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ABDULLAH GÜL İLE KARAMOLLAOĞLU ÖDÜL TÖRENİNDE 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:05 | Son Güncelleme

Harun UYANIK -Can EROK / İSTANBUL DHA 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen "Erbakan Ödülleri 2018" törenine katılıyor.

Harun UYANIK -Can EROK / İSTANBUL DHA
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen "Erbakan Ödülleri 2018" törenine katılıyor. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene gelen Abdullah Gül'ü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı.

Görüntü Dökümü:
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-Abdullah Gül'ün salona gelmesi
-Karamollaoğlu'nun karşılaması

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