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Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 06:58 | Son Güncelleme

Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında yaptığı "Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok" açıklamasına katıldığı bir programda yanıt verdi. Şener, açıklamasında, "Ben onu milletvekili yaptım, başbakan yaptım, bunu da itiraf ediyorum" dedi.

Eski AK Partili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkında ‘adam yerine koyulmayan bir referans, siyasette kıymeti olmayan bir adam’ şeklinde yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Şener yaptığı açıklamada “O bana siyasi hayatım boyunca hiçbir ünvan kazandırmamıştır. O daha milletvekili olmadan önce ben 11 yıllık milletvekiliydim. Bakanlık, başbakan yardımcılığı yaptım, o ondan sonra gelip milletvekili oldu” dedi.

“ONU AKP GENEL BAŞKANI YAPTIM”

Abdüllatif Şener, Erdoğan'ın sözlerine karşılık yaptığı açıklamanın devamında “Onun AKP Genel Başkanı oluşunda da Başbakan oluşunda da benim desteğim vardır. Bunu da itiraf edeyim. Bunun için bana minnet duyması gerekir” ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YATIYOR KALKIYOR RANT ELDE ETMEYE ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün BBC'ye verdiği röportajda gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan eski yardımcısı Abdüllatif Şener'in, hükümete yönelttiği eleştirilerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok." yanıtını verdi.

Şener'in referans alınmasını eleştiren Erdoğan, "Partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu sıfırlandı, başkalarına yanaştı sıfırlandı. Yatıyor kalkıyor, şu anda Türkiye'nin 11,5 yıl Başbakanlığını yapmış, 4 yıl Cumhurbaşkanlığını yapmış Tayyip Erdoğan'a ileri geri konuşmak suretiyle oradan rant elde etmeye çalışıyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan abdüllatif şener ak parti

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
o kadar adamsan kendin olsaydın güldürüyorsun bizi şener
asrın lideri reisimiz her şeyimiz Allahın bize en büyük hediyesi islam dunyasının hamisi ve tek güven kaynağı sen olmasaydın biz de bugun olmazdık senin sayende islam yeniden canlandı.mahşerde bizlere şefaat et belki senin sayende cennete gireriz.çünkü mübarek bir insansın.ben seni allah sevgisi kadar peygamberleri sevdiğim kadar seviyorum.bazı kafirler bunu anlayamaz ayrıca da kimsenin de haddine değil sorgulamak.kefenimizi giydik peşindeyiz sana oy vermeyen kafirlere de acıyıyorum.allah onların da çoluk çocugundan çıkartsın fetöcü kalleş hainler
NE DIYON LEN SEN KENDINE ADAM YERINE KOYYON ADAMMIN SEN ADAM OLSAYDIN RANT PEŞINDEN KOŞCAM DIYE REIS NAPTI SEN GIT EVINDE DINLEN DEDI SONRA CIK TV PRIM YAPMAYA CALIŞ SENIN IPİN O ZAMAN ÇEKİLDİ GİT İŞİNE BAK CIK CIK YAPIP DURMA
kimi satmadı ki bu yolda yürürken. Herkesi satabilecek düzeyde. Rantı kim elde ediyor orası açık ve net zaten
Reis yine çok güzel konuşmuş.. Abdullatif Şener'in, Erdoganı eleştirme dışında yaptığı ne iş var? Cevap ? Yok çünkü yapmıyor.
Sayin sener sakin fazla konusmayin sonla fetocu olursunuz bilduginiz ne varsa aciklayin daha iyi
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