HABER

Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 14:53 | Son Güncelleme

Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adasında İmralı Cezaevi’nde çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken örgütün elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan’ın da bulunduğu belirtildi.

Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK’ya yönelik Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Örgütün kırsal alan yapılanması içerisindeki milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 şahıs ile şehir alan yapılanması KCK/TM içerisinde şahıslara yönelik, bugün merkez ve Nusaybin ilçesiyle eş zamanlı olarak İstanbul, Adana ve Muğla illerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 21 şahıstan 18’i gözaltına alındı. Operasyon firarisi 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Gözaltına alınan şüpheliler arasında, daha önce Mardin DBP il eş başkanlığı yapan Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan’ın da bulunduğu kaydedildi.

DHA

Öcalan'ın yeğeni gözaltına alındıÖcalan'ın yeğeni gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan ömer öcalan mardin PKK terör

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

Okuyucu Yorumları 14 yorum
bu itin dis baglantisi biterse terorde biter nezaman geberecek bu it
boşa yaşayan mahlukları asın gitsin
@egg1 bütün türkler barbardır hepsi asılmayı hak ediyor ve biz bunu başaracağız.
@yeni_ortadogu siz anca donunuza yaparsınız afrinden arkanıza bakmadan kaçtınız hani direnecektiniz
@egg1 aynen kökün kuruyacak
@yeni_ortadogu fistanlı dağ ayısı konuşabiliyor
@yeni_ortadogu hadi ulen ordan zıbış
@yeni_ortadogu VAY H...R VAAAAYYY. DEFOLUN TÜRKİYEDEN
@yeni_ortadogu senin ip'ni bulurlarsa görürsün başarıyı. Amerika'dan sallama oğlum, çık erkek gibi ben burdayım de.
Chp sakın bunlarla ittifaka girme..partiyi bitirme.!!!!!
arkadaş bu adam neden ölmez hapiste anlamıyorum
bugünü bayram yapan PKK nin cizrede 2 bradostta 2 asker öldürmesi.başarılarının devamını katlanarak dileriz
17senedir her türlü kanun çıktı bir bunun için çıkaramadılar abd den korkmuyorsan kankan bahçelinin attı imzayı yok say aklı dengesi yok de zaten inceleyince sana hak verirler ve as bu pisliği hatta asma şehit ailelerine ver parçalasınlar
ortadoğu adlı kullanıcı ermeni köpeğisiniz hepiniz geberip eşşekler cennetini boylucaksınız bu dünyada da öteki dünyadada gün yüzü göremiceksiniz
Diğer Haberler
PKK'lı terörist böyle teslim oldu! İşte o görüntüler

PKK'lı terörist böyle teslim oldu! İşte o görüntüler

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Türkiye'ye döndü

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Türkiye'ye döndü

Son dakika: Yerel seçimde de ittifak olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika: Yerel seçimde de ittifak olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

21 Mart ekinoks nedir? Nevruz'un kutlandığı baharın başlangıcı gerçekten de 21 Mart Ekinoks mu?

21 Mart ekinoks nedir? Nevruz'un kutlandığı baharın başlangıcı gerçekten de 21 Mart Ekinoks mu?

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Milli Takım formaları tanıtıldı! Mehmet Demirkol yeni formaları nasıl buldu?

Milli Takım formaları tanıtıldı! Mehmet Demirkol yeni formaları nasıl buldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.