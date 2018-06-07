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Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 07:17 | Son Güncelleme

CHP’nin Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, "Recep Tayyip Erdoğan-Fetullah Gülen görüşmesi" iddialarıyla ilgili konuştu. Şener, ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti’nin kuruluşundan önce ABD’ye apar topar yapıldığını iddia etti. Şener görüşmeye, AK Partili Ali İbiş, Ahmet Ergün ve Turhan Çömez'in de katıldığını belirtti. Görüşmeye katılan Çömez'in konuyla ilgili değerlendirme yapmak istemediği öğrenilirken, Ahmet Ergün'e ise ulaşılamadığı ifade edildi.

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim mitinglerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sana bir soru; herkese FETÖ'cü dedin, sen 2001'de partiyi kurarken icazet almak için Pensilvanya'ya gittin mi gitmedin mi? Kiminle gittiğini biliyorum ona zarar gelmemesi için söylemiyorum…" sorusunu yöneltmişti. “Ben icazeti Pensilvanya'dan değil, milletimden aldım” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce hakkında hem suç duyurusunda bulundu, hem de 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AK Parti'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ise iddiaları Sözcü'den Saygı Öztürk'e değerlendirdi. CHP'nin Konya Milletvekili adayı Şener, İnce'nin “Kiminle gittiğini biliyorum ona zarar gelmemesi için söylemiyorum” dediği isimleri de açıkladı: “Erdoğan'ın, AK Parti kuruluş çalışmalarına başlamadan gidilen ABD seyahatinde Ahmet Ergün, Ali İbiş ve Turhan Çömez vardı…”

"ERDOĞAN'IN ZİYARETİ MAYIS 2000'DE"

Şener, Muharrem İnce'nin ‘icazet' iddiasına sözünü hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Erdoğan, ABD'ye gitti mi, gitmedi mi? Bir polemiktir almış başını gidiyor! Sayın Erdoğan olanı-biteni açıkça anlatmak yerine, niçin ‘ispat edin' diye zorlar, anlamıyorum. Elbette onun ABD ziyaretleri, önceki başbakanların da, cumhurbaşkanlarının da toplam ziyaretinden fazladır. AK Parti 2001 Ağustos'unda kuruldu. Kuruluş çalışmalarına bir yıl önce yoğunlaşılmıştı. Ve onun öncesinde Erdoğan'ın bir ABD ziyareti var; Mayıs 2000'de… Erdoğan'ın o kritik ABD seyahati…AK Parti kuruluş çalışmalarına başlamadan önce apar topar gidilen ABD seyahati… Yanında kimler mi var? Ahmet Ergün, Ali İbiş ve Turhan Çömez… Bu seyahatte bir Pensilvanya durağı var mı dersiniz?”

"YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"

Abdüllatif Şener, AK Parti'nin kuruluş aşamasında Erdoğan'ın ABD'ye yaptığı geziye, Ali İbiş, Ahmet Ergün ve Turhan Çömez'in de katıldığını belirtti. Çömez ve İbiş'in iddiaları doğrulamadığı da yalanlamadığı da belirtildi. Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında soruşturma açıldığı dönemde yurtdışına giden ve bir daha dönmeyen eski AK Parti milletvekili Çömez, “Bir değerlendirme ve yorum yapmak istemediğini” belirtti.

"DOĞRU BULMUYORUM"

AK Parti'den bir dönem milletvekilliği yapan, üniversite mütevelli heyeti başkanlığı görevinde de bulunan Ali İbiş, yakın çevresine “Bu iddialar nereden çıkıyor anlamadım. Seçim öncesinde böyle bir şeyin gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum” dedi. Aynı gezide bulunduğu belirtilen ve Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen iş adamı Ahmet Ergün'e ise ulaşılamadığı öğrenildi.


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