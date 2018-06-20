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Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 17:22 | Son Güncelleme

İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu (60) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Peki Abdülmetin Balkanlıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

Balkanlıoğlu, rahatsızlanması üzerine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Balkanlıoğlu, vefat etti.

ABDÜLMETİN BALKANLIOĞLU KİMDİR?

Abdülmetin Balkanlıoğlu, 1958'de Çorum'un Sungurlu'ya bağlı Aşağıfındıklı köyünde dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi'ni bitiren Balkanlıoğlu, 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bıraktı. Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu, 1977 tarihinde Şile'de Ağva Hacıköyü'nde imamlık vazifesine başladı. 1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii'nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983'te de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev aldı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı'nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayin olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, bu görevinden sonra emekliye ayrıldı.Abdülmetin Balkanlıoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ALLAH RAHMET EYLESİN DAVA ADAMIYDI
@mcemreozek NEYİN DAVASI *??
Yiğit bir müslümandı, Allah cc rahmet eylesin...
ALLAH rahmet etsin hocama mekânı cennet olsun
Mekanı cennet olur inşaallah,bereketli bir ömür sürdü, Allah rahmet eylesin
ALLAH RAHMET EYLESİN.....
Allah gani gani rahmet eylesin geride kalanlara sabır versin,seni seviyoruz Hocam...
bu dünyada konuşmalarında kürtlere çok ayrımcılık yapıyordu milliyetçi müslümanlık yapıyordu. ama genede allah affetsin
Rabbim rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin. Mekani cennet olsun.
CEMAATLAR ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜR .
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