Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

AK Parti- Abdullah Gül gerilimi tüm hızıyla sürerken, tartışmalara katılan Hüseyin Gülerce itiraf niteliğinde bir yazı kaleme aldı. Gül'ün 3 Kasım 2017 günü Bahçeşehir Üniversitesi’nde Kılıçdaroğlu'nu geride bırakan konuşmasını Gülerce, "Gül hamlesi: Süvari değiştirilmek isteniyor" başlıklı köşesine taşıdı.

Gül'ün o konuşmadaki "Hepimiz evimizin içini düzene koymamız gerekir. Bunu koymadığımız süre içerisinde, gün gelir ya insanlar ayaklanır veya dış müdahale kaçınılmaz hale gelir." açıklamasına yer veren Gülerce, yazısında itiraf niteliğinde şu ifadeleri kullandı:

"DERİN ÇATLAĞI SÖYLEYEN BİZ OLMAYALIM DİYE YUTKUNDUK"

"İki ay önce Gül’ün, demokrasi dışı müdahalelere meşruiyet kılıfı getiren cuntacıları hatırlatan bu tehdidini, maalesef ya görmezden geldik, geçiştirdik, ya da Erdoğan ile Gül arasındaki derin çatlağı söyleyen biz olmayalım diye yutkunduk..."

Gül"ün asıl çıkışının KHK düzenlemesine itirazı değil Bahçeşehir'deki bu konuşma olduğunu savunan yazar, Gül ve ekibinin üç ortak özelliğini sıraladı: