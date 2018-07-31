Abdullah Gül İYİ Parti'nin kuruluşunda rol oynadı mı?

İYİ Parti'de Meral Akşener'in tekrar genel başkan olup olmayacağıyla ilgili tartışma sürerken, bomba bir Abdullah Gül iddiası gündeme geldi. Diken'den Minez Bayülgen'e konuşan siyaset bilimci Prof. Yüksel Taşkın, İYİ Parti'nin kuruluşunda Abdullah Gül ve ekibinin de olduğunu ancak son anda Akşener'i yalnız bıraktıkları iddiasını gündeme getirdi.
Yüksel Taşkın, Diken'e verdiği röportajda İYİ Parti'nin kuruluşuyla ilgili bugüne kadar gündeme gelmeyen çok ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. "İYİ Parti konusunda Abdullah Gül ve ekibiyle ilgili de konuşulmayan şeyler var" diyen Yüksel Taşkın, şöyle konuştu:
"Akşener ve Gül’ün, İYİ Parti kuruluş sürecinde yan yana geldikleri ve beraber hareket ettikleri yönünde söylentiler var. Ancak son anda Gül ve ekibi, partiyi ve Akşener’i yalnız bırakıyor… Eğer bu doğruysa, AK Parti’nin içine birlikte daha kolay ellerini uzatabilirlerdi..."
İYİ Parti Akşener’siz güç kaybeder mi?" sorsuna Prof. Taşkın, "Bence Akşener’den daha güçlü bir aday yok. İsimlere bakalım… Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu Yeniçağ gazetesi çizgisine yakın. Koray Aydın daha milliyetçi, muhafazakar çizgide. Ancak bu isimlerin tamamı gençliklerini ülkücü refleksleriyle geçirmiş. Dolayısıyla İYİ Parti, Akşener’siz sıkıntı yaşar" ifadelerini kullandı.
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