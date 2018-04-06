Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Muhalefetin tümünün Abdullah Gül etrafında birleşmesi ve Gül'ü tek aday göstermesi durumunda, AK Parti içindeki 'memnuniyetsiz' kesimin de Gül'e destek verebileceğini aktaran Hakan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"BU konuda üç tez var.
BİRİNCİ TEZ: Abdullah Gül, Saadet Partisi’nin adayı olarak çıkarsa... İkinci tura kalamaz. İkinci tura muhalefetin en büyüğü olan CHP’nin adayı kalır. Bu durumda Gül’ün adaylığının bir anlamı olmaz.
İKİNCİ TEZ: Muhalefetin tümü Abdullah Gül etrafında birleşir ve Gül’ü tek aday olarak gösterirse... AK Parti’nin memnuniyetsizlerinin Abdullah Gül’e destek vermeleri söz konusu olabilir ve Gül’ün şansı artar.
Acaba hangi tez daha doğru?
Size bir şey söyleyeyim mi?
Yemin ederim ki...
Karar veremiyorum bir türlü...
Fikrim firarda / Tezlere sığmaz eyvah yani...
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