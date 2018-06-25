Abdullah Gül'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün yapılan cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ve başarı diledi.

