Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Zeytin Dalı Harekâtıyla bunların yerle bir edildiğini belirten Selvi, YPG'nin savunma hatlarının çökertildiğini ve terör örgütünün sözde savunma bakanı olarak atadığı Said İsmet Gubar'ın Afrin’den kaçtığını yazdı. Afrin kuşatmasının gecikmesi konusuna da yazısında değinen Selvi, "Afrin’e çoktan girilebilirdi. Ama önce YPG’nin lojistik merkezleri ele geçiriliyor. Buralara tahkimat yapılıp askeri üs bölgesiyle irtibatı sağlanıyor. Afrin kuşatması, tahkimatlar tamamlandıktan sonra başlayacak" dedi. Selvi yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"KARAYILAN VE ŞAHİN CİLO
Bu arada çok ilgi çekici bir konu PKK ve YPG liderlerinin durumu. PKK’nın iki numaralı ismi Murat Karayılan’ın konvoyunun vurulduğu yönündeki haberler, Ankara’daki istihbarat ve güvenlik kaynakları tarafından doğrulanmıyor. PKK lider kadrosunu, Türkiye’nin yoğun askeri operasyonlarının olduğu sahaya sokmuyor. Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ın, Kandil’den dışarıya burnunu çıkarmadığı söyleniyor. Geceyi, Kandil’in İran’ın kontrolündeki bölgesinde geçiriyorlarmış. Bu arada Pentagon Sözcüsü Manning, PKK yöneticilerinden Şahin Cilo’ya general diye hitap etmişti. Şahin Cilo, Afrin’li. Öcalan, Bekaa’ya giderken evlerinde kalmıştı. Şimdi ise ABD’lilerle irtibatı sağlıyor. Amerikalılar, Türkiye etkisiz hale getirir diye Şahin Cilo’yu Menbiç’ten çıkarmıyorlarmış.
PKK-YPG’yi korku dağları sardı da müttefikimiz(!) Amerika’ya ne oluyor?"
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