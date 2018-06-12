"Abdullah Tayyip Olçok Eğitim Merkezi" açılış töreni

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Savunma sanayisinde Amerika'nın tabancasına tüfeğine muhtaç olan bir Türkiye'den, bugün kendi piyade tüfeğini yapan, kendi savaş gemisini, kendi tankını yapan, kendi insansız hava aracını, kendi helikopterini yapan bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Bu, 15 senelik girişimlerin, gayretlerin ve çalışmanın durmadan, yorulmadan, koşturmanın neticesinde." dedi.

Erdoğan, "Abdullah Tayyip Olçok Eğitim Merkezi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu söyledi.

Gençlerin geleceğin kurucusu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye'de Cumhurbaşkanımız bize üç hedef koydu, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri. Nedir bunlar? Cumhuriyetimizin 100. yılı. Koca bir dünya savaşının ardından nice cephelerde çok büyük kahramanlıklar, zaferler kazanmamıza rağmen yenik tarafta sayıldık. Kurtuluş Savaşı ile Anadolu topraklarının işgal edilmesine karşı durduk. Yunanını, İtalyanını, İngilizini, Fransızını geri gönderdik, yeni bir Cumhuriyet kurduk ama bizi o işgalci güçler rahat bırakmadılar." diye konuştu.