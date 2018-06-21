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Abdulmetin Balkanlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 18:48 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Abdulmetin Balkanlıoğlu için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdulmetin Balkanlıoğlu (60), son yolculuğuna uğurlandı.

Balkanlıoğlu için, Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Balkanlıoğlu'nun kardeşi ve Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve yakınlarının yanı sıra, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, eski milletvekilleri Salim Uslu, Şevki Yılmaz, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını, camianın önemli isimlerinden Kemal Hut kıldırdı.

Balkanlıoğlu'nun naaşı, helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na götürüldü.

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Abdulmetin Balkanlıoğlu Cenaze Töreni Fatih Camisi

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