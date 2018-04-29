Abdullah Gül siyasi mevta oldu! Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

EĞER bir siyasetçi...

Aynı anda...

Abdullah Gül siyasi mevta oldu

Hem CHP’lilerin hışmını çekmeyi...

Hem Akşenerciler tarafından topa tutulmayı...

Hem Erdoğan’la arayı açmayı...

Hem AK Parti kurmaylarından bir araba laf işitmeyi...

Hem FETÖ’cülerin kumpaslarına maruz kalmayı...

Hem de kendisinden umut besleyenlerin hayallerini kırmayı...

Başarmışsa...

Siyasetten hiç ama hiç çakmadığını kanıtlamış olur.

Aynı siyasetçi...

Bütün bunlara...

Kafayı bile çıkarmaya cesaret edememişken maruz kalmışsa...

O siyasetçinin...

“Siyasi mevta” olması kaçınılmaz hale gelir.

Yani demem o ki...

Abdullah Gül hikâyesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Kısacası...

Yaşanmadan bitti...

Üstelik azıcık da saygısızca!

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