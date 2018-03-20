Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK’ya yönelik Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Örgütün kırsal alan yapılanması içerisindeki milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 şahıs ile şehir alan yapılanması KCK/TM içerisinde şahıslara yönelik, bugün merkez ve Nusaybin ilçesiyle eş zamanlı olarak İstanbul, Adana ve Muğla illerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 21 şahıstan 18’i gözaltına alındı. Operasyon firarisi 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."
Gözaltına alınan şüpheliler arasında, daha önce Mardin DBP il eş başkanlığı yapan Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan’ın da bulunduğu kaydedildi.
DHA
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