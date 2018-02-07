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Abdullah Gül o iddiayı yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:40 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bugün bazı basın-yayın organlarında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Karar gazetesiyle ilişkilendirilerek televizyon kanalı kurduracağına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Abdullah Gül o iddiayı yalanladı
  1. Cumhurbaşkanlığı Ofisi resmi Twitter hesabından, bugün yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
    Açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün bazı basın-yayın organlarında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün Karar gazetesiyle ilişkilendirilerek televizyon kanalı
kurduracağına dair çıkan haberler tamamen asılsızdır. Gerçek dışı haberler
yaparak kamuoyunu yanlış bilgilendiren basın-yayın organlarının doğru haberlerle halkı bilgilendirmelerini dileriz."

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Abdullah Gül cumhurbaşkanı kanal

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