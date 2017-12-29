Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Son dakika... Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt geldi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası. Ben hayatımı millete devlete hizmetle geçirmiş biriyim" ifadelerini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül şunları söyledi: "Biliyorsunuz bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. O kararnameyi ben sahiplendim doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum ve tereddüdüm şu... İleride durumdan vazife çıkartacak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Nitekim birçok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular. Bunu oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Ben bütün hayatımı millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşma da tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunu arkasında bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim. Bu vesile ile yeni yılın hep hayırlar getirmesini hem memleketimize hem de bütün insanlığa temenni ederim."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivillere yargı dokunulmazlığı getiren KHK ile ilgili tartışmaya, “Düzenleme son derece açıktır, kararlılıkla ve aynen devamından yanayız” sözleriyle son noktayı koymuştu. Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün itirazı için de “Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz” tepkisini göstermişti.