Abdullah Reha Nazlı: Bilgi yığınları değil, basit stratejiler değerlidir

Mühendis, girişimci ve yazar Abdullah Reha Nazlı, Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi’nde konferans verdi. Mühendisliği de içine alan temel stratejilerin hayat ile ilişkisinin anlatıldığı konferansta ayrıca kendini eğitimin önemine değinildi.

Okulda öğrenilen bilgiden kitaplarda rastlanılana kadar her zaman öğrenmeye değer olanın hayatta her durum için geçerli stratejiler olduğun açıklandığı konferansta konuyla ilgili örnekler verildi. Mühendislik laboratuarında öğrenilen temel bir stratejiye iş dünyasındaki bir başarı öyküsünde, binlerce yıl önceki bir savaşta, Muhammed Ali’nin bir maçında ya da insan ilişkileri ile ilgili bir kitapta rastlanabildiğini söyleyen Abdullah Reha Nazlı; kişinin her koşulda bilgi yığınları yerine bu stratejilere değer vermesi gerektiğini söyledi.

Gıda Mühendisi gibi Düşünmek ve Beyin Nasıl Özgürleşir kitaplarının da yazarı olan Abdullah Reha Nazlı, konferansta çok yönlü düşüncenin önemi ile ilgili tespitlerini açıkladı. İstatistiksel bakışın, analitik düşüncenin, sorgulayıcı mantığın hayatta her durumda kişiye önemli bakış açısı kazandıracağının örneklerle anlatıldığı konferansta mühendislerin bile felsefe, psikoloji gibi sosyal bilimlerle ve hayattaki herkesin de mühendisliğin konuları içine giren matematik, istatistik gibi konularla ilgili olması gerektiği söylendi. (EFE)