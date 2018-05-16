HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Abdüllatif Şener'in 6 yıl önceki Kudüs açıklaması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:50 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in 6 sene önce yaptığı Kudüs açıklamaları gündeme oturdu.

Dünya İsrail’in, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik yaptığı katliama tepki gösteriyor.

Sosyal medyada ise İsrail’e yönelik sert tepkiler gösterilirken, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in 6 sene önce yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

CNN Türk’te, Enver Aysever’in sunduğu “Aykırı Sorular” programda Şener, "Bunu yazın bir tarafa. Kudüs'ü Başkent yapacaklar ve İsrail'in Kudüs'ü başkent yapmasına yönelik gelişmeleri ortaya çıkaran, bu yolu açan ve destekleyen sayın Erdoğan'dır. Aynı Erdoğan İsrail Kudüs'ü işgal ettiğinde bağıracaktır, kızacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Abbas, Filistin'de bölünmenin son bulması için komite kurduAbbas, Filistin'de bölünmenin son bulması için komite kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdüllatif şener Kudüs Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Körükörüne gitmeyen...Öngörüsü yüksek bir devlet adamı.
Sayın A Şener falcı değil mantıklı bir insan sözlerinide şunu bunu memnun edeyim diye kullanmaz sahip çıkmadınız ya başta Kılıçdaroğlu sanada yazıklar olsun ülkenin refahı ile hiçbir ilgin yok şu attığın yanlış adımların haddi hesabı yok yahu çık dürüstçe söyle emir kuluyum de yada istifa et belki halkın seni bağışlar böyle göçersen senide Evren gibi yalnız bırakırlar gerçi adaleti çarpıtan hile ile ona yaklaşana elbet ilahi adalet hesap soracaktır halka hizmet eden SAYIN ABDÜLLATİF ŞENER GİBİ BAĞIMSIZ OLSUN!!!
bu adamı neden dışladılar şimdi daha iyi anlıyoruz...
helal olsun Sana senerbey dedigin hepsi cikior
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.