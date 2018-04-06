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Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 07:16 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Abdullah Gül’ün aday olması Erdoğan’ın işine yarar mı?" başlıklı yazısında, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Ankara'da gündem yaratan Abdullah Gül iddialarına değindi. Gül'ün Saadet Partisi'nin adayı olarak çıkması durumunda ikinci tura kalamayacağını belirten Hakan, bu durumda Gül'ün aday olmasının hiçbir anlamı olmayacağını yazdı.

Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Muhalefetin tümünün Abdullah Gül etrafında birleşmesi ve Gül'ü tek aday göstermesi durumunda, AK Parti içindeki 'memnuniyetsiz' kesimin de Gül'e destek verebileceğini aktaran Hakan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"BU konuda üç tez var.

  • BİRİNCİ TEZ: Abdullah Gül, Saadet Partisi’nin adayı olarak çıkarsa... İkinci tura kalamaz. İkinci tura muhalefetin en büyüğü olan CHP’nin adayı kalır. Bu durumda Gül’ün adaylığının bir anlamı olmaz.

  • İKİNCİ TEZ: Muhalefetin tümü Abdullah Gül etrafında birleşir ve Gül’ü tek aday olarak gösterirse... AK Parti’nin memnuniyetsizlerinin Abdullah Gül’e destek vermeleri söz konusu olabilir ve Gül’ün şansı artar.

  • ÜÇÜNCÜ TEZ: Muhalefetin tümünün Abdullah Gül’ü ilk turda tek aday olarak göstermesi, ikinci bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakasına dönüşebilir. Gül, bilhassa CHP tabanından oy alamaz. Bu da Erdoğan’ın işine yarar.

Acaba hangi tez daha doğru?

Size bir şey söyleyeyim mi?

Yemin ederim ki...

Karar veremiyorum bir türlü...

Fikrim firarda / Tezlere sığmaz eyvah yani...

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Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Okuyucu Yorumları 11 yorum
az olmuş, tüm muhalefet, feto,basın, iç ve dış güçler, pkk, esad, abd, ingiltere almanya ve bilimum ne varsa birleşsin
Üstüste de çıksanız, yanyana da dizilseniz , recep tayyip erdoğan el kasımpaşa el rize hazretleri karşısında şansınız yok
Selam nasılsın iyiyim bir bur neden o iş öyle .
Gene mi aynı hamur değiştirin artık şunu
topunuz gelın baskan ben olacam ınsallah arkandayız reis
Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKŞENER yüzde 60 oy alir kutuplaşma hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulur.. AKP biter.. TÜRK milleti huzura kavuşur ..
bütün bunları şu ana kadar sadece ahmethakan mı düşünmüş acaba. bu ve buna benzer kritikler daha önceler de defalarca yapıldı. bu durum ahmethakan tarafından söylenince mi haber oluyor ki ahmethakan kim neci demeden edmeyeceğim ya da haber olsun diye siz mi abartıyorsunuz.
Bırakın şu Cumhuriyet düşmanı dan medet ummayı. Bu değil miydi her Cumhuriyet Bayramında rapor alan.
Akşener gelecek.Boşuna uğraşmayın.Muhalefet ikinci Ekmeleddin olayına girmez.
Tezi mezi bilmem galib olan Allah dır son sözü ak sakallılar söyleyecek
megri megri pkk şarkısı söyleyen TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA dostlarina karşı OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak AKŞENER diyoruz... Ne Mutlu Türküm Diyene
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