Abdulmetin Balkanlıoğlu'nun vefatı

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdulmetin Balkanlıoğlu'nun cenazesi, yarın toprağa verilecek.
Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Valisi Sayın İrfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi Abdulmetin Balkanlıoğlu vefat etmiştir. Cenazesi yarın İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben İstanbul Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!
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