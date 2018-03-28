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Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 07:39 | Son Güncelleme

Fehmi Çalmuk'un "Anılar, Olaylar, Belgelerle MTTB'nin Yüzyılı" alt başlığını taşıyan yeni kitabı "Büyük Doğu'nun Atlıları" çıktı. Çalmuk kitapta Abdullah Gül ile ilgili bir anısını anlatarak çarpıcı iddialarda bulundu.

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Milli Türk Talebe Birliği'ni (MTTB) ve Akıncılar'ı tanıklıklar ve belgeler ışığında okurla buluşturan çalışmada, MTTB'de çeşitli kademelerde görev yapan AK Parti yöneticileriyle ilgili anılar da okurla buluşuyor.

O anılardan biri de dönemin MTTB başkanı Ömer Öztürk'le MTTB icra konseyi üyesi Abdullah Gül'e ait.

İşte Fehmi Çalmuk'un kitabındaki "Abdullah Gül'ü polisin elinden zor aldılar" başlıklı o bölüm:

"MTTB'nin spor faaliyetleri gençler tarafından oldukça destek görür. İddialı maçlarda MTTB yöneticileri bile gelip takımlarını destekler, slogan atarlar. Bunlardan birisi de Abdullah Gül'dür. Rakip takım MTTB'lilerin sloganlarından rahatsız olunca polise şikayette bulunurlar. Bunun üzerine polisin yaka paça Emniyet'e götürdüğü gençler arasında Abdullah Gül de vardır. Ömer Öztürk hatırasını şu şekilde dile getirecektir:

"Basketbolda üçüncü amatör kümedeydik, kazanırsak ikinci amatör kümeye yükseleceğiz. Maç, Teknik Üniversite'de. Bizim spor kulübü idarecileri çok ısrar ettiler.

Başkan illa sen de geleceksin, sen gelirsen maçı alırız, gelmezsen almamız zorlaşır! diye.

Biz de gittik. O sırada Bekir Yıldız, spor kulübünün müdürüydü. Abdullah Gül de MTTB İcra Konseyi Muhasibi'ydi. Ben gidemezsem diye onu da göndermiştim. Riyaseti temsilen orada bulunuyordu. Maç sırasında bağırıp çağırırken kavga çıkmış. Polis de almış, götürüyor arkadaşları. Bir komiser yardımcısı iki de polis Abdullah Gül ile Bekir Yıldız'ın elinden tutmuş götürüyorlar. Bana haber verdiler. Gittik, komiser yardımcısıyla selamlaştım. Adam öyle sert konuşuyor ki...

  • Ben Talebe Birliği genel başkanıyım, dedim.

  • Evet, ne olacak? dedi.

  • Ne olacağı yok; bakın İstanbul güzel yerdir. Haberiniz olsun komiserim, dedim.

  • Kardeşim, şu adamlarına sahip çıksana. Bir daha kavga kavga çıkarmasınlar. Al git arkadaşlarını, dedi.

Tabii polisler anlamadı, ama komiser yardımcısı ne demek istediğimi anladı. O arkadaşları böylece polisin elinden almış olduk."

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddiaAbdullah Gül ile ilgili bomba iddia
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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül fehmi çalmuk

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