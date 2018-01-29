HABER

Abdullah Öcalan'ı 40 yıl önce böyle uyarmışlar: Git oku vali ol, kaymakam ol!

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 10:24 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kuzey Irak'ta Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw Radyo’ya konuşan Şivan Perwer'in eski eşi Gülistan Perwer, Abdullah Öcalan'la 40 yıl önce yaşadıklarını anlattı.

Abdullah Öcalan'ı 40 yıl önce böyle uyarmışlar: Git oku vali ol, kaymakam ol!

Kuzey Irak'ta Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw Radyo’ya konuşan Şivan Perwer'in eski eşi Gülistan Perwer, Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'la 40 yıl önce yaşadıklarını da yazdı. Kendisi de şarkıcı olan Perwer, 40 yıl önce PKK'nın kuruluş sürecinde örgütle yakınlaştığını anlattığı konuşmasında, o dönem ağa olan ve daha sonra Şivan Perwer'in kayınpederi olacak babasının bu duruma karşı çıktığını söyledi.

1977'de Kürtçülük nedeniyle gözaltına alındığını ve ailesinin bu nedenle kendisini köye göndererek olaylardan uzak tuttuğunu anlatan Perwer, babasının Abdullah Öcalan'la diyaloğunu da anlattı. Babasının henüz öğrenci olan Öcalan'a “Git oku vali ol, kaymakam ol. Neden Kürtlerin peşine düşmüşsün" nasihatı verdiğini söyleyen Perwer, Öcalan'ın babasına da karşı çıktığını anlattı.

Rudaw, röportajın ilgili bölümünü ise şöyle aktardı:

"- Bu durum ne kadar sürdü?
- Yaklaşık 2 veya 3 ay sürdü. Bir gün köyümüze beyaz bir otomobil geldi. Arkadaşlarım Ayşe ve Kezban gelmişlerdi. Onlar 2 ay tutuklu kalmış sonra serbest bırakılmışlardı. Öcalan ve Mustafa Gezgör de onlarla birlikte geldiler. Arkadaşlarım hapisten çıktıktan sonra Saime Aşkın’a benim durumumu anlatmış, 'Babası Gülistan’ı köyde tutuklamış' demişlerdi. Bunun üzerine arkadaşlarım, Öcalan, Gezgör ve yanlarına bizim köyden birini de alıp gelmişlerdi.

"HER BİRİMİZİN BİR KOD ADI VARDI"

Abdullah Öcalan o dönem Viranşehir’de miydi?
- Öcalan 1977’nin sonunda Urfa’ya gelmişti. Fakat o zaman çok tanınmıyordu. Kendi aramızda ondan bahsetmiştik, 'Abdullah yoldaş' diyorduk ama ben daha önce onu hiç görmemiştim. Misafirler gelip bizim 'eyvan' dediğimiz avlu bölümüne oturdular. Babam evdeydi. Ona, 'Arkadaşımız Dilovan nerede? Onu almaya gelmişiz' diyorlar. Babam da, 'Dilovan da kim? Bizim evde Dilovan diye biri yok' diyor. O zaman her birimizin bir kod adı vardı. Bana da Dilovan ismini vermişlerdi.

- İsimleriniz değiştirilmişti yani?
- Evet, bana Dilovan diyorlardı ama ben bundan aileme bahsetmemiştim. Zaten babam da öyle biri yok diyor.

'Barzani'nin yerine Öcalan geçmek istiyor'

"AKLINIZI BAŞINIZA DEVŞİRİN"

- Gelenlerle görüşebildin mi?
- Babam sadece kızların beni görmesine müsaade etti. Ayşe ve Kezban geldiler görüştük. Onlarla hasret giderdim, dertleştim. Erkekler avluda oturdu. Babam ve Öcalan kuyu bir tartışmaya başlıyorlar. Babam ona, 'Aklınızı başınıza devşirin. Okuyun adam olun ama yine de Kürtçülüğünüzü yapın' diyor. Sonra nasihat verip, 'Bakın Mele Mustafa Barzani, Şeyh Said Kürdistan’ı kuramadı. Siz kim oluyorsunuz ki Kürdistan’ı kurtaracaksınız? Gücünüz var mı ki devlete karşı duracaksınız? Kürdistan için başkaldıranların hepsini ezdiler. Size de ezecekler. Siz daha yolun başındasınız, gelin bu sevdadan vazgeçin' diyor.

Babam Abdullah Öcalan’a ne okuduğunu soruyor, o da siyasal bilgiler okuduğunu anlatıyor. Babam da, 'Git oku vali ol, kaymakam ol. Neden Kürtlerin peşine düşmüşsün' diye soruyor. O da babama, 'Sen ağasın, tüm köylüleri kendi hizmetin için çalıştırıyorsun, onların emeklerini sömürüyorsun' diyor.

Babam misafirleri yemeğe davet ediyor ama Öcalan, 'Biz Dilovan’ı görmeden yemeğinizi yemeyeceğiz' diyor. Ama babam bu isteği geri çeviriyor. Böylece köyden ayrıldılar. Ama ben köyde de mücadeleme devam ettim, bu defa köylüleri ağalık düzenine karşı örgütlemeye başladım."

Alman polisinden skandal PKK ve Öcalan tweeti: 'Kürdistan'a Barış'
'Öcalan'ın İmralı'daki doktoru FETÖ imamı çıktı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan Mesud Barzani Şivan Perwer gülistan perwer

En Çok Okunan Haberler

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

İlginizi Çekebilir

15 Temmuz gazisi AK Parti'den istifa etti: Vali pantolonumu indirsin diye sokağa çıkmadım!

15 Temmuz gazisi AK Parti'den istifa etti: Vali pantolonumu indirsin diye sokağa çıkmadım!

CHP Erdoğan'ın hastalığa yakalandığını iddia etti

CHP Erdoğan'ın hastalığa yakalandığını iddia etti

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Erdoğan'dan son dakika Burseya Dağı açıklaması! Afrin'de son durum

Erdoğan'dan son dakika Burseya Dağı açıklaması! Afrin'de son durum

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Okuyucu Yorumları 4 yorum
suriyede ve yurt icinde öldürülen pkk lıların kanlarını stoklayın ufak tüplere alıp manyetik silahta kullanılacak hale getrin silah bittiğinde o kanlarla tüm yakınlarını da yok ettiğimizde bu iş sonlanacak zaten ..
YALAMALARIN ÖNDE GİDENLERİ AKILLARI SIRA ŞİRİNLİK YAPIYORLAR BUNLAR KADAR YALAMA VE DÖNEK YOKTUR....
piçler
UYARMIŞMIŞ BU KÖPEK VARYA HASAN SABBAH GİBİ TERÖRİST HAÇLILARA UŞAKLIK YAPMIŞ BÜYÜK BİR VATAN HAİNİDİR ŞİMDİ TOPUNU TEMİZLİYORUZ BAZI BATILI ÜLKELER GERÇEK YÜZLERİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI TÜRKİYE CUMHURİYETİNE İHANETLİK YAPMIŞ KALLEŞ ALÇAKLAR SÜRÜSÜ ÜÇ BEŞ ÇAPULCU KÖKÜNÜ TEMİZLEYECEĞİZ TOPUNU YOK EDECEĞİZ DÜNYA HAKİMİYETİ DÜŞÜNEN BİZ TÜRK MİLLETİ BİZE AYAK BAĞI OLAN HER KİM KÖPEK VARSA EZER GEÇERİZ BU BÖYLE BİLİNE DURMAK YOK VUR TÜRK TOPÇUSU YER GÖK İNLESİN
Diğer Haberler
Afrin'de stratejik tepe alındı! İşte son durum

Afrin'de stratejik tepe alındı! İşte son durum

Mahkemeye gitmeden isminizi değiştirebilirsiniz! İşte son tarih

Mahkemeye gitmeden isminizi değiştirebilirsiniz! İşte son tarih

MR cihazında şoke eden ölüm

MR cihazında şoke eden ölüm

Belediyeden işe almayınca kendini yaktı

Belediyeden işe almayınca kendini yaktı

Daire almaya giden yaşlı adam inşaatta hayatını kaybetti

Daire almaya giden yaşlı adam inşaatta hayatını kaybetti

İşte Afrin'deki terör tüneli! İlginç görüntü

İşte Afrin'deki terör tüneli! İlginç görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.