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'AK Parti aday listelerinde yeni isimler göreceğiz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 09:20 | Son Güncelleme

Star yazarı Hüseyin Gülerce, AK Parti'deki vekillik kriterlerini sıraladı. Gülerce "Sayın Erdoğan partisinin adaylarını belirlerken ciddi bir yenilenmenin işaretlerini verdi. Belki de 600 milletvekilliği için aday listelerinde 3’te 2 oranında yeni isimler göreceğiz." dedi

'AK Parti aday listelerinde yeni isimler göreceğiz'

Gülerce yazısında şunları söyledi:

"Erdoğan’ı güçlü kılmak ve istikrarı korumak adına Meclis’te AK Parti+MHP çoğunluğu bulunması gerekiyor.

AK Parti’de kriterler ne olabilir?

  1. FETÖ hassasiyeti.

  2. Performans değerlendirmesi.

  3. Sadakat ve sadakatsizlik. Erdoğan ismine gizli muhalefet yapmak ve bu hissiyatla A. Gül ile irtibatı kesmemek suretiyle vefasızlık kulvarında gidip gelmek.

  4. Sevilen, sayılan ve liyakat sahibi olmak.
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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül ak parti Hüseyin Gülerce erdoğan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
600 adayın 3/2 si değil listeyi komple yenileseniz dayı akp nin tutanacak dalı sığınacak limanı yoktur hı bu arada kürel kurlarda DOLAR:4.460 EURO:.5.275 :))))
Döndürüp döndürüp yıllardır aynı kişiler bakanlık yapıyor sizden bir yol olmaz.
işin özeti: Kendi beyni olmayan, tayyip ne derse tamam reis diyecek, düşük profilli,inali-binali-cinalilerden oluşan,rte nin eski yoldaşlarıyla bağı olmayan koyunlar istiyor. ne de olsa listenin son haline tek bir kişi karar verecek.YAZIK
Fetocu hüseyin gülerce AKP yi destekliyorsa AKP de fetocu olmayan tek yönetici gösterilemez gösterin taksimde kendimi asacam
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