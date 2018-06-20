Abdulmetin Balkanlıoğlu'nun vefatı

İSTANBUL (AA) - Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdulmetin Balkanlıoğlu'nun (60) cenazesini, kardeşi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı.

Rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yapılan müdahalelere rağmen vefat eden Balkanlıoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Balkanlıoğlu'nun cenazesini almak için kardeşi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Adli Tıp Kurumu'na geldi. Balkanlıoğlu için Adli Tıp Kurumu önüne gelen çok sayıda seveni de burada uzun süre bekledi.

Yapılan incelemelerin ardından Balkanlıoğlu'nun cenazesi yakınlarınca alınarak, Fatih'teki İsmailağa Vakfı'na ait Kuran kursuna götürüldü.

Balkanlıoğlu'nun cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda defnedilecek.

