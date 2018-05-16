Abdüllatif Şener'in 6 yıl önceki Kudüs açıklaması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Dünya İsrail’in, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik yaptığı katliama tepki gösteriyor.

Sosyal medyada ise İsrail’e yönelik sert tepkiler gösterilirken, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in 6 sene önce yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

CNN Türk’te, Enver Aysever’in sunduğu “Aykırı Sorular” programda Şener, "Bunu yazın bir tarafa. Kudüs'ü Başkent yapacaklar ve İsrail'in Kudüs'ü başkent yapmasına yönelik gelişmeleri ortaya çıkaran, bu yolu açan ve destekleyen sayın Erdoğan'dır. Aynı Erdoğan İsrail Kudüs'ü işgal ettiğinde bağıracaktır, kızacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

