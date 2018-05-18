'AK Parti aday listelerinde yeni isimler göreceğiz'

Gülerce yazısında şunları söyledi:
"Erdoğan’ı güçlü kılmak ve istikrarı korumak adına Meclis’te AK Parti+MHP çoğunluğu bulunması gerekiyor.
AK Parti’de kriterler ne olabilir?
FETÖ hassasiyeti.
Performans değerlendirmesi.
Sadakat ve sadakatsizlik. Erdoğan ismine gizli muhalefet yapmak ve bu hissiyatla A. Gül ile irtibatı kesmemek suretiyle vefasızlık kulvarında gidip gelmek.
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