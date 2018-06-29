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Abdulmetin Balkanlıoğlu anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 22:59 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdulmetin Balkanlıoğlu için anma programı düzenlendi - Balkanlıoğlu'nun kardeşi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu: - "Ağabeyim İsmailağa cemaatini tanıdıktan sonra hayran olmaya başladı. Ağabeyim ve ben hukuk fakültesindeyken, ağabeyim ani bir kararla okulu bıraktı. İçimden hayret ettim. Ağabeyimi ikna edemedik. Zaman geçince ağabeyimin ne kadar haklı olduğunu öğrendim. Bu kadar dua, bu kadar sevgi, cemaat para ile elde edilemez"

İSTANBUL (AA) - Geçirdiği kalp krizi sonucu 20 Haziran'da vefat eden İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdulmetin Balkanlıoğlu için anma programı düzenlendi.

Merkez Efendi Camisi'nin avlusunda düzenlenen programa, Balkanlıoğlu'nun kardeşi ve Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, oğlu Halil Balkanlıoğlu ve yakınlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi katıldı.

Hafız öğrencilerin hatim yapmasının ardından Balkanlıoğlu'nu tanıyan camianın önde gelen isimleri anılarını anlattı ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Sakarya Valisi Balkanlıoğlu ise programdaki konuşmasında, ağabeyi ile olan anılarını paylaştı.

İrfan Balkanlıoğlu, ağabeyinin vefat haberi ile içlerinin kan ağladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Annemiz çocuklarım okusun diye 3 oğlunu da imam hatip lisesine verdi. Ağabeyim lisede okulda çalışkan ve popüler bir öğrenciydi. İmam hatip lisesindeyken ağabeyimi üniversite hazırlık kursuna çağırmışlardı. Sene 1977'ler. Ağabeyim İsmailağa cemaatini tanıdıktan sonra hayran olmaya başladı. Ağabeyim ve ben hukuk fakültesindeyken, ağabeyim ani bir kararla okulu bıraktı. İçimden hayret ettim. Ağabeyimi ikna edemedik. Zaman geçince ağabeyimin ne kadar haklı olduğunu öğrendim. Bu kadar dua, bu kadar sevgi, cemaat para ile elde edilemez. Çok zengin olan insanlar bir gün mallarını kaybediyor ve insanlar yolunu değiştiriyor. Fakat Allah rızası için çalışan insanlar, yollarına devam ediyorlar. Ben ağabeyimle bir kere daha gurur duydum. Bu dünya gelip geçici, asıl olan ahireti kurtarabilmek. Ağabeyim dinini yaşadı, hiçbir zaman da korkmadı. Allah hatalarımıza mağfiret eylesin. Sizler yanımızdasınız. Buraya gelirken ağabeyimin mezarına uğradım. Gördüğüm manzara karşısında ağladım. Pek çok insan ağabeyim için dua ediyordu."

Abdulmetin Balkanlıoğlu'nun oğlu Halil Balkanlıoğlu ise babasının Allah yolunda olduğunu, vaktinin çoğunu insanlara bir şeyler anlatmak, onları iyi yola çağırmak için harcadığını ifade etti.

Balkanlıoğlu, babasının yurt içi ve yurt dışında insanlara hizmet için yolculuklar yaptığını, babasının şehit olmayı çok istediğini, "Allah'ım, ömrümün sonuna kadar insanları sana tavlayayım, cenazemle bile insanlara vaaz edeyim." diye dua ettiğini ve bu şekilde de vefat ettiğini belirtti.

Babasının, yetimlere de sahip çıktığını ifade eden Balkanlıoğlu, babasının Suriye ve Arakan gibi yerlerde yaşanan zulme karşı gelmek için projelere katıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından, Balkanlıoğlu için dua edilerek yemek ikramında bulunuldu.

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Abdulmetin Balkanlıoğlu anma Merkez Efendi

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