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Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 14:14 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki kavgaya değindi. Övür, " “Adı ‘Eski Parti’ mi olur bilmem ama en ilginci Hayrünnisa Gül'ün bizzat telefonla birilerini arayıp ısrarcı olması. Bir iş adamına söylediği; ‘Abdullah'a baskı yapın, öne çıksın’ sözü hiç şaşırtıcı değil." ifadesini kullandı

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Muhalefet cephesinde derin bir umutsuzluğun hüküm sürdüğünü ileri süren Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür,“İşte tam bu noktada eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşması ya da birilerinin onu devreye sokmak istemesi şaşırtıcı değil” dedi.

“KILIÇDAROĞLU'NUN ELEŞTİRİLERİ ARASINDA NASIL BİR FARK VAR”

Övür yazısında “Uzun süredir zaten hazırlık içinde oldukları biliniyor. Ankara ve İstanbul'da eski AK Partililerin sık sık buluştuğu ve Gül'e mesaj yolladıkları sır değil. Ama ortada köklü bir siyasi farka işaret eden bir duruş yok” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar Gül ve çevresinden kamuoyuna yansıyan bazı konularda farklı bakış dışında bir vizyondan da söz edilmiyor.

Gül'ün bugüne kadar AK Parti'ye yönelttiği eleştirilerle Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri arasında nasıl bir fark var?

Anlayacağınız ortada toplumsal bir talebe karşılık gelen bir siyasi önerme yok. Ayrıca şu son dönemde Türkiye'nin ABD ve AB üzerinden yaşadığı kuşatmalara dair hiçbir tepki verilmemesi, referandum öncesi ve sonrası onlarca kez Türkiye'ye yönelik AB medyasının haksız kampanyası karşısında susulması manidar değil mi?

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'
'Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti'

ABD'nin PKK-PYD'yi silahlandırması, FETÖ'yü sahiplenmesi ve Sarraf davasının siyasi davaya dönüştürülmesi de öyle...”

“OFİSLER HAYLİ HAREKETLİ”

Sabah yazarı Övür, Ali Babacan’a da yüklendi.

Yazısında “Ve en önemlisi Halkbank, ABD tarafından karalanırken, uzun yıllar o bankadan sorumlu başbakan yardımcılığı yapmış Ali Babacan'ın ABD'ye tek söz söylememesi” diyen Övür şöyle devam etti:

“Durum eski Cumhurbaşkanı Gül açısından hiç iç açıcı görünmüyor. Zorlama bir siyasi süreçle, bir siyasi mühendislikle karşı karşıya. Bir süredir hem Ankara hem de İstanbul'daki ofisler hayli hareketli.

En dikkat çekici yan ise, eski bürokratların, eski diplomatların, eski AK Partililerin, eski muhalefet milletvekillerinin ve eskinin etkili işadamlarının yoğun ilgisi...”

“ABDULLAH'A BASKI YAPIN, ÖNE ÇIKSIN”

Sabah yazarı Övür’ün yazısının en çarpıcı kısmı ise şöyle:

“Adı ‘Eski Parti’ mi olur bilmem ama en ilginci Hayrünnisa Gül'ün bizzat telefonla birilerini arayıp ısrarcı olması. Bir iş adamına söylediği; ‘Abdullah'a baskı yapın, öne çıksın’ sözü hiç şaşırtıcı değil.

Bu arayış muhalefetin ortak adaylığı için mi, bir parti için mi yoksa AK Parti'yle pazarlık için mi; onu da zaman gösterecek.”

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Abdullah Gül hayrünnüsa gül

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
SABAH GAZETESİ YAZARINA YORUM BİLE YAPMAYACAGIM.. AMACI BELLİ UCRETLİ KALEMSÖRLUK GİBİ
@cahitcihat sözcünün patronu nerde hani fetocu olan gavura sığındı dimi kime çalışıyorsan ona sığının
İŞLER AVRATLARA KADAR DÜŞTÜ HAYRÜLNİSA HN AMMA HIRS VARMIŞ SENDE KUSURA BAKMA AMA EMİNE ERDOGAN SENDEN ÇOK YAKIŞIYOR MAKAMA
telefon ederken yanındaydın herhalde maşallah ne dediyse yazmışsınız
türkiyeyi şikayet eden biri ne beklersin
Abdullah Gül böyle dandik gazetecilerin medyanın gazına gelip kendini harcatacak birisi degil diye düşünüyorum.Ayrica bu ülkenin selameti için gereken ne ise onu yapar.Akp den ayrı bir cephe oluşturması akp den nemalanamayan sağ görüşlülerin ve sosyalistlerin işine yarar.Abdullah bey böyle bir tuzağa düşmeyecektir.
AMA TÜRKİYEYİ İKİNİZ BU HALE GETİRDİNİZ YİYİN BİR BİRİNİZİ ZATEN SİZ KENDİ Dİ KENDİNİZİ İMHA EDECEKSİNİZ
Hayrunisa Gül çok zeki kadın Abdullah Gül cumhurbaşkanıyken Tayip ve Emine Erdoğanın Abdullah Gülü harcayacagını görmüştü ama Abdullah Gülün o zamanki pasif davranışı Tayip Erdoğanı büyüttü milletin gözünde aslında Tayip Erdoğan en yakınındakileri milletin gözünde zayıf göstererek büyüdü yoksa bir büyüklüğü felan yok hep etrafını harcadı tek benim ailem yesin diye..
Öne çıksınmışmış.. Milletvekili, bakan, başbakan hatta Cumhurbaşkanı oldu! Acaba kendisinin kaç oyu ile oldu diye sormazlarmı? Çıksın boyunun ölçüsünü alsın. Sizlerde bayram edersiniz. Sonra avuçlarınızı hep berabr yalarsınız.
gazete star ... hiç durmadan yalan atar ..star ismi değiştirmek lazım yeni ismi atar gazetesi 1000 tane yazar belki birtanesi doğrudur oda belki
Bunlat iyi partininin yolunu kesme upraşlarıdır.Akp dne kopuşlar gülkle gitisn ama Akşener e gitmeisn oyunu ve ehr halükarda chp iel akp karşı karşıya kalırsa akp nin götürecğeini planlıyorlar
Bu milletin aklıyla dalga geçmeyin sayın Gül suratiniz ben fetocuyum diye bağırıyor çıkın da alın boyunuzun ölçüsünü
sabah gazetesi alinip okunacak bir kaz ete değil
İNSANI VEZİR EDEN DE REZİL EDENDE KADINDIR VESSELAM
ey apdullah gül haddini bil diye baslar cumhurbaşkanı bi kavga etmidigi kendi partisi kalmıştı onuda tamamladi muhebbet kusu gibi kendiyle kavga edermi cumhur reis olabilir ben hic hos gormedim bu durumu ülkeye yakışmıyor eskiden siyasetciler siyaseti birkinca anilari yaziyorlardi simdi elestiriyor lar tamam elestirmek normal ama sen niye aynisi yaptin derler cumhurbaşkanı yarin siyaseti biraktiginda o günkü siyasilerde sana yapacak ayni yaklaşımı bugun ona yarin sana olacak devleti yonetenlerin tv karsisinda birbirini elestirmesi hos deyil ülkede kaos yaratmaları yakışmıyor
AK parti üyeleri bu aralar gülü sevmese de, kurtarıcıları gül olacak gibi... Yani demem O ki seçimleri ola ki kaybederseler yani illa kaybedecekse , Gül ün mevcut durumu toplamasından AKP liler memnun olacaktır.Düşünsenize Kılıçtaroğlu cumhurbaşkanı olmuş, herşeyi didik didik ettiğini
Basının neresine, hangi basın yazarına ve hangi haberciye inanılacak ki?Medyanın, hemen hemen tüm organları, taraf ve yandaş olmuş ki, hangi haberine inanılacak ki...Gerçekten de çok komiksiniz yazıklar olsun.Eskiden en azından, bazı haberler ve eleştiriler her şeye rağmen inanılır tarafı azda olsa vardı.Ama ne yazık ki özelikle son yıllarda, ne habere ne olaylara bakış açılarında bir gerçeklik ve inandırıcılık kaldı.Hata vergileri bizden kesilen ve tamamen halkın televizyonu olan TRT dahi tamamı ile tek nokta ve tek kanaldan kontrol ediliyor.Gerçekten utanç verici bir durum.Yazık ve ayıp.
bu rte nasıl bı zıhnıyete sahıp yol arkadaslarına bıle hakaret edecek kıvama gelmıs nıye kendısının hosuna gıtmyen acıklama yaptı dıye ama oda haklı herkez onun dusuncesı ıle aynı segler dusunmek zorunda etrafımdakı bu kadar yalaka oldugu surece yakında gulu fetocu ılan ederse hıc sasırmam
didişecek bir anamuhalefet kalmıştı oda kesmiyor artık başladılar birbirlerini yemeye
Sabah gazetesini okumaya değer verilecek bir gazete olarak görmüyorum sayın yazarı Mahmut Övür telefon görüşmesi yapılırken sızın yanınızda yapılmış gıbı yazıyorsunuz ya dış geçiremediğiniz kişilerin ailelerini hemen öne sürmeyin biraz aile birliğine saygılı olun
O kadın senin başını yiyecek sonunda...
İNANDIRICI DEĞİL....
Ülkemizde konuşulan konuların bom boşluğuna bakın
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