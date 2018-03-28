Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Milli Türk Talebe Birliği'ni (MTTB) ve Akıncılar'ı tanıklıklar ve belgeler ışığında okurla buluşturan çalışmada, MTTB'de çeşitli kademelerde görev yapan AK Parti yöneticileriyle ilgili anılar da okurla buluşuyor.

O anılardan biri de dönemin MTTB başkanı Ömer Öztürk'le MTTB icra konseyi üyesi Abdullah Gül'e ait.

İşte Fehmi Çalmuk'un kitabındaki "Abdullah Gül'ü polisin elinden zor aldılar" başlıklı o bölüm:

"MTTB'nin spor faaliyetleri gençler tarafından oldukça destek görür. İddialı maçlarda MTTB yöneticileri bile gelip takımlarını destekler, slogan atarlar. Bunlardan birisi de Abdullah Gül'dür. Rakip takım MTTB'lilerin sloganlarından rahatsız olunca polise şikayette bulunurlar. Bunun üzerine polisin yaka paça Emniyet'e götürdüğü gençler arasında Abdullah Gül de vardır. Ömer Öztürk hatırasını şu şekilde dile getirecektir:

"Basketbolda üçüncü amatör kümedeydik, kazanırsak ikinci amatör kümeye yükseleceğiz. Maç, Teknik Üniversite'de. Bizim spor kulübü idarecileri çok ısrar ettiler.

Başkan illa sen de geleceksin, sen gelirsen maçı alırız, gelmezsen almamız zorlaşır! diye.