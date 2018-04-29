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Abdullah Gül siyasi mevta oldu! Ahmet Hakan yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 07:21 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Abdullah Gül siyasi mevta oldu" başlıklı yazısında, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık açıklamasına değindi. Hakan, Abdullah Gül hakkında "Siyasi mevta” olması kaçınılmaz hale gelir. Yani demem o ki... Abdullah Gül hikâyesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız" ifadesini kullandı. Gül, dün yaptığı açıklamada "Temel Bey'in yaptığı görüşmeler neticesinde böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir" demişti.

Abdullah Gül siyasi mevta oldu! Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

EĞER bir siyasetçi...
Aynı anda...
Abdullah Gül siyasi mevta oldu

  • Hem CHP’lilerin hışmını çekmeyi...
  • Hem Akşenerciler tarafından topa tutulmayı...
  • Hem Erdoğan’la arayı açmayı...
  • Hem AK Parti kurmaylarından bir araba laf işitmeyi...
  • Hem FETÖ’cülerin kumpaslarına maruz kalmayı...
  • Hem de kendisinden umut besleyenlerin hayallerini kırmayı...
    Başarmışsa...
    Siyasetten hiç ama hiç çakmadığını kanıtlamış olur.
    Aynı siyasetçi...
    Bütün bunlara...
    Kafayı bile çıkarmaya cesaret edememişken maruz kalmışsa...
    O siyasetçinin...
    “Siyasi mevta” olması kaçınılmaz hale gelir.
    Yani demem o ki...
    Abdullah Gül hikâyesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız.
    Kısacası...
    Yaşanmadan bitti...
    Üstelik azıcık da saygısızca!

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
şu adam bu ülkeye ne yaptı da bu kadar meşhur oldu çok merak ediyorum
şu adam bu ülkeye ne yaptı da bu kadar meşhur oldu çok merak ediyorum. kimdir arkadaş bu adam? amerikaya mi kafa tutmuştur? ekonomiyi düzeltecek formüllerin mi kahramanıdır? nedir arkadaş necidir ?
görende geçmişte anadoluyu kurtardı. . ekonomiyi düze çıkardı. . Türk Silahlı kuvvetlerini kurdu falan sanır . kimdir arkadaşlar bu kadara kadar
Daha düne kadar Saadet partisi ( Refah partisi) ni iplemeyenler,bu gün medet umar oldular ne hikmetse ? Tatlısu kurnazı şakşakçılar.
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