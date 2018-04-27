Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır! Ahmet Hakan yazdı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran cumhurbaşkanlığı adaylarıyla ilgili Ahmet Hakan, Yılmaz Büyükerşen, Özgür Özel, İlhan Kesici, Kemal Derviş, Abdüllatif Şener, Muharrem İnce ve Abdullah Gül'ün CHP'de konuşulduğunu aktardı. Hakan, Büyükerşen hakkında "An itibariyle adı acayip önde... Şansı yüzde 60’lara yükselmiş durumda..." ifadesini kullanırken, Özel için "Giriştiği son polemikler, ona yaradı. Bugün itibarıyla atağa kalkmış gibi... Yüzde 20’lerde..." dedi.

Yazısında, rüzgarın İlhan Kesici'den yana olmadığını belirten ve Kesici'nin oy oranının yüzde 5 olduğunu açıklayan Hakan, Kemal Derviş için "Ne zaman adı geçecek falan diyordum ki... Ve bingo! Adını zikredenler çıktı ama şansı yüzde 3’ü geçmez" yazdı. Seçimlere az bir zaman kala ibrenin Abdüllatif Şener'den de yana olabileceğini iddia eden Hakan, Şener'in oy oranının yüzde 10'un altında olduğunu belirtti.

MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI YÜZDE 10'UN ALTINDA



Muharrem İnce'nin oy oranının bir ara yüzde 90'lara kadar çıktığını ancak son iki günde çok gerilediğini belirten Hakan, İnce'nin oy oranını yüzde 10'un altında olduğunu aktardı.

"ABDULLAH GÜL'ÜN ŞANSI YÜZDE SIFIR"



Hakan, Abdullah Gül hakkında ise "Parti içinde yükselen isyan dalgasıyla artık herkes biliyor ki şansı yüzde sıfır" ifadesini kullandı.

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