Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı

Memleketi Kayseri'de katıldığı bir cenazeden sonra gazetecilerin karşısına çıkan Abdullah Gül, OHAL'le ilgili soruya yanıt vermedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda Gül'ün adını vermeden göndermede bulunarak, ''Eskiden partimizin çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen kimsenin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Hayır kampanyası yürütenler bugün kendilerinde söz hakkı görüyor. Bu birlikteliği zedeleyenler bilsin ki artık bu kervanın samimi yolcuları değillerdir. Sadakatin aslolan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Bu trenden düşenler kusura bakmasın düştükleri yerde kalırlar'' ifadelerini kullanmıştı.
Gül, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde Türk basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "OHAL'ler bitmeli, Türkiye'nin geleceği güçlü demokrasi'' demişti.
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