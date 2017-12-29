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Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 13:57 | Son Güncelleme 47 dakika önce

Son dakika... Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KHK eleştirisine cuma namazı sonrası yanıt verdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası. Ben hayatımı millete devlete hizmetle geçirmiş biriyim" dedi.

Son dakika... Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt geldi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası. Ben hayatımı millete devlete hizmetle geçirmiş biriyim" ifadelerini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül şunları söyledi: "Biliyorsunuz bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. O kararnameyi ben sahiplendim doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum ve tereddüdüm şu... İleride durumdan vazife çıkartacak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Nitekim birçok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular. Bunu oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Ben bütün hayatımı millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşma da tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunu arkasında bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim. Bu vesile ile yeni yılın hep hayırlar getirmesini hem memleketimize hem de bütün insanlığa temenni ederim."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivillere yargı dokunulmazlığı getiren KHK ile ilgili tartışmaya, “Düzenleme son derece açıktır, kararlılıkla ve aynen devamından yanayız” sözleriyle son noktayı koymuştu. Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün itirazı için de “Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz” tepkisini göstermişti.

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Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan KHK Son dakika

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
mesela nasıl bir düzeltme? 260 kardeşimizi şehit eden ve buna karşı duran bedenleri parçalananları ne yapmak lazım? bunlar sizin namusunuzu kurtarmak için çıktılar. unuttuğunuz bu...
sayın gül sen birtanesin ciddi anlamda sen boşver kimin ne olduğunu herkes iyi biliyor
ufak düzeltme ile olur diyorsunda arayıp konuşsaydın samimiysen..
@triko333 SANA SORMAYI UNUTMUŞ lale
Abdullah Gül İyi partiye katılırsa akp için siyasi son erken gelir. Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişiye Bülent Turan gibi tetikçi zihniyetli insanların söz söyleme hakları olmamalıdır, buna akp seçmenleri bile izin vermemeli. Cumhurbaşkanlığında bulunmuş kişiler sıradan milletvekili seviyesine indirilip siyaseten tartışma konusu edilemezler.
@seleb1966 RTE NİN GÖZÜNE GİRMEK İÇİN YALAKALIK YAPMIŞ YAPMAYANI GÖSTER?
Bu konunun Akp içinde de bölünmelere yol açtığını görüyoruz.Bu asırda demokrasi ve hukuk yönden daha ilerleyeceğimize maalesef gerilediğimiz,yoldan çıktığımız doğrudur.Tepedekiler bunları görmeleri lazım.
@ecelebi74 BEN ASLA İYİ PARTİYE OY VERMEM OZAMAN. ASLA BU KİŞİ DİŞ GÜÇLERİN EK B NİN BAŞINDA DEVAMIDA HALEN BAŞTAA
sayın gül lütfen parti çalışmalarına başlayın bı milletin acil sizin gibi bir lidere ihtiyacı var
Fikrini tabiki açıklayacaksın..ama mensubu olduğun partine muhalefet yaparak değil..medyada değil partin ile istişare yaparak açıklayacaksın,fesatlık yapmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyorsun..
Doğrudur KHK eleştirisinde hem fikiriz milletçe,ama millete adamanızı anlayamadım,?Neyin karşılığında Kayıp Tirilyonlar,Altınlar nerde ?
Korkudan sesi titriyor senmi cumhurbaşkanlığı yaptım reisin seni yaptı kukla.. bide senden baskanlik adayı olmanı bekleyenler var .. erdoğan höt dese ... vaybe bunların karşısına kimse çıkamıyor adamın ne biçim açıkları varsa artık
HA BE ADAM BE SESİN ÇIKSIN BE.MİLLETİN ZULÜMDEN ANASI AĞLIYOR.CEZAEVLERİ MASUMLARLA DOLU.GARİBANLARI,FAKİR FUKARAYI FETÖCU DİYE ALIYORLAR.DEVLETİN KAPILARINI AÇANLARA İSE DOKUNMUYORLAR.
ne olucak
TABİ CANIM ÜLKENİ MİLLETİNİ SEVİYORSUN İŞ BİRLİK İÇİNDE ORTA DOĞUDA. ÇIKTIĞINIZ YOLCULUKTA MÜSLÜMAN KANINI. AKITAN MÜSLÜMAN ÜLKELERİNİ KANA BULAYARAK BU ÜLKEYİ KARİŞTİRARARK HER TÜRLÜ DIŞ GÜÇLERLE İLERLEYEREK İŞ BİRLİGİ BAŞTA FETO OLMAK ÜZERE İŞİT. KÖPEGİ AYNI ZAMANDA ABD İSRAİL PKK PYD YPG ÖSSO PRTAKLIGIYLA EN SON SURİYEDE BİR MİLYON MÜSLÜMAN ÜLKSİNE GİRDİNİZ. PKK YPG ÖSSO İŞİTLE ESADI DEVİRMEK İÇİN SİZİN BU MİLLETE ÜLKEYE İSLAMİYETE VERDİĞİN Z DARBEYI YUNANLILAR BİLE VERMEDİ BEDELİNİ ÖDİYECEKSİNİZ ÖYLE KAÇMAKLA EMEKLİ OLMAKLA OLMUYACAK
adam hakketten baba adam ya hemen sağa sola çekiyolar
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