder. Bu nedenle birdenbire Abdullah Gül'de tetikçi trolllerin küfürlü saldırılarına maruz kalmaya başladı. İşin aslı şu ki, Türkiye Başkanlık sistemine geçmeyecektir. Başkanlık sistemi kaos ve kargaşa yönetiminden başka hiç bir şey değildir.
Sy. Gül ile Sy. Erdoğan arasındaki durum aynı benim ile kardeşlerim arasındaki duruma benziyor. (Yukarıdaki yazıda %90 bunu yansıtıyor.) ''Bende Sayın Gül gibi 40 sene 'ele-güne ayıp olmasın, aman bir tatsızlık çıkmasın' diye sesimi çıkarmadım, sabrettim ama onlar bunu anlamadılar. (Yoksa korktuğumdan değil.). 40 sene sonra durum artık dayanılmaz bir hal alınca düğmeye bastım ve artık bütün kontrolü ben ele aldım. Artık ben değil, onlar çıldırıyorlar, öteki kardeşlerim de dahil artık herkes durumdan memnun.'' Saygılarımla.
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