Abdüllatif Şener'in 6 yıl önceki Kudüs açıklaması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Dünya İsrail’in, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik yaptığı katliama tepki gösteriyor.
Sosyal medyada ise İsrail’e yönelik sert tepkiler gösterilirken, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in 6 sene önce yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.
CNN Türk’te, Enver Aysever’in sunduğu “Aykırı Sorular” programda Şener, "Bunu yazın bir tarafa. Kudüs'ü Başkent yapacaklar ve İsrail'in Kudüs'ü başkent yapmasına yönelik gelişmeleri ortaya çıkaran, bu yolu açan ve destekleyen sayın Erdoğan'dır. Aynı Erdoğan İsrail Kudüs'ü işgal ettiğinde bağıracaktır, kızacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!
Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 4 yorum