HABER

ABDULLAH GÜL İLE KARAMOLLAOĞLU ÖDÜL TÖRENİNDE (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 22:37 | Son Güncelleme

  Harun UYANIK - Can EROK / İSTANBUL DHA 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen "Erbakan Ödülleri 2018" törenine katılıyor.

Harun UYANIK - Can EROK / İSTANBUL DHA
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen "Erbakan Ödülleri 2018" törenine katılıyor. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene gelen Abdullah Gül'ü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı. Gül ile Karamollaoğlu salona birlikte giriş yaptı.
Ödül töreni öncesi sahneye çıkarak selamlama konuşması yapan Temel Karamollaoğlu, "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi sadece ekonomik parametreler ve gökdelenlerle ölçülemez. Gerçek manada gelişmişliğin en önemli ölçüsü bilim kültür ve sanata verilen önemdir. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli mirasımız kültürdür, sanattır, mimaridir. Bu ödül töreni kültür, edebiyat ve bilimi teşvik etmek için düzenlenmektedir." dedi.
Ardından ödül törenine geçildi. Erbakan Ödülleri, Millî Görüş Hareketi Lideri, 54. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın, insanlığın refah, barış ve kardeşliğine yaptığı katkıları anmak ve yaşatmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenleniyor. 'Erbakan Ödülleri' bilim, düşünce/Edebiyat, medya, sanat, spor ve onur özel ödülü kategorilerinde veriliyor.

Ödül vermek üzere sahneye çıkan Abdullah Gül, "Onun hatırası zaten yaşıyor, yetiştirdiği insanlarda attığı tohumlar eserlerinde yaşıyor. Onun adına ödül vermek takdir edilecek hareket. Mekanı cennet olsun, hepimizde büyük hakkı var. Türkiye'ye büyük hizmetleri oldu, İslam dünyasına hizmetleri oldu. Bu zamanla daha da anlaşılacak. Kendisi adına verine bu ödülü takdim etmekten büyük bir memnuniyet duydum." dedi.

Bu arada, yan yana oturan Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu'nun tören boyunca birbirleriyle konuştukları görüldü.

Görüntü Dökümü
---------------
-Abdullah Gül'ün salona gelmesi
-Karamollaoğlu'nun karşılaması
-Ödül töreninden görüntüler
-Karamollaoğlu'nun konuşması
-Abdullah Gül'ün ödül vermesi
-Abdullah Gül'ün konuşması
-Gül ile Karamoloğlu'nun birbirleriyle konuşmaları

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildiTürkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!
Meral Akşener'e büyük şok!Meral Akşener'e büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

İlginizi Çekebilir

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama

Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek mi? AK Parti'den jet cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek mi? AK Parti'den jet cevap

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da 8 ilkokul öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

Karaman'da 8 ilkokul öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

Bahçeli: Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir

Bahçeli: Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

Trump'tan 1915 olayları açıklaması

Trump'tan 1915 olayları açıklaması

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.