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Abdullah Gül için bomba sözler: Gül Erdoğan’ın karşısında aday mı olacak?

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 07:32 | Son Güncelleme 7 saat önce

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk canlı yayında son KHK'ya yönelik çıkışıyla gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü "Bir grubun muhalefetin adayı olarak Erdoğan'ın karşısına çıkarmaya hazırlandığını" öne sürdü. Selvi, "Destek bulursa Gül aday olabilir. Bence Erdoğan'a karşı aday olup kendini kurda yem etmemeli" ifadelerini kullandı.

CNNTürk’te Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında, sivillere muafiyet getiren son Kanun Hükmünde Kararname’ye eleştirisiyle gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de tartışıldı. Hande Fırat, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye “Abdullah Gül adaylığa mı hazırlanıyor?” sorusunu yöneltti.

“ERDOĞAN’IN KARŞISINA ÇIKARMAK İSTİYORLAR”

Selvi’nin yanıtı şöyle oldu: “AK Parti geleneğinde olmayan bir şey yaşanıyor. Bu KHK ile yapılan düzenlemenin dışında bir durum söz konusu. Bir pozisyon söz konusu; hem Sayın Gül hem de Sayın Erdoğan açısından da. Net olarak ifade etmek gerekirse 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili süreç yaşanıyor. Referandum sürecinde de 11. Cumhurbaşkanı başkanlık sistemini Doğru bulmuyordu. Bu süreçte itirazlarını içeren uzun bir görüşme yapmıştı. Ama anlaşılıyor ki sadece bu da değil. Bir grup Sayın Gül’ün etrafında 100 bin imza ile eski Cumhurbaşkanı’nı muhalefetin yani Hayır Bloku’nun ortak adayı olarak Erdoğan’ın karşısına çıkarmak gibi bir hazırlık yapıyor.”

“SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN OLDUKLARI SÖYLENİYOR”

Selvi, “Kim bu grup?” sorusuna ise şu karşılığı verdi: Bir dönem Ak Parti’de görev almış şimdi Sayın Gül’le hareket eden ama aktif siyasette olmayan isimler söz konusu. Bülent Arınç ismini duymadım ama Erdoğan’ı birinci turda kimle seçtirmeyiz, engelleriz sorusuna cevap arayan siyasetten, iş dünyasından birtakım çevreler olduğu söyleniyor.”

“ABDULLAH GÜL ÇITAYI YÜKSELTTİ”

Selvi 16 Nisan referandumu sürecinde Abdullah Gül’ün yeni bir parti kurma konusunda “Partiler kurdum ama önemli olan millet ne diyor ona bakmak lazım dediği söyleniyor. Biraz daha görünür olma, fikirlerini kamuoyuyla daha çok paylaşma kararı aldığı… Daha önce sessiz kalıyordu şimdi çıtayı bir üste çıkardığı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı’nın çıkışından sonra bir açıklama daha yapıldı 11.Cumhurbaşkanı’nın Ofisi’nden. Konuşmaya devam edeceği yönünde… Çok önemli bir eleştiriydi o.”

“GÜL ERDOĞAN’LA AYNI NOKTADA OLMADI”

11 Cumhurbaşkanı, Gezi, 17/25 Aralık süreci, 16 Nisan referandumunda Erdoğan’la aynı noktada olmadı. Farklı bir pozisyonda oldu. Kimi zamanda Erdoğan karşıtlarının kulağına hoş gelecek mesajlar vermeye özen gösterdi.

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Abdullah Gül cnn türk KHK abdulkadir selvi

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Müsade edinde bu ülkede farklı seslerde çıksın.. Dünya 5 ten büyükse, Türkiye de pekala tek adamdan büyüktür..Farklılıklara tahammülsüzlük niye ?
Sahın Abdullah Gül'ün adaylığı mükemmel olur.Neden olmasın ki..
@endes63 ulan erdoğan olmasa abdullah gül dediğin vatandaş bu ülkede muhtar dahi olamazsı azcık beyninizle hareket edin
haydi hayırlısı bü ülke için kim hayırlı ise o gelsin çünkü bu bayrak bu vatan o kadar ucuz alınmadı
Selvi arşive baktım sende desteklediğin BOP eş başkanı da apoşa sayın diye övgüler diziyor..şehide kelle diyor.. Türklüğü bölücülük sayıyor.. öyleyse TÜRK milletine TÜRK:um diyebilen AKŞENER gelecek kaos kutuplaşma ıhanet hırsızlık yalan talanBOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu son verecek..Türk milleti huzur bulacak bulacak.. Ne Mutlu Türküm Diyene !.
@mah6bsddn4 lan bop ne salak bop ne amerika israil elinden elinden gelse ülkeyi parça parça edecek sen gibi dangalozlar tutturmuş buop ta bop asıl israile uşaklık eden sensin salak
piyangocular da bu yıl 61 milyonu 4 e böldü yani 15.25 ... 17.25 e atıf var sanırım, zaten fetöcü deniliyor 2006 dan beri kendilerine çıkardıkları filan
MİLLET HER ŞEYİ GÖRÜYOR. KOYSUNDA ASIL YERİNİ VE YÜZÜNÜ GÖRELİM..HANGİ TARAFTA İSE CENAHINI GÖSTERSİN. SN. ERDOĞANI VE AK PARTİYİ ARKADAN VURMAYA ÇALIŞMAKTAN, DAHA AKILLI BİR HAREKET OLUUR. BEY EFENDİ ULAŞABİLDİĞİ MEVKİLERE AK PARTİ İLE GELDİĞİNİ UNUTMASIN. ŞİMDİ İHANETİN SEBEBİ NE ?
Ey sayın Gül 367 rakkamını sakın unutma...!367 ler sana zamanında ne yaptılar,şimdi ne yapıyorlar iyice araştır azıcık aklınvarsa her şeyi anlarsın.
hangi havadasınız anlamadım gül ile erdoğan arasındaki fark ne ikşside aynı yerdeler o yüzden farklı yanları yok
la akp nin ne geleneği var anlamadım gitti bir gelenek tutturdunuz gidiyorsunuz..ben söylim o zaman 2 tane geleneği var akp nin... 1---- hısım akraba partisi ve yandaş partisi....2---korku imparatorluğu partisi ,şakşaklayanların hepsi biliyor ki Erdoğan eğer kazanamayacak olursa sonumuz ne olacak diye düşünenler partisi, çünkü bir çoğu rüşvetten-yolsuzluktan-ihalelerden cezaevine girecek.....yoksa Erdoğan o partide ki herkesi eline dolamış köpek gibi azarlıyor ve hiç biriniz de normalde erdoğanı sevmiyorsunuz ama eliniz mecbur destekliyorsunuz moloz yığınları..yoksa Erdoğan ipinizi çeker
Zihinlerde canlananı yazıya dökmüş Selvi, Amerikayı yeniden keşfetmemiş...ama bana bu da oyunun son parçası gibi geliyor....BOP!
abdüllah gül adamsa r.t.erdoğanın karşısına cıkmaz adam deyilse cıksın boyunun ölçsünü alır oda bilir bunu ama siyasetde delikallılık olmuyor bakalım görecez adam kim burda oyunlarla entrikalarla siyaset olmuyor herkes bunu bilsin derim.
Hava biraz puslu olunca çakallar ortaya çıkmaya başladı.Çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır.Siyasetteki gerçek Fetöcüler ufak ufak kendini göstermeye başladılar.Biraz daha mert olmalarını beklerdik ama neticede boşuna çakal dememişler.
Abdullah gül neden aday olmasın Ak parti adam gibi adam diye tanıtmamışmıydı .nasıl olsa yüzde 49 cepte
Selvi bunu sürekli dile getiriyor, Gül de defalarca yalanladı , Gül aday olacaksa da olmasın diye yapıyor
valla al birini vur ötekine 1000 tane gül aday olsa yine de oy vermem IYI köprüden önceki tek çıkış bu sefer insanlar anladı durumun vehametini sağcı solcu yok 1 kereliğine herkes IYI olmak zorunda kpyi devirebilecek tek kuvvet şu anda IYI
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