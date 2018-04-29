Abdullah Gül siyasi mevta oldu! Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:
EĞER bir siyasetçi...
Aynı anda...
Abdullah Gül siyasi mevta oldu
İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı! Yaralılar var
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'
Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 4 yorum