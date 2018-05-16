Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Eski AK Partili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkında ‘adam yerine koyulmayan bir referans, siyasette kıymeti olmayan bir adam’ şeklinde yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Şener yaptığı açıklamada “O bana siyasi hayatım boyunca hiçbir ünvan kazandırmamıştır. O daha milletvekili olmadan önce ben 11 yıllık milletvekiliydim. Bakanlık, başbakan yardımcılığı yaptım, o ondan sonra gelip milletvekili oldu” dedi.

“ONU AKP GENEL BAŞKANI YAPTIM”



Abdüllatif Şener, Erdoğan'ın sözlerine karşılık yaptığı açıklamanın devamında “Onun AKP Genel Başkanı oluşunda da Başbakan oluşunda da benim desteğim vardır. Bunu da itiraf edeyim. Bunun için bana minnet duyması gerekir” ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YATIYOR KALKIYOR RANT ELDE ETMEYE ÇALIŞIYOR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün BBC'ye verdiği röportajda gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan eski yardımcısı Abdüllatif Şener'in, hükümete yönelttiği eleştirilerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok." yanıtını verdi.

Şener'in referans alınmasını eleştiren Erdoğan, "Partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu sıfırlandı, başkalarına yanaştı sıfırlandı. Yatıyor kalkıyor, şu anda Türkiye'nin 11,5 yıl Başbakanlığını yapmış, 4 yıl Cumhurbaşkanlığını yapmış Tayyip Erdoğan'a ileri geri konuşmak suretiyle oradan rant elde etmeye çalışıyor" diye konuştu.



