HABER

ABDULLAH GÜL OFİSİNDEN AYRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA  11.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştüğü ofisinden ayrıldı.
    Abdullah Gül ile Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında, Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisinde 2 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı.
    Karamollaoğlu görüşmenin ardından saat 16.15'te ofisten ayrılırken, çalışmalarını sürdüren Abdullah Gül ise, saat 19.15'te ofisten ayrılarak evine geçti.

Görüntü Dökümü
--------------------
-Gül'ün konvoyunun çıkışı

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısıAvrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
Ünlü anketçiden bomba seçim anketi açıklamasıÜnlü anketçiden bomba seçim anketi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.